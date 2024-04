Emirates raddoppia a Roma le sue frequenze con l’A380

Emirates intensificherà le sue operazioni in Italia utilizzando l’A380 su entrambe le frequenze giornaliere della rotta Roma – Dubai, in modo da aumentare la sua capacità del 18%.

“Si tratta di una implementazione legata alla forte domanda di traffico leisure verso Roma. Il Bel Paese, infatti, attira in particolare turisti da Australia, Giappone, Corea del Sud e Malesia. Negli ultimi 6 mesi, il traffico di passeggeri provenienti dall’Australia è aumentato del 76%, quello dalla Corea ha segnato un incremento dell’85% e, infine, quello del Giappone ha registrato un aumento del 158%.

A partire dal 1° maggio 2024, l’A380 prenderà il posto dell’attuale Boeing 777: il servizio EK95/EK96 metterà a disposizione 14 posti in First Class, 76 posti in Business Class e 427 posti in Economy Class per un totale di circa 2.200 posti aggiuntivi a settimana da e verso Roma. In totale, Emirates offrirà 14.476 posti settimanali su entrambe le direttrici Dubai-Roma, con un aumento di capacità pari al 18%”, afferma Emirates.

“Analizzando i soli flussi in entrata provenienti da Australia, Giappone, Corea del Sud e Malesia negli ultimi 6 mesi, emerge che Emirates ha trasportato verso Roma 17 mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un aumento importante che ci ha spinti a rafforzare la presenza di Emirates all’Aeroporto di Fiumicino con un secondo volo operato dall’A380. La crescente domanda di posti da parte dei nostri clienti che viaggiano verso Dubai e verso le destinazioni servite dal nostro network globale favorisce le relazioni commerciali tra l’Italia e i Paesi di destinazione, ci permette di offrire un servizio ancora migliore e di consolidare il ruolo strategico di questo gateway all’interno del nostro network e noi non possiamo che esserne entusiasti”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia.

“Grazie all’introduzione dell’A380 su entrambi i voli giornalieri della compagnia, i viaggiatori potranno godere spaziose cabine dotate dei più moderni comfort in grado di rendere il viaggio un’esperienza memorabile, di un servizio a bordo di alto livello, di menu con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite e del sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice, che offre fino a 5.000 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, inclusi film italiani, programmi TV e un’ampia libreria musicale.

Emirates opera attualmente 41 voli settimanali dall’Italia a Dubai, a cui si aggiungono altri 7 voli settimanali nella rotta Milano – New York. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)