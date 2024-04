Norwegian Group migliora i risultati nel trimestre

Norwegian ha registrato una operating loss (EBIT) di 763 milioni di NOK per il Gruppo nel primo trimestre 2024. I risultati sono significativamente migliorati rispetto al primo trimestre 2023, anche se questo trimestre è stato influenzato da una corona norvegese più debole. La posizione di liquidità di Norwegian è migliorata a 10,4 miliardi di NOK, in un trimestre che include il successo dell’acquisizione di Widerøe.

Per il primo trimestre del 2024, il Gruppo ha registrato una operating loss (EBIT) di 763 milioni di NOK, rispetto a una operating loss di 916 milioni di NOK nello stesso trimestre dello scorso anno. La flotta di Norwegian Group, inclusa Widerøe, comprende un totale di 136 aeromobili, 87 aeromobili per Norwegian e 49 per Widerøe.

“Il significativo miglioramento rispetto al 2023 è un chiaro segnale che le nostre numerose iniziative, sia sui ricavi che sui costi, hanno l’effetto desiderato e ci muovono nella giusta direzione. Inoltre, abbiamo aumentato la nostra capacità per la stagione a venire con nuove rotte e frequenze e non vediamo l’ora di accogliere un’estate intensa che porterà passeggeri verso destinazioni attraenti in tutta Europa”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

Nel primo trimestre del 2024 Norwegian Group ha registrato 4,8 milioni di passeggeri. 4,0 milioni erano passeggeri di Norwegian e 0,8 milioni di Widerøe. Per Norwegian, la capacità è aumentata del 3% rispetto allo scorso anno, in calo del 13% rispetto al trimestre precedente, poiché la capacità è stata adeguata per soddisfare la domanda stagionale più bassa. Il load factor trimestrale è aumentato di quattro punti percentuali per entrambe le compagnie aeree, rispettivamente all’85 e al 67% per Norwegian e Widerøe. Il clima invernale e le tempeste hanno influenzato in modo significativo le prestazioni operative di entrambe le compagnie aeree. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’81,1% per Norwegian e dell’80,0% per Widerøe.

Norwegian ha completato l’acquisizione di Widerøe il 12 gennaio 2024, diventando l’unico proprietario del vettore regionale. Questo trimestre ha segnato l’ultimo trimestre in cui Widerøe ha operato in base ai precedenti Public Service Obligation (PSO) tender contracts. Dal 1° aprile è entrata in vigore la nuova gara PSO, che prevede una riduzione del 50% dei prezzi massimi e un aumento del 6% della capacità per Widerøe.

“Insieme a Widerøe, stiamo esplorando come l’acquisizione possa contribuire a creare un’offerta molto migliore per i clienti esistenti e nuovi. Ciò include la ricerca di opportunità per creare viaggi più fluidi dalla Norvegia regionale alle destinazioni internazionali. Creeremo insieme significative sinergie, sia a livello commerciale che di efficienza operativa, e abbiamo già capitalizzato le opportunità iniziali. Inoltre, siamo ansiosi di vedere come la nuova gara d’appalto PSO influenzerà il resto dell’anno”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

Il 31 marzo ha segnato l’inizio della stagione estiva 2024, che avvia un significativo incremento per Norwegian con nuove rotte, destinazioni e l’apertura di nuove basi a Riga e Palma di Maiorca. L’importante settimana di viaggio di Pasqua è caduta all’inizio di quest’anno, fornendo un ulteriore impulso alla domanda nel mese di marzo. Norwegian ha operato tutti i voli internazionali durante la Pasqua, senza cancellazioni, portando passeggeri da tutta Europa verso le loro destinazioni di vacanza.

Si prevede che la flotta Norwegian rimarrà a 87 aerei durante l’alta stagione estiva, mentre si prevede che la produzione complessiva per il 2024 crescerà di circa il 12% rispetto all’anno precedente.

