Enac e Luiss School of Law istituiscono l’Osservatorio sul trasporto aereo Antonio Catricalà

Un Osservatorio sul trasporto aereo intitolato alla memoria di Antonio Catricalà è lo strumento voluto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e dalla Luiss School of Law, per onorare, a tre anni dalla prematura scomparsa, la memoria dell’illustre giurista, studioso, uomo delle Istituzioni.

Nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Enac con la Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, oggi, 16 aprile 2024, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso il Campus dell’Ateneo, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Dean della School of Law Antonio Nuzzo hanno firmato il Protocollo per l’avvio di un progetto che, seguendo le orme che Antonio Catricalà ha saputo lasciare, intende operare a supporto della cultura aeronautica, consolidando la collaborazione sinergica tra Istituzione e Università, essenziale in un settore caratterizzato da una rilevante interdisciplinarità.

L’Osservatorio, nato anche con il supporto di AdR – Aeroporti di Roma ed Enav S.p.A., svolge attività di formazione specialistica, diretta a professionalità diverse e di divulgazione scientifica, attraverso l’organizzazione di conferenze, seminari e convegni nazionali ed internazionali, volti a creare occasioni di confronto tra referenti politici e accademici, le massime autorità istituzionali, vertici imprenditoriali ed esperti di diritto aeronautico. Promuove, infine, l’attività di ricerca su temi di interesse strategico.

La cerimonia, presieduta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, si è svolta alla presenza di Diana Agosti Catricalà e ha visto la partecipazione della Prof.ssa Paola Severino e del Prof. Antonio Nuzzo rispettivamente Presidente e Dean della Luiss School of Law; del Prof. Aristide Police, Ordinario di Diritto amministrativo della Luiss, e del Cons. Alfredo Storto, Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ognuno di loro ha ricordato la figura di Catricalà, evidenziando la poliedricità di interessi e competenze, oltre ai valori personali e alle relazioni che ha saputo coltivare negli anni.

A seguire ha avuto luogo una Tavola rotonda intitolata “Riflessioni sulle esigenze di un riassetto della legislazione UE per un’aviazione sostenibile”, presieduta dal Prof. Aristide Police, alla quale sono intervenuti i Professori Attilio Zimatore, Angelo Piazza e il Presidente di Aeroporti di Roma, Avv. Vincenzo Nunziata. Le conclusioni sono state affidate al Presidente Di Palma e al Dott. Gianni Letta, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

