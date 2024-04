Rolls-Royce e Turkish Airlines celebrano la partnership strategica in corso

Rolls-Royce e Turkish Airlines hanno celebrato oggi la loro continua collaborazione per sostenere e far crescere la posizione della Turchia nel settore aerospaziale globale.

“Tufan Erginbilgic, CEO of Rolls-Royce, e il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee of Turkish Airlines, hanno firmato un joint statement durante una cerimonia tenutasi presso la sede di Turkish Airlines a Istanbul. Erano presenti i Ministers of Industry & Technology, Trade, Transport & Infrastructure e il Deputy Minister of National Defence. Erano presenti anche i rappresentanti delle più importanti aziende aerospaziali turche, nonché il console generale britannico e i sottosegretari di Francia e Spagna. A loro si sono uniti Guillaume Faury, CEO di Airbus, Christian Scherer, Airbus commercial CEO e Rob Watson, President Civil Aerospace, Rolls-Royce.

La dichiarazione congiunta fa seguito allo storico ordine di Turkish Airlines per 80 aeromobili Airbus A350. Questo accordo rende Turkish Airlines il più grande operatore al mondo del Trent XWB, che equipaggia l’Airbus A350, e include un ordine per 120 motori Trent XWB-84 e 40 motori Trent XWB-97, escluse opzioni e ricambi”, afferma Rolls-Royce.

“Nell’ambito della strategia a lungo termine e dell’impegno di Rolls-Royce nei confronti della Turchia, l’azienda sta esplorando l’implementazione di una serie di iniziative industriali. Queste includono il potenziale sviluppo di una competitive Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) capability e ulteriore supply chain sourcing. Rolls-Royce stima che questi progetti potrebbero avere un impatto positivo significativo sull’economia turca nei prossimi anni.

Rolls-Royce ha già rapporti consolidati con la Turkish aerospace supply chain. A seguito dell’accordo, Rolls-Royce lavorerà in collaborazione con numerosi fornitori per indagare sull’espansione delle proprie sourcing activities”, prosegue Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “La Turchia è un mercato strategicamente importante per Rolls-Royce in tutta la nostra attività. Siamo molto soddisfatti della fiducia che Turkish Airlines ha riposto nei nostri motori Trent XWB. Non vediamo l’ora di lavorare con Turkish Airlines e i nostri partner per utilizzare la nostra vasta aerospace engineering experience a beneficio dell’economia turca, far crescere la base di competenze del Paese ed espandere il suo ruolo nella transizione energetica. Personalmente sono molto emozionato dal rafforzamento delle relazioni tra la nostra grande società, Turkish Airlines e la Republic of Türkiye”.

Il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee, ha aggiunto: “Negli ultimi 15 anni, Rolls-Royce è stata un partner importante per Turkish Airlines. Con quest’ultima acquisizione, siamo pronti a diventare il più grande operatore di motori XWB. Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nella nostra partnership, offrendo una strategia reciprocamente vantaggiosa per Rolls-Royce e la Turchia. Nell’ambito di questa strategia, abbiamo concordato di istituire uno ‘Steering Committee’. Attraverso questo comitato, i progetti designati verranno eseguiti in base ai criteri di performance, competitività e qualità. La notevole crescita dell’industria aeronautica turca negli ultimi due decenni consente a questo comitato di elevare l’ecosistema a nuovi livelli e fornire contributi a maggiore valore aggiunto, non solo alla Turchia, ma anche all’industria aeronautica globale. Attraverso questa iniziativa miriamo a creare un ambiente sostenibile e reciprocamente vantaggioso sia per l’industria aeronautica turca che per Rolls-Royce”.

