ICAO: accelerare l’azione climatica degli aeroporti

“Il cambiamento climatico non è una minaccia lontana, è una realtà che richiede la nostra attenzione e azione immediate. Le decisioni che prendiamo ora daranno forma al mondo che lasceremo alle spalle per le generazioni a venire”.

Con queste parole, l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha lanciato ad Atene il seminario di due giorni Green Airports. Il Minister of Infrastructure and Transport of Greece, Mr. Christos Staikouras e il Deputy Minister of Environment and Energy, Ms. Alexandra Sdoukou, hanno aperto l’evento il 18 aprile 2024, che è stato organizzato con il supporto della Hellenic Civil Aviation Authority.

Coprendo un ampio spettro di environmental airport activities and operations, il seminario ha offerto a una vasta gamma di parti interessate un’opportunità di fondamentale importanza per impegnarsi nel trasferimento di conoscenze attraverso la condivisione delle loro iniziative ambientali, esperienze e lezioni apprese. Ciò si è tradotto in una maggiore consapevolezza e in un rafforzamento del dialogo e della cooperazione, in un momento in cui i progressi verso la decarbonizzazione sono più urgenti che mai.

Jane Hupe, ICAO’s Deputy Director on Environment, ha sottolineato: “Il cambiamento climatico è una realtà che richiede la nostra azione immediata. Come settore dell’aviazione, abbiamo l’opportunità e la responsabilità uniche di essere una forza trainante del cambiamento”.

L’evento ha fatto seguito a due tappe fondamentali nel percorso dell’aviazione verso un futuro sostenibile, ovvero l’adozione da parte della 41a Assemblea ICAO di un long-term global aspirational goal (LTAG) for international aviation of net-zero carbon emissions by 2050, e l’adozione dell’ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) and other Aviation Cleaner Energies, alla Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3) in Dubai nel novembre 2023.

Uno degli obiettivi principali del seminario Green Airports è stato l’identificazione di percorsi pragmatici per accelerare i progressi nell’attuazione di queste decisioni cruciali.

Le discussioni hanno riguardato ambiziosi net-zero goals and roadmaps per gli aeroporti, nonché la transizione verso sustainable aviation fuels, lower carbon aviation fuels, cleaner energy sources. Il seminario ha trattato anche temi ambientali emergenti, come le innovazioni nella gestione aeroportuale, l’economia circolare, la biodiversità e l’adattamento climatico.

L’opportunità e la sfida di finanziare green projects and innovations è stato un tema trasversale, con un focus sull’importanza di connettere e facilitare l’accesso degli sviluppatori di progetti ai finanziamenti pubblici e privati da parte delle istituzioni finanziarie.

Il Dr. Christos Tsitouras, Governor-Director General, Hellenic Civil Aviation Authority, ha sottolineato: “Questo evento ha creato dialogo e sinergie tra le varie parti interessate. Il seminario ha dato alla comunità internazionale l’opportunità di interagire non solo con aeroporti, compagnie aeree, produttori, ma anche produttori di carburante, investitori, banche, associazioni, organizzazioni internazionali, tra le altre parti interessate”.

Amentare la condivisione delle informazioni e il coordinamento tra tutte le parti interessate è fondamentale per la transizione verde del settore dell’aviazione. In considerazione di ciò, l’ICAO si baserà sul successo del Green Airports Seminar organizzando il Symposium on non-CO2 Aviation Emissions dal 16 al 18 settembre e l’evento LTAG Stocktaking dal 7 al 10 ottobre 2024, entrambi i quali si svolgeranno a Montreal.

L’ICAO sostiene i progressi compiuti nelle sue riunioni sulla tutela ambientale intraprendendo un’ampia gamma di iniziative appositamente mirate. Ad esempio, l’Assistance, Capacity Building and Training programme for SAF (ACT-SAF) comprende oltre 150 Stati e organizzazioni e fornisce formazione, studi di fattibilità, supporto per la certificazione SAF, lo sviluppo di politiche e l’implementazione di progetti SAF per gli Stati.

Affrontare le sfide legate all’utilizzo della plastica nel trasporto aereo è di fondamentale importanza per la comunità internazionale. Di conseguenza, anche il seminario ICAO Green Airports 2024 ha dedicato una sessione specifica a questo argomento. Le discussioni hanno mostrato il forte sostegno del settore aeronautico al lavoro in corso dell’UNEP in questo settore, insieme al processo di negoziazione per sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica.

(Ufficio Stampa ICAO)