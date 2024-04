United Airlines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2024

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2024. “La compagnia ha registrato una pre-tax loss di 164 milioni di dollari, un miglioramento di 92 milioni di dollari rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Adjusted pre-tax loss pari a 79 milioni di dollari, in miglioramento di 187 milioni di dollari su adjusted basis rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Questi risultati riflettono l’impatto di circa 200 milioni di dollari derivante dalla messa a terra del Boeing 737 MAX 9, senza la quale la compagnia avrebbe registrato un profitto trimestrale”, afferma United Airlines.

“Nel trimestre United ha generato un operating cash flow di 2,8 miliardi di dollari e un free cash flow di 1,5 miliardi di dollari. La compagnia continua a prevedere un full-year 2024 adjusted diluted earnings per share compreso tra 9 e 11 dollari.

United ha ottenuto ottime performance finanziarie e operative nel trimestre. Il contesto della domanda è rimasto forte. Inoltre, la compagnia è stata in grado di sfruttare una serie di opportunità per adeguare la capacità interna, che hanno portato miglioramenti significativi nella redditività del primo trimestre. Sia il mercato atlantico che quello domestico hanno registrato un notevole aumento dei passenger revenue per available seat mile (PRASM), anno su anno, con una crescita rispettivamente dell’11% e del 6%”, prosegue United Airlines.

“Voglio ringraziare il team United per aver lavorato così duramente in questo trimestre per fornire solidi parametri operativi per i nostri clienti e aumentare la nostra attenzione alla sicurezza, producendo allo stesso tempo eccellenti risultati finanziari per i nostri azionisti”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “Abbiamo adattato il nostro fleet plan per riflettere meglio la realtà di ciò che i produttori sono in grado di fornire. Utilizzeremo quegli aerei per sfruttare un’opportunità che solo United ha: far crescere in modo redditizio i nostri mid-continent hubs ed espandere il nostro international network altamente redditizio dai nostri best in the industry coastal hubs”.

United ha apportato diverse modifiche alla sua long-term fleet strategy, in base alle esigenze future della compagnia aerea e dei tempi di produzione e consegna dei produttori.

Risultati finanziari del primo trimestre

Capacità in crescita del 9,1% rispetto al primo trimestre 2023.

Total operating revenue pari a 12,5 miliardi di dollari, in crescita del 9,7% rispetto al primo trimestre 2023.

Pre-tax loss di 164 milioni di dollari, con pre-tax margin del (1,3)%

Adjusted pre-tax loss di 79 milioni di dollari, con adjusted pre-tax margin dello (0,6)%.

Net loss di 124 milioni di dollari, adjusted net loss di 50 milioni di dollari.

Diluted loss per share di $0,38; adjusted diluted loss per share di $0,15.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)