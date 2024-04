Airbus espande la sua Earth observation constellation con Pléiades Neo Next

Airbus ha lanciato il programma Pléiades Neo Next per espandere la sua very high resolution Earth observation constellation. Questo nuovo programma si tradurrà in nuove risorse e capacità satellitari, inclusa una migliore risoluzione nativa. Come primo passo di Pléiades Neo Next, Airbus sta sviluppando un nuovo satellite che sarà lanciato nei prossimi anni.

“Il Pléiades Neo Next programme si basa sul successo della nostra attuale costellazione Pléiades Neo, che serve clienti governativi e commerciali in tutto il mondo”, ha affermato Karen Florschütz, Executive Vice President Connected Intelligence at Airbus Defence and Space. “Questo nuovo programma migliorerà ulteriormente il nostro standard di eccellenza in termini di qualità, prestazioni e affidabilità per fornire immagini, servizi e applicazioni di geo-intelligence”.

Il programma Pléiades Neo Next è finanziato, prodotto e gestito da Airbus Defence and Space, con la piena capacità di immagini disponibile per un’ampia gamma di settori tra cui defence and intelligence, agriculture, environment, maritime, disaster response, mapping, location-based services, civil engineering, urban planning and utilities.

Gli utenti continueranno a poter comandare direttamente i satelliti Airbus fino a poche decine di minuti prima che il satellite si avvicini all’area di interesse. Le immagini verranno ricevute tramite le Direct Receiving Stations (DRS) del cliente a terra o sulla piattaforma digitale OneAtlas, subito dopo la raccolta, consentendo applicazioni mission-critical.

Lavorando insieme, i satelliti Pléiades Neo e Pléiades Neo Next offriranno una rivisitazione più elevata ovunque sulla Terra, fino a più volte al giorno, insieme alla migliore risoluzione spaziale e precisione di geolocalizzazione disponibili sul mercato. Oltre alla risoluzione nativa migliorata, lo sviluppo di Pléiades Neo Next migliorerà ulteriormente il ground segment, il DRS e la piattaforma OneAtlas, con conseguente maggiore capacità di richieste di immagini e ottimizzazione del tempo tra richiesta, acquisizione e ricezione.

Con Pléiades Neo Next, Airbus rafforza le sue capacità e i suoi servizi di osservazione della Terra per rimanere all’avanguardia nelle tecnologie geospaziali. La flotta Airbus comprende optical and radar satellite constellations che garantiscono servizi e applicazioni complementari, comprese varie risoluzioni, all-weather and day and night capabilities. Parallelamente, Airbus sta sviluppando nuove capacità basate su stratospheric platforms.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)