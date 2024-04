Boeing si aggiudica un contratto per sette ulteriori elicotteri MH-139A

L’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 178 milioni di dollari per produrre sette velivoli MH-139A e fornire sustainment and training support. Questo ordine porta a 26 il numero totale di aeromobili sotto contratto.

“Costruire la flotta Grey Wolf e aprire la strada verso la produzione a pieno ritmo è un passo fondamentale nel sostenere le priorità di modernizzazione dell’Air Force”, ha affermato Azeem Khan, MH-139 program director. “Mantenere questi impegni e mettere maggiori capacità nelle mani dei nostri clienti è importante per la loro missione di proteggere vital national assets”.

“L’assegnazione arriva subito dopo che il primo production aircraft ha effettuato il suo primo volo nel dicembre 2023. Con il first production aircraft attualmente sottoposto a ulteriori test e altri velivoli in varie fasi di produzione, Boeing è sulla buona strada per consegnare il primo LRIP aircraft all’Air Force quest’estate”, afferma Boeing.

“L’MH-139 è un multi-mission helicopter progettato per patrol, search and rescue, troop and cargo transport. Basato sul collaudato AW139 di Leonardo Helicopters e dotato di un custom military equipment di Boeing, l’MH-139 incorpora una tecnologia avanzata e all’avanguardia che consente agli operatori di completare le missioni in modo rapido, silenzioso, efficiente e sicuro”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)