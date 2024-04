Bombardier segnala una significativa crescita del portafoglio ordini e margini ampliati. Presentata la nuova Brand Identity della società

Bombardier Inc. ha riportato oggi i suoi risultati finanziari per il primo trimestre 2024, caratterizzati da un robusto aumento dei service revenues e degli ordini. La società ha venduto il 60% in più di jet nel primo trimestre del 2024 rispetto al 2023, portando il portafoglio ordini a 14,9 miliardi di dollari. Il piano di produzione di Bombardier rimane sulla buona strada per soddisfare le previsioni di consegna per l’intero anno 2024.

“Il nostro team ha preso il volo nel 2024 grazie all’impennata degli ordini di aeromobili e dei ricavi dei servizi. L’incremento del book-to-bill unitario di 1,6 e l’aumento del backlog di 700 milioni di dollari sono ancora più significativi se si fa il punto sulla solida attività dei clienti tradizionali, delle flotte e delle nuove opportunità che si materializzano per Bombardier Defense”, ha affermato Éric Martel, Presidente e amministratore delegato di Bombardier.



Martel ha aggiunto: “Voglio anche elogiare i team che lavorano duramente per mantenere il nostro piano di consegna e il nostro profilo in linea con la nostra guidance per l’intero anno. Continuiamo a essere flessibili e proattivi, il tutto tenendo d’occhio i profitti e i nostri impegni. Su questo fronte, il raggiungimento di un 16% adjusted EBITDA margin per il trimestre in questo panorama è a dir poco eccezionale e testimonia l’enorme sforzo collettivo volto a rimanere concentrati sui nostri fondamentali e a lavorare secondo il nostro piano”.

Bombardier ha registrato ricavi nel primo trimestre del 2024 pari a 1,3 miliardi di dollari, in calo anno su anno rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso a causa del profilo di consegna. La compagnia ha registrato 20 consegne di aeromobili e resta sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2024. Il services business ha continuato la sua tendenza al rialzo, raggiungendo ricavi pari a 477 milioni di dollari, con un aumento del 13% su base annua. L’azienda ha continuato nel suo percorso volto a promuovere una crescita sostenibile e redditizia e ha chiuso il primo trimestre 2024 con un adjusted EBITDA di 205 milioni di dollari. Ciò ha comportato un adjusted EBITDA margin del 16%, in aumento di 140 punti base anno su anno. L’adjusted EBIT è stato pari a 142 milioni di dollari nei primi tre mesi dell’anno, in crescita del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. L’adjusted EBIT margin è aumentato di 160 punti base su base annua, attestandosi all’11,1%. L’adjusted EPS per il primo trimestre 2024 è stato fermamente positivo a 0,36 dollari.

Gli ordini sono rimasti forti nel portafoglio di aeromobili di Bombardier, registrando un aumento del 60% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Questa domanda sostenuta di aerei Bombardier ha portato ad un vigoroso unit book-to-bill pari a 1,6. Anche il portafoglio ordini è rimasto in buona salute ed è aumentato da 700 milioni di dollari, a 14,9 miliardi di dollari, continuando a fornire una significativa prevedibilità operativa.

I progressi nella riduzione del debito continuano e contribuiscono a un posizionamento favorevole per la crescita futura.

Bombardier continua a migliorare proattivamente il proprio bilancio, fornendo una solida base per la crescita futura. Bombardier fornirà maggiori informazioni sui suoi pilastri strategici e sul percorso verso la crescita durante l’Investor Day, che si terrà il 1 maggio 2024 presso il suo nuovo Aircraft Assembly Center a Toronto.

Bombardier svela la sua nuova Brand Identity

Bombardier ha presentato oggi una nuova brand identity ancorata all’evoluzione del logo della società. “Mentre Bombardier avanza con successo come azienda focalizzata esclusivamente sulla progettazione, costruzione e assistenza dei migliori business jet del mondo, la nuova brand identity rafforzerà e promuoverà l’approccio unico dell’azienda nei confronti dei propri clienti e stakeholder, mettendo le persone al centro e instillando un approccio innovativo nel suo genere.

Bombardier si è affermata come leader mondiale nel settore della business aviation, basandosi sui pilastri del suo portafoglio di business jet, su una rete di servizi appena ampliata e su un team Bombardier Defense di successo e in crescita. Nel corso della sua storia Bombardier ha mantenuto il suo audace spirito innovativo, pur rimanendo fedele alle sue radici imprenditoriali e ai valori familiari. La nuova brand identity riflette il successo dei team appassionati e talentuosi di Bombardier, che stabiliscono lo standard quando si tratta di fornire i jet più performanti e un servizio di livello mondiale ai propri clienti in tutto il mondo”, afferma Bombardier.

“Oggi è un momento storico per gli oltre 18.000 membri del team Bombardier, incredibilmente talentuosi e appassionati. La nostra iconica azienda guarda avanti con fiducia e spirito innovativo, due nozioni catturate elegantemente nel nostro nuovo logo e nell’evoluzione del brand”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “I nostri clienti in tutto il mondo sono leader che plasmano il mondo e che si aspettano da noi un’esperienza davvero memorabile”.

Martel ha aggiunto: “Bombardier non sarebbe dove è oggi senza le persone migliori. Sono veri maestri nel loro mestiere, unendo alcune delle tecnologie più complesse al mondo con un approccio altamente personale e appassionato. Il nostro nuovo brand aziendale onora gli standard più elevati che i nostri stessi dipendenti hanno fissato per il nostro settore”.

“Il nuovo logo Bombardier celebra il successo dell’azienda verso la costruzione, la progettazione, la manutenzione e la modifica dei migliori jet del mondo. Il simbolo stesso, il Bombardier Mach, presenta la sagoma di un aereo che infrange la barriera del suono, un inno all’ambizione e allo spirito innovativo del personale talentuoso di Bombardier, mentre i colpi di vento sopra un aereo fanno riferimento al patrimonio profondamente radicato dell’azienda e al marchio Learjet“, prosegue Bombardier.

“Questo marchio evoluto è un catalizzatore per Bombardier per differenziarsi come leader globale, non solo tra i concorrenti del settore aerospaziale e della difesa, ma con orgoglio tra i principali marchi di ispirazione del mondo”, ha affermato Ève Laurier, Vice President, Communications, Marketing and Public Affairs, Bombardier. “Il nostro marchio è stato creato per legare in modo coerente le nozioni della nostra tradizione e dell’ingegneria di precisione. Il marchio descrive il nostro futuro, in cui esprimeremo una maggiore sofisticazione della nostra tecnologia, il modo in cui i nostri dipendenti padroneggiano il loro mestiere e, soprattutto, l’esperienza del cliente”.

Laurier ha aggiunto: “Il nuovo logo di Bombardier fa eco all’orgoglio e alla passione che tutti abbiamo per il nostro settore e sarà ulteriormente supportato da una serie di immagini evocative che raffigurano i membri del team di Bombardier al culmine delle rispettive attività. Il loro lavoro per migliorare le prestazioni e la sostenibilità nella business aviation, nei servizi e nella difesa continua a ridefinire il settore”.

“La fusione della tecnologia con le nozioni di esperienza del cliente e sofisticatezza si riflette ulteriormente nel carattere tipografico su misura sfruttato dal nuovo logo. Il carattere tipografico è moderno e raffinato ed evidenzia la passione di Bombardier per la precisione”, conclude Bombardier.

