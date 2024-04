Brussels Airlines e Tomorrowland presentano l’aereo con augmented reality in una nuova livrea

Brussels Airlines e Tomorrowland presentano “Amare”, la nuova Belgian Icon. “Amare rappresenta l’unità per le persone di tutto il mondo. La livrea del nuovo Airbus A320neo è caratterizzata dalla augmented reality, una novità mondiale. Entrambi i partner intensificano inoltre gli sforzi per rendere i Tomorrowland flights più sostenibili.

Durante un evento nel Brussels Airlines Maintenance & Engineering hangar, la nuova livrea è stata presentata ai media, agli ospiti e ai dipendenti. La nuova Belgian icon è un omaggio al festival musicale di fama mondiale Tomorrowland e dimostra ancora una volta la ‘Belgitude’ di Brussels Airlines, per cui la compagnia aerea porta il mondo in Belgio e porta il meglio del Belgio nel mondo”, afferma Brussels Airlines.

“Il design è una novità mondiale: Amare è il primo aereo a presentare la augmented reality nella sua livrea, poiché il volatile sulla fusoliera prende vita quando viene scansionato attraverso specifici canali social media come Instagram e TikTok. Questa funzionalità fornisce a The People of Tomorrow una prima augmented storytelling dietro la world-famous magical creature Amare, che simboleggia l’unità e la trascendenza del tempo e dello spazio. L’intero processo di progettazione della livrea è durato circa 15 mesi ed è stata prestata grande attenzione ai dettagli, dalle piume degli uccelli agli scintillii dei fuochi d’artificio che si trasformano nel Brussels Airlines logo.

L’esperienza di Tomorrowland continuerà ovviamente all’interno dell’aereo, dove i passeggeri potranno godere dell’impressive sound system e della speciale illuminazione d’atmosfera in cabina”, prosegue Brussels Airlines.

“Entrambi i partner sono consapevoli del proprio impatto ambientale e negli ultimi anni hanno lavorato per ridurlo. Il nuovo Amare è il secondo nuovo A320neo (con marche di registrazione OO-SBB) entrato a far parte della flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023.

L’A320neo emette fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori. Il nuovo Amare è quindi un esempio tangibile di come Brussels Airlines e Tomorrowland puntano a ridurre il proprio impatto ecologico.

Inoltre, tutti i pacchetti di viaggio globale che Brussels Airlines e Tomorrowland venderanno insieme d’ora in poi saranno Green Fares, che compensano le emissioni di volo con SAF (20%) e grazie all’investimento in programmi qualitativi di riduzione della CO2 (80%). Per finire, Tomorrowland e Brussels Airlines hanno firmato un accordo per investire nell’acquisto di SAF per compensare le emissioni totali di carbonio di tutti i party flights che verranno operati”, conclude Brussels Airlines.

“Brussels Airlines è orgoglioso partner di Tomorrowland dal 2012 e sono felice di annunciare che estenderemo questa partnership fino al 2028. Abbiamo molte cose in comune come la passione di esplorare il mondo e di connettere le culture, ma anche la consapevolezza della nostra impronta ambientale e la nostra volontà di adottare le misure necessarie per ridurre il nostro impatto. Questi valori condivisi rendono questa partnership un vero successo”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brusseles Airlines.

Amare non solo porterà i partecipanti al festival Tomorrowland, ma opererà anche voli commerciali a partire dal 26 aprile 2024. Partirà per il suo viaggio inaugurale il 26 aprile 2024 per Tenerife, alle 13:20, con il volo numero SN3781.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)