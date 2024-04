Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2024

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre (Q1), terminato il 31 marzo 2024.

“Abbiamo fornito i risultati del primo trimestre 2024 in un contesto operativo che non mostra segni di miglioramento. Continuano le tensioni geopolitiche e sulla supply chain. In questo contesto, abbiamo consegnato 142 aerei commerciali”, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Abbiamo iniziato il 2024 con una solida acquisizione di ordini in tutte le nostre attività. Il forte slancio degli aeromobili widebody è alla base della nostra decisione di aumentare il tasso di produzione dell’A350 a 12 aeromobili al mese nel 2028. I nostri piani di accelerazione continuano, supportati dagli investimenti nel nostro sistema di produzione, pur facendo affidamento sui nostri pilastri fondamentali di sicurezza, qualità, integrità, conformità e sicurezza.”

I gross commercial aircraft orders sono pari a 170 aerei (primo trimestre 2023: 156 aeromobili), con lo stesso numero di ordini netti a causa di nessuna cancellazione (primo trimestre 2023: 142 aeromobili). Alla fine di marzo 2024 il portafoglio ordini ammontava a 8.626 aerei commerciali. Airbus Helicopters ha registrato 63 ordini netti (primo trimestre 2023: 39 unità), principalmente nei segmenti leggeri e medi. Il valore degli ordini acquisiti da Airbus Defence and Space è stato di 2,0 miliardi di euro (primo trimestre 2023: 2,5 miliardi di euro).

I ricavi consolidati sono aumentati del 9% su base annua, raggiungendo 12,8 miliardi di euro (1° trimestre 2023: 11,8 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 142 aeromobili commerciali (primo trimestre 2023: 127 aeromobili), di cui 12 A220, 116 A320 Family, 7 A330 e 7 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 13%, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. Le consegne di Airbus Helicopters sono state pari a 50 unità (primo trimestre 2023: 71 unità), mentre i suoi ricavi sono diminuiti del 9%, riflettendo il minor volume di consegne, parzialmente compensato dai servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 4%, trainati principalmente dall’Air Power business, in parte compensato da una fase meno favorevole in Space Systems. Nel trimestre è stato consegnato un A400M military airlifter.

Il consolidated EBIT Adjusted è pari a 577 milioni di euro (1° trimestre 2023: 773 milioni di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è sceso a 507 milioni di euro (1° trimestre 2023: 580 milioni di euro), con l’impatto positivo derivante dall’aumento delle consegne, compensato da un tasso di copertura leggermente meno favorevole e dagli investimenti per preparare il futuro.

Il ramp-up dell’A220 continua verso un tasso di produzione mensile di 14 aeromobili nel 2026, con particolare attenzione alla maturità industriale e alla performance finanziaria del programma. Per quanto riguarda il programma A320 Family, la società sta facendo progressi verso il ritmo di 75 aeromobili al mese nel 2026. L’entrata in servizio dell’A321XLR continua ad essere prevista nel terzo trimestre 2024. Sugli aeromobili widebody, la società ha deciso di aumentare il rateo di produzione per l’A350 a 12 aeromobili al mese nel 2028 e continua a puntare a 4 per l’A330 nel 2024.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è diminuito a 71 milioni di euro (primo trimestre 2023: 156 milioni di euro), rispetto a un primo trimestre particolarmente forte nel 2023 e riflettendo le minori consegne.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è diminuito a -9 milioni di euro (primo trimestre 2023: 36 milioni di euro), riflettendo principalmente il minor volume e la redditività di Space Systems.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della roadmap rivista delle capacità. Le attività di retrofit stanno procedendo in stretto allineamento con il cliente.

Le consolidated self-financed R&D expenses ammontano a 743 milioni di euro (1° trimestre 2023: 683 milioni di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a 609 milioni di euro (1° trimestre 2023: 390 milioni di euro), inclusi aggiustamenti netti di +32 milioni di euro.

Il financial result è stato di 229 milioni di euro (1° trimestre 2023: 149 milioni di euro). Il consolidated net income è pari a 595 milioni di euro (1° trimestre 2023: 466 milioni di euro) con un consolidated reported earnings per share di 0,76 euro (1° trimestre 2023: 0,59 euro).

Il consolidated free cash flow before customer financing è stato di -1,791 miliardi di euro (1° trimestre 2023: -876 milioni di euro), riflettendo principalmente l’accumulo pianificato di scorte derivante dall’esecuzione del ramp-up di tutti i programmi. Il consolidated free cash flow è stato di -1,799 miliardi di euro (1° trimestre 2023: -873 milioni di euro). La liquidità lorda ammontava a fine marzo 2024 a 23,4 miliardi di euro (fine anno 2023: 25,3 miliardi di euro), con una posizione liquida netta consolidata di 8,7 miliardi di euro (fine anno 2023: 10,7 miliardi di euro).

La guidance emessa nel febbraio 2024 rimane invariata. Come base per la sua guidance 2024, la società non presuppone ulteriori interruzioni dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle operazioni interne della società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La company 2024 guidance è before M&A.

Su tale base, la società punta a raggiungere nel 2024: circa 800 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted compreso tra 6,5 miliardi di euro e 7,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing pari a circa 4,0 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)