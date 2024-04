Condor prende in consegna il suo primo Airbus A320neo

Condor ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo, in leasing da Avolon, in un evento a Tolosa. “Il nuovo aeromobile fa parte del continuo ammodernamento della flotta della compagnia aerea, che comprende già l’A330neo per le rotte a lungo raggio. Operando con aeromobili delle famiglie A320neo e A330neo, Condor trarrà pieno vantaggio dai vantaggi derivanti dalla commonality tra questi due tipi di famiglie di aeromobili.

Condor opera da oltre 20 anni con la A320 Family sulla sua rete di rotte europee. Con l’introduzione dell’A320neo, Condor si avvale di questa ricchezza di esperienza e beneficia degli ulteriori vantaggi in termini di efficienza e comfort offerti dall’A320neo“, afferma Airbus.

“La nuova flotta A320neo sarà dotata di motori Pratt & Whitney e offrirà ai passeggeri il massimo comfort, con l’esclusiva Airspace cabin di Airbus. Alla fine di marzo 2024, la A320neo Family aveva ottenuto più di 10.000 ordini da oltre 130 clienti.

Grazie ai motori moderni e all’aerodinamica migliorata, i modelli della A320 Family riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto agli aerei della generazione precedente e riducono il rumore del 50%. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, Airbus ha consegnato oltre 3.000 A320neo Family aircraft”, conclude Airbus.

Il primo A320neo di Condor arriva a Francoforte

Condor informa: “Benvenuto D-ANCZ. Il primo nuovissimo aereo A320neo è arrivato a Francoforte intorno alle 16:00 di oggi. Questo segna l’inizio del rinnovamento della short and medium-haul fleet di Condor, dopo il completamento della modernizzazione della flotta a lungo raggio. Il primo aereo A320neo di Condor è decollato questo pomeriggio da Tolosa per il volo di consegna.

Il primo volo commerciale è previsto per il 15 maggio, da Francoforte a Palma di Maiorca. Un totale di 41 nuovi aeromobili, tra cui 13 Airbus A320neo e 28 Airbus A321neo, sostituiranno successivamente la flotta esistente sulle rotte a corto e medio raggio entro il 2029″.

“Condor continua a modernizzare la propria flotta, combinando costantemente il viaggio responsabile con il massimo comfort del cliente. Dal mese scorso voliamo esclusivamente con il nuovo aeromobile A330neo sulle rotte a lungo raggio e ora stiamo iniziando anche sulle rotte a corto e medio raggio”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Oggi diamo il benvenuto al primo A320neo e il primo A321neo si unirà alla flotta a giugno. Con il continuo rinnovamento della flotta sulle rotte a corto e medio raggio, Condor disporrà presto di una delle flotte più moderne d’Europa”.

“Con l’arrivo del primo aeromobile della A32Xneo Family, Condor si concentra anche su una tecnologia aeronautica moderna ed altamente efficiente per la sua flotta a corto e medio raggio. Grazie all’aerodinamica, alle ali ottimizzate e alle Sharklets, nonché all’ultima generazione di motori Pratt & Whitney PW11227G, il consumo di cherosene per ospite è di 1,9 litri per 100 chilometri. Ciò significa una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 20% e una riduzione del rumore di circa il 50%.

Con il nuovo aeromobile A320neo, anche gli ospiti dei voli a corto e medio raggio possono aspettarsi per la prima volta la connettività a bordo. Il “FlyConnect” internet and entertainment portal offre il programma di intrattenimento più recente, che può essere trasmesso in streaming sui dispositivi personali. Gli ospiti possono anche acquistare pacchetti dati tramite la piattaforma”, prosegue Condor.

“La nuova cabina presenta lo stylish color concept già familiare sui voli a lungo raggio, con illuminazione d’atmosfera appositamente studiata per Condor e strisce discrete. I luggage compartments più grandi offrono più spazio per riporre gli oggetti di viaggio personali. Con il rinnovamento dell’intera flotta, Condor standardizzerà anche l’offerta di cabine per i suoi ospiti verso destinazioni a corto e medio raggio e offrirà in futuro il massimo livello di comfort ai clienti con la tecnologia più recente”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Airbus – Condor – Photo Credits: Airbus)