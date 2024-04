Iberia aggiunge due nuove destinazioni per la prossima stagione invernale

Tromsø e Salisburgo, due nuove destinazioni di Iberia

Iberia lancerà due nuove destinazioni la prossima stagione invernale, Tromsø, Norvegia, e Salisburgo, Austria.

Il 30 novembre inizieranno i voli diretti con Salisburgo con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, che proseguiranno fino al 29 marzo. Il giorno dopo, il 1 dicembre, debutteranno i voli per Tromsø, sempre con due frequenze settimanali, giovedì e domenica, fino al 2 marzo.

Nei tre mesi di attività, Iberia metterà in vendita un totale di 12.600 posti a Salisburgo e 9.000 a Tromsø.

Tromsø è un luogo in Norvegia formato da una terraferma e da diverse isole. Questa città scandinava offre programmi molto vari, dall’apprezzare la maestosità dell’aurora boreale e godersi la neve, alle escursioni nei fiordi norvegesi o alle gite in slitta. La sua intimità e la particolarità delle sue strade lo rendono il luogo ideale per viaggiare con la famiglia e gli amici oltre che in coppia.

Se i clienti preferiscono l’attrazione dei mercatini di Natale o sciare in località da sogno, Salisburgo è la loro destinazione ideale.

Da fine novembre sarà inoltre possibile tornare alla casa di Babbo Natale con la riapertura della rotta verso Rovaniemi, capitale della Lapponia.

In seguito alla buona accoglienza di questa rotta nel 2023, la compagnia aerea ha deciso di estendere i mesi di operatività e il numero di frequenze. Così, quest’anno i voli inizieranno il 30 novembre e termineranno il 1 marzo – un mese in più rispetto al 2023 – e durante il mese di dicembre verranno offerte quattro frequenze settimanali, il mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

In totale, Iberia metterà in vendita circa 12.200 posti, il che rappresenta un aumento del 74% rispetto allo scorso anno. I biglietti per queste tre destinazioni sono in vendita già da ora su iberia.com.

Iberia lancia il suo nuovo Facial-Recognition Boarding System nell’Air Bridge

Iberia ha lanciato il suo servizio d’imbarco con riconoscimento facciale sulla sua rotta più emblematica, l’Air Bridge, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario. I clienti che viaggiano tra Madrid e Barcellona e viceversa potranno passare i controlli di sicurezza e il gate senza dover tirare fuori il cellulare e/o mostrare i documenti necessari.

Il servizio è disponibile per tutti i clienti titolari di una carta Iberia Plus. Per registrarsi dovranno accedere all’area privata dell’app Iberia e completare i seguenti passaggi: inserire i propri dati personali, scattare una foto del proprio documento d’identità, scansionare il chip del documento e scattare un selfie con il proprio cellulare. Questo processo viene effettuato una sola volta e poi, per ogni viaggio effettuato dal cliente, si deve solo collegare la carta d’imbarco al proprio profilo biometrico. È anche possibile completare la procedura di registrazione presso i chioschi aeroportuali o sull’app AENA.

Gli unici requisiti per registrarsi al servizio di riconoscimento facciale sono avere più di 18 anni e possedere un DNI spagnolo (DNI 3.0 con tecnologia NFC per poter comunicare con i telefoni cellulari) o un passaporto elettronico dell’UE.

Nell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Iberia dispone di sei gate d’imbarco con servizio di riconoscimento facciale: J46, J50, J52, J54, J56 e J58. Inoltre è dotata di 2 chioschi nell’area check-in (Air Bridge e Business) e di quattro varchi biometrici nell’area security (due nell’accesso principale, uno nell’Air Bridge e uno nel Fast Track).

Da parte sua, all’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat la compagnia aerea dispone di un gate d’imbarco biometrico (A02), due gate nel security filter e un chiosco nell’area check-in.

L’imbarco tramite riconoscimento facciale non pregiudica i gruppi d’imbarco, che manterranno il loro consueto ordine. All’arrivo al gate, ogni cliente sceglierà se preferisce l’accesso convenzionale con la carta d’imbarco o il gate biometrico (a patto che sia registrato nel programma e abbia collegato la carta d’imbarco con la propria identità biometrica durante il processo di check-in).

Attualmente l’imbarco biometrico è disponibile per i telefoni cellulari con sistema operativo iOS e, in un prossimo futuro, sarà disponibile anche per i telefoni Android.

I clienti devono tenere presente che, sebbene questo servizio contactless consenta loro di imbarcarsi sul volo senza dover mostrare alcun documento, dovranno comunque portarli con sé nel caso in cui fossero necessari in qualsiasi momento durante il viaggio.

La foto del documento d’identità è ospitata sui server di AENA con adeguati sistemi di crittografia ed è accessibile solo durante le operazioni di questo programma. Per ulteriori informazioni, i clienti possono leggere l’informativa sulla privacy di Aena Biometrics Service.

South Europe Ground Services (SOEGS) sarò la nuova handling company di IAG Group

South Europe Ground Services (SOEGS) è il nome scelto per la nuova società (già iscritta al Registro delle Imprese di Madrid) che fornirà ground handling services per Iberia, Iberia Express, Vueling e Level in tutti gli aeroporti spagnoli e passenger handling services per British Airways, Air Nostrum e Aer Lingus. Inoltre, potrà servire società terze negli aeroporti dove Iberia Airport Services si è aggiudicata la licenza nell’ultima gara di Aena.

Questa società, con capitale IAG al 100% e partecipazione maggioritaria di Iberia, è il risultato dell’accordo raggiunto tra Iberia e i suoi sindacati lo scorso 2 febbraio, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile e competitivo all’handling business e ai suoi lavoratori. Questa nuova società avrà autonomia operativa e integrerà i dipendenti dell’attuale Airport Direction di Iberia, che manterranno le condizioni dell’Iberia Agreement e manterranno tutti i loro diritti.

Miguel Ángel Gimeno, attualmente Director of Ground Operations at Vueling, sarà il nuovo CEO of South Europe Ground Services (SOEGS).

Gimeno ha una vasta esperienza nella gestione aeroportuale. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Industriale presso l’Università di Saragozza e un MBA presso la IESE Business School. Ha trascorso gran parte della sua carriera, negli ultimi 17 anni, presso Vueling dove, oltre ad essere irector of Ground Operations, ha ricoperto l’incarico di Director of OCC e Director of Crew and In-flight Service.

Il CEO of SOEGS ha dichiarato: “Assumere la guida di questa nuova società, all’interno di IAG Group, è una vera sfida. Sono convinto che, grazie al nostro team formato dai migliori professionisti, scriveremo una pagina di successo per l’handling business in Spagna e lavoreremo instancabilmente per crescere a livello internazionale”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)