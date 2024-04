GDHF si assicura 20 elicotteri Airbus H175 per il leasing in tutto il mondo

Airbus Helicopters e GDAT hanno firmato un contratto per un massimo di 20 elicotteri H175 (dieci ordini fermi e dieci opzioni). GD Helicopter Finance (GDHF), una start-up helicopter leasing and finance company con sede a Dublino, Irlanda, posizionerà questi elicotteri H175 con clienti negli energy, SAR, EMS and parapublic market segments in tutto il mondo.

“GDHF è molto lieta di annunciare la disponibilità di 50 H160 e 20 Airbus H175 super medium helicopters per il mercato mondiale. Questo nuovo ordine per l’H175, insieme ai 50 Airbus H160 medium helicopters già presenti nel portafoglio ordini di GDAT, sarà disponibile per GDHF. Questo accordo migliorerà ulteriormente la capacità di GDHF di offrire ai nostri clienti la disponibilità a breve termine di elicotteri multi-missione efficienti ed economici, con la più recente tecnologia. GDHF costruirà un forte rapporto con Airbus per fornire soluzioni di alto valore ai nostri clienti”, ha affermato Michael York, CEO di GDHF.

“La creazione di GDHF e questo follow-on GDAT contract sottolinea la versatilità e la competitività dell’H175 e dell’H160. Attendiamo con impazienza una partnership di lunga data con GDHF mentre metteranno in servizio questi elicotteri multi-missione con i loro clienti in tutto il mondo”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“In servizio dal 2015, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class, combinando long-range and payload con un volo fluido, rendendolo la soluzione ottimale per un’ampia gamma di profili di missione onshore e offshore, tra cui soccorso in caso di calamità, ricerca & salvataggio e altri servizi pubblici, nonché crew change, private and business aviation. I 55 H175 attualmente in servizio hanno accumulato più di 210.000 ore di volo, di cui 184.000 nell’energy sector”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)