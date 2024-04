Rolls-Royce annuncia che IndiGo ha accettato di ordinare 60 motori Trent XWB

Rolls-Royce annuncia oggi che IndiGo ha accettato di effettuare un ordine per 60 motori Trent XWB-84. Si tratta del primo accordo in assoluto per Rolls-Royce con questa importante compagnia aerea indiana.

Come parte dell’accordo, la manutenzione dei motori sarà coperta dal servizio completo TotalCare di Rolls-Royce.

Volando verso oltre 110 destinazioni domestiche e internazionali, IndiGo ha trasportato 100 milioni di passeggeri nel 2023 ed è tra le compagnie aeree in più rapida crescita al mondo. Il nuovo ordine alimenterà i piani di espansione della compagnia aerea, in particolare la sua crescente presenza sulle rotte internazionali.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Questo importante ordine da parte di IndiGo per i nostri motori Trent XWB-84 è una grande vittoria per Rolls-Royce. Riafferma la posizione del Trent XWB come il motore preferito dagli operatori aerei, pronto per il futuro. L’India è un mercato importante per Rolls-Royce. Il futuro promette di essere entusiasmante, con significativi sviluppi infrastrutturali e un’ulteriore crescita prevista nel trasporto aereo. Siamo grati a IndiGo per aver riposto la loro fiducia in noi e non vediamo l’ora di collaborare con loro in questo viaggio. Insieme raggiungeremo più destinazioni, serviremo più clienti e coglieremo le opportunità di questo entusiasmante mercato”.

Pieter Elbers, CEO di IndiGo, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Rolls-Royce per i loro motori Trent XWB, mentre espandiamo la nostra flotta di aeromobili widebody con un accordo per ordinare una nuova flotta di aeromobili A350-900. Abbiamo immensa fiducia nell’affidabilità e nell’efficienza offerte dai motori Trent di Rolls-Royce e crediamo che rafforzerà la nostra visione di collegare in lungo e in largo l’India al mondo”.

“Essendo il large aero engine in servizio più efficiente al mondo, il Trent XWB tecnologicamente avanzato, assemblato a Derby, Regno Unito, è anche ben posizionato per contribuire ad accelerare il percorso di sostenibilità di IndiGo. Con un vantaggio riguardo il consumo di carburante del 15% rispetto alla prima generazione di motori Trent, il Trent XWB va oltre con meno carburante e offre prestazioni e livelli di rumore leader. Oggi è inoltre certificato per funzionare con una miscela al 50% di SAF ed è stato dimostrato che è compatibile con 100% SAF per il futuro.

TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti, trasferendo il tempo in volo e il rischio dei costi di manutenzione a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il Rolls-Royce advanced engine health monitoring system, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza”, conclude Rolls-Royce.

