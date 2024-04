American Airlines riporta i risultati finanziari del primo trimestre 2024

American Airlines Group Inc. ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2024.

Record first-quarter revenue pari a circa 12,6 miliardi di dollari.

First-quarter net loss di 312 milioni di dollari, o (0,48 dollari) per diluted share. Escludendo i net special items, first-quarter net loss di 226 milioni di dollari, o (0,34 dollari) per diluted share.

Raggiunto il miglior completion factor di sempre per il primo trimestre.

Nel primo trimestre American ha generato un operating cash flow di 2,2 miliardi di dollari e un free cash flow di 1,4 miliardi di dollari.

Riduzione del debito totale di quasi 950 milioni di dollari nel primo trimestre. La compagnia è ora a oltre l’80% del percorso verso il 2025 total debt reduction goal.

“Il team di American Airlines continua a costruire una compagnia aerea affidabile, efficiente e resiliente”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Sebbene non siamo soddisfatti dei risultati finanziari del primo trimestre, disponiamo di solide basi e rimaniamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per l’intero anno. Il nostro team sta portando avanti un’operazione fantastica, generando entrate attraverso le nostre iniziative commerciali, gestendo in modo efficiente i costi e producendo free cash flow per rafforzare ulteriormente il nostro bilancio”.

“American ha prodotto risultati entro intervalli precedentemente indicati per ciascuno dei suoi parametri operativi, nonostante un aumento significativo del costo del carburante nel trimestre. La compagnia ha generato un fatturato record nel primo trimestre di circa 12,6 miliardi di dollari e un GAAP operating margin dello 0,1%. Escludendo l’impatto dei net special items, American ha prodotto un operating margin dello 0,6% nel primo trimestre”, afferma American Airlines.

“Sulla base delle attuali tendenze della domanda e delle attuali previsioni sul prezzo del carburante ed escludendo l’impatto di voci straordinarie, la compagnia prevede che i suoi second-quarter 2024 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $1,15 e $1,45. La compagnia continua a prevedere full-year adjusted earnings per diluted share compresi tra $2,25 e $3,25”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)