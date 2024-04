News Brevi – 29.04.2024

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’ESERCITAZIONE C.B.R.N. BRAVE BEDUIN 2024 – Dal 21 al 25 aprile, come da consuetudine, l’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione interforze e multinazionale Brave Beduin 2024 presso il Centro di Controllo d’Area per eventi di natura C.B.R.N. (Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare) a Skive in Danimarca, con lo scopo di valutare l’efficacia nel campo Warning & Reporting (raccolta ed elaborazione di report) e condividere e conoscere con i paesi partecipanti tecniche, tattiche e procedure in materia. Per questa 45^ edizione, si sono riuniti un totale di 30 operatori provenienti dai diversi Enti di Forza Armata, tra cui il personale del 3° Stormo di Villafranca di Verona, sede dell’unica unità specialistica dell’Aeronautica Militare nel settore C.B.R.N.. 21 i paesi partecipanti all’evento esercitativo, tutti con un unico obiettivo; verificare il proprio livello di prontezza nel rispondere a diverse tipologie di evento Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare e condividere le proprie procedure con le altre nazioni partecipanti, al fine di accrescere il livello di interoperabilità a carattere nazionale e internazionale tra i paesi coinvolti e raccogliere dati sull’attività per apportare un miglioramento continuo agli scenari esercitativi e al software impiegato. Quest’anno, per l’occasione, sono stati, infatti, ideati degli scenari simulati ad hoc con difficoltà crescente per indurre condizioni di stress e verificare il grado di autocontrollo e di conoscenza delle normative NATO in vigore, valutando l’elaborazione dei dati pervenuti e la realizzazione di report, essenziali per le decisioni da intraprendere dalla catena di comando e controllo, per ridurre gli effetti della minaccia sulle forze dispiegate e a salvaguardia della popolazione civile. L’Aeronautica Militare ha da tempo messo in atto un continuo processo di adattamento e addestramento nelle procedure per minacce di natura Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare secondo i canoni previsti dall’Unione Europea e dalla NATO, proiettandosi tra i maggiori contributori esperienziali, fino ad essere chiamata a far parte della NATO JOINT C.B.R.N. DEFENCE TASK FORCE nel prossimo biennio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS RINNOVA LA PARTNERSHIP CON L’UNHCR – Qatar Airways e UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno annunciato il rinnovo della loro partnership esistente per sostenere la spedizione di aiuti umanitari ai rifugiati e agli sfollati in tutto il mondo. L’accordo è stato firmato durante una cerimonia di firma che includeva un discorso del Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, alla presenza del rappresentante dell’UNHCR presso lo Stato del Qatar, Ahmed Mohsen, e del Chief Cargo Officer di Qatar Airways, Mark Drusch. L’Ing. Badr Mohammed Al-Meer ha annunciato il rinnovo di due anni della partnership tra Qatar Airways Group e UNHCR per fornire aiuti umanitari e assistenza agli sfollati a livello globale. Negli ultimi due anni Qatar Airways Cargo ha lavorato a stretto contatto con l’UNHCR per contribuire a fornire aiuti umanitari per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Con questa partnership, Qatar Airways fornirà altre 400 tonnellate di tonnellaggio gratuito all’UNHCR. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato attraverso il nostro rapporto con l’UNHCR negli ultimi quattro anni, che ha contribuito a sostenere le comunità sfollate in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di rinnovare in modo significativo la nostra partnership e di continuare ad aiutare coloro che sono più vulnerabili. Qatar Airways Group è impegnato a svolgere il proprio ruolo umanitario aiutando i rifugiati e gli sfollati in tutto il mondo”.

TORNA SABATO 11 MAGGIO ALL’AEROPORTO DI CUNEO IL CORSO PER VINCERE LA PAURA DI VOLARE: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 7 MAGGIO – Sono aperte le iscrizioni per la nuova data del corso per vincere la paura di volare, organizzato da Cuneo Airport e DASTYFLYSIM. “Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno aiutato numerose persone a comprendere e gestire meglio la paura del volo, siamo lieti di annunciare la possibilità di iscriversi alla seconda sessione del corso per l’anno 2024: sabato 11 maggio. Il corso è progettato per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per imparare a gestire l’aerofobia, un disturbo d’ansia comune che può influenzare la vita personale e professionale di molte persone. Con la guida esperta dell’ingegnere Pietro Luigi Rinaldi, pilota di Aviazione Generale e esperto di sicurezza aeroportuale, insieme alla dottoressa Cristina Franchetti, Psicoterapeuta, i partecipanti avranno l’opportunità di affrontare le loro paure in un ambiente sicuro e supportivo. Il corso, della durata di mezza giornata, include sessioni informative sul volo e sulla paura di volare, attività di gruppo per esplorare gli aspetti psicologici della fobia e la possibilità di provare l’esperienza del volo attraverso la realtà virtuale, offerta per la prima volta quest’anno. Viene data anche la possibilità di fare esperienza delle fasi precedenti all’imbarco e di assistere alle operazioni sottobordo”, afferma Cuneo Airport. “Per partecipare al corso, che si terrà presso l’Aeroporto di Cuneo, è richiesto un contributo di 60 euro a persona. Le iscrizioni per la giornata dell’11 maggio sono aperte e possono essere effettuate tramite la pagina dedicata sul sito di Cuneo Airport, www.aeroporto.cuneo.it/corso-sulla-paura-di-volare, dove è possibile scegliere tra la sessione mattutina (9:00 – 13:00) o quella pomeridiana (14:00 – 18:00). Tutti i partecipanti riceveranno una email di conferma con tutti i dettagli relativi alla loro partecipazione. Le iscrizioni chiuderanno martedì 7 maggio”, conclude Cuneo Airport.

HONEYWELL SVILUPPA UN’INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SENSORI LEGGERI PER IL LILIUM JET – Honeywell annuncia di essere stata scelta da Lilium, azienda sviluppatrice del primo jet a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) completamente elettrico, per la fornitura di sensori di posizione per l’unità di propulsione del Lilium Jet. Honeywell ha progettato questi sensori, noti come “resolver”, appositamente per le esigenze operative del Lilium Jet. I sensori svolgeranno un ruolo fondamentale nel rilevare con precisione la posizione del motore, assicurando così che il jet possa raggiungere con sicurezza l’esatta posizione richiesta affinché il decollo avvenga con successo. La creazione di soluzioni di rilevamento pensate per la mobilità aerea rientra nell’allineamento del portfolio di Honeywell a tre megatendenze: l’automazione, il futuro dell’aviazione e la transizione energetica. Honeywell è tra gli investitori di Lilium e fornisce molti componenti chiave per il Lilium Jet, tra cui i motori elettrici, l’avionica, i sistemi di gestione termica di bordo e il computer di controllo di volo. “L’esperienza di Honeywell sia nel settore aerospaziale che in quello del rilevamento gli consente di comprendere le nostre esigenze uniche e di creare soluzioni su misura per il Lilium Jet”, ha dichiarato Yves Yemsi, Chief Operating Officer di Lilium. “Ripensando il resolver tradizionale, Honeywell sta svolgendo un ruolo fondamentale nel consentire la realizzazione del nostro concept di un jet completamente elettrico in grado di decollare e atterrare in verticale”.

IATA: STATEMENT SULLE NUOVE NUOVE U.S. DOT CONSUMER PROTECTION RULES – IATA in un proprio comunicato : IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) è delusa dalle due nuove broad consumer protection rules dell’U.S. Department of Transportation, che superano di gran lunga l’autorità del DOT di regolamentare la deregulated airline industry. La “Refunds and Other Consumer Protection Rule” obbligherà le compagnie aeree a fornire rimborsi automatici per ritardi o cancellazioni, indipendentemente dalla causa del disagio. La “Enhancing Transparency of Airline Ancillary Fees Rule” renderà le ricerche online meno fluide e ridurrà la concorrenza sui prezzi sugli optional airline services. Questi, adatti a tutti i passenger service mandates, aumenteranno i costi delle compagnie aeree, che alla fine si rifletteranno in prezzi più alti dei biglietti”.

VISITARE L’EUROPA DALLA GERMANIA CON EUROWINGS – Eurowings informa: “I giorni festivi di maggio sono ormai alle porte e consentono fino a tre lunghi fine settimana in molte parti della Germania: l’ideale per un viaggio in Europa. Eurowings offre anche biglietti economici con breve preavviso per scoprire metropoli emozionanti o città e regioni meno movimentate. Coloro che amano anche i momenti a sorpresa possono optare ancora una volta per la blind booking option con la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze: basta inserire la data, l’aeroporto di partenza e le preferenze di viaggio e scoprire alla fine dove andrà il viaggio: l’avventura ha inizio non appena prenoti. Per chi preferisce prendere in mano la scelta, vi sono offerte per voli andata e ritorno dalle principali basi tedesche di Eurowings: Berlino, Dusseldorf, Amburgo, Colonia, Stoccarda”.

PRATT & WHITNEY: F100 ENGINE MAINTENANCE CONTRACT PER GLI F-15 DELL’ARABIA SAUDITA – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, si è aggiudicata un F100 engine contract per un material management program dalla Saudi Arabia’s Middle East Propulsion Company (MEPC), prime contractor del Saudi Ministry of Defense per F100 engine sustainment services. Il maintenance contract, del valore di 65,8 milioni di dollari, fornisce spare parts and engine services in suporto dei Royal Saudi Air Force (RSAF) F-15 Eagles. “Questo contratto segna la transizione verso una sustainment solution più proattiva e completa, che offre alla Royal Saudi Air Force end-to-end efficiencies e maggiore convenienza”, ha affermato Josh Goodman, senior director of the F100 Program at Pratt & Whitney. “Pratt & Whitney si assumerà maggiori responsabilità per ottimizzare la disponibilità della flotta, consentendo al cliente di concentrarsi sulle missioni critiche”. Pratt & Whitney sarà integrata in modo più strategico con MEPC e RSAF, acquisendo una visione semplificata di engine data and inventory management processes. Pratt & Whitney fornirà previsioni, supporto tecnico e consegna tempestiva dei materiali per consentire una maggiore prontezza operativa, una manutenzione predittiva più efficiente, tempi di consegna ottimali dei moduli e una migliore disponibilità del motore. I lavori su questo contratto sono iniziati nel gennaio 2024 e dureranno fino alla seconda metà del 2025.

RAYTHEON ASSEGNA UN CONTRATTO ALLA SPAGNOLA SENER PER MISSILE PRODUCTION SUPPORT – Raytheon, un’azienda RTX, ha assegnato al fornitore spagnolo Sener un contratto per sviluppare e produrre la electro-mechanical control section del Patriot® GEM-T missile. Sener contribuirà direttamente alla produzione missilistica in Europa a sostegno del GEM-T contract recentemente assegnato dalla NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per un quantitativo massimo di 1.000 missili per una coalizione di nazioni, tra cui Germania, Paesi Bassi, Romania e Spagna. “Sener svolgerà un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra espansione della capacità di produzione di missili GEM-T in Europa”, ha affermato Pete Bata, vice president of Global Patriot at Raytheon. Sener è un gruppo privato di ingegneria e tecnologia con una comprovata esperienza nella progettazione e produzione di missile actuation and control system technologies. Sener lavorerà con gli esperti di Raytheon per co-sviluppare il critical GEM-T missile control section component, che sarà poi prodotto localmente presso il sito di Sener a Tres Cantos, Madrid.