Pratt & Whitney Canada segna il 500° PT6 E-Series™ engine milestone e oltre 200.000 ore di volo

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che il 500° PT6 E-SeriesTM engines è uscito dalla linea di produzione presso il PT6 Engine center of excellence dell’azienda situato a Lethbridge, Alberta. Equipaggiando il Daher TBM 960 e il Pilatus PC-12 NGX, la famiglia PT6 E-Series ha volato per oltre 200.000 ore dall’entrata in servizio nel 2019. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“La fuel-efficient PT6 E-Series incarna il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e nel migliorare la nostra tecnologia per offrire maggiore valore ai nostri clienti e supportare il loro continuo successo”, ha affermato Cedric Gauthier, vice president, Sales and Marketing General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Basandosi sulla reputazione dell’iconica famiglia di motori PT6, che ha celebrato il suo 60° anniversario lo scorso anno, la PT6 E-Series ha alzato il livello di engine performance, efficient control systems, data intelligence and service solutions”.

Il PT6E-67XP equipaggia il Pilatus PC-12 NGX e il PT6E-66XT il TBM 960 di Daher.

“La PT6 E-Series è la prima engine family nel general aviation turboprop segment con dual-channel integrated electronic propeller and engine control system. Le digital capabilities della PT6 E-Series consentono single-power lever engine control, garantendo un’esperienza di pilotaggio più intuitiva e un pilot workload ridotto.

Il control system aiuta a ottimizzare la potenza e l’efficienza in tutte le fasi del volo rivedendo costantemente tutti i parametri del motore – così come molti parametri dell’aeromobile – e apportando le modifiche necessarie a fuel flow and propeller blade angle a tutte le altitudini e temperature. La PT6 E-Series offre anche un miglioramento del consumo di carburante e un aumento delle performance durante l’intero flight mission profile”, afferma Pratt & Whitney.

“La famiglia di motori PT6 è da oltre sessant’anni il propulsore di riferimento per l’aviazione generale e gli elicotteri. L’attuale motore PT6 è fino a quattro volte più potente, ha un rapporto peso/potenza migliorato del 50% e uno specific fuel consumption migliore fino al 20% rispetto al motore originale.

Dall’introduzione del motore PT6 nel 1963, questa famiglia di motori è stata utilizzata per equipaggiare più di 155 diversi modelli di aerei e ha volato per oltre 500 milioni di ore. L’architettura del motore eccelle nell’alimentare powering demanding, high-cycle/high-power aircraft in single- and twin-engine configurations. È la turboprop and helicopter engine family più versatile al mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)