L’Honduran Ministry of Defense acquisisce due ulteriori H145 helicopters

Il Ministero della Difesa dell’Honduras ha acquisito due ulteriori elicotteri Airbus H145, che saranno utilizzati dall’Honduran Air Force per eseguire trasporto passeggeri e merci, ricerca e salvataggio, lotta antincendio, evacuazione medica e altre missioni essenziali nella regione. Questo nuovo acquisto fa seguito a un ordine iniziale firmato nell’aprile 2023 per due H145 che saranno consegnati entro la fine del 2024.

“Gli elicotteri H145 rispondono alla necessità dell’Honduras di elicotteri moderni e multiuso che possano essere utilizzati per i prossimi 30 anni. L’Honduras, a causa della sua posizione, è spesso colpito da uragani, disastri naturali e incendi. Il fatto di avere a disposizione sei H145 nei prossimi anni farà sentire la popolazione più sicura sapendo che le sue Forze Armate dispongono degli elicotteri più moderni per proteggerla e assisterla durante questi disastri naturali”, ha affermato José Manuel Zelaya, Minister of Defense of Honduras.

“Siamo lieti di fare un altro passo avanti nella nostra collaborazione con l’Honduras attraverso questo progetto vitale e siamo orgogliosi di sapere che i nostri H145 svolgeranno missioni essenziali per proteggere l’Honduran people”, afferma Alberto Robles, Head of Airbus Helicopters in Latin America. “Con disponibilità e performance eccellenti, l’H145 ha dimostrato di essere una piattaforma molto versatile che si adatta perfettamente alle condizioni climatiche e geografiche della regione”.

“Oltre ai vantaggi operativi e alle caratteristiche di sicurezza che rendono l’H145 un successo commerciale in tutto il mondo, la five-bladed version offre ulteriori 150 kg di carico utile e un maggiore comfort per passeggeri ed equipaggio. Le eccellenti prestazioni dell’H145, soprattutto in hot and high conditions, lo rendono ideale per svolgere missioni antincendio, con il valore aggiunto fornito dalla sua fusoliera compatta che consente all’aeromobile di operare e atterrare in spazi ristretti. In totale, sono in servizio più di 1.600 elicotteri della famiglia H145, con oltre 7,5 milioni di ore di volo. Più di 120 velivoli stanno attualmente operando in America Latina. Grazie all’elevato flight availability rate e alle all-weather capability, l’H145 può essere pronto al decollo in pochi minuti in caso di emergenza”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Christian D. Keller – Airbus)