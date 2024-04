Gli scioperi pesano sugli utili di Lufthansa Group nel primo trimestre, le prospettive per l’estate rimangono positive

Lufthansa Group ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Ci lasciamo alle spalle il primo trimestre, caratterizzato soprattutto dagli scioperi, e ci troviamo a un punto di svolta. Abbiamo raggiunto accordi salariali a lungo termine per la maggior parte dei nostri dipendenti. Ciò significa pianificare certezza e chiarezza per i prossimi anni. La domanda continua ad essere forte, addirittura nettamente superiore a quella dell’anno scorso. Per questo motivo continuiamo ad ampliare la nostra offerta e stiamo crescendo soprattutto sulle rotte a lungo raggio. I nostri aerei sono già ben riempiti: sarà un’altra estate molto forte. Sono particolarmente lieto che continuiamo a vedere una tendenza positiva non solo tra i viaggiatori di piacere ma anche d’affari. Ora dedichiamo tutte le nostre energie per espandere ulteriormente le nostre offerte per i clienti premium e garantire puntualità e operazioni di volo affidabili”.

Nel primo trimestre del 2024 il Gruppo ha aumentato il proprio fatturato del 5% rispetto all’anno precedente, arrivando a 7,4 miliardi di euro (anno precedente: 7,0 miliardi di euro). Lufthansa Group ha registrato una operating loss (Adjusted EBIT) di 849 milioni di euro (anno precedente: -273 milioni di euro). Gli scioperi, sia di diversi gruppi di dipendenti all’interno del Gruppo che di dipendenti di partner di sistema, hanno avuto un impatto negativo sugli utili di circa 350 milioni di euro. Inoltre, il risultato di Lufthansa Cargo è diminuito, ora che il settore logistico è tornato alla normalità dopo l’eccezionale situazione economica legata alla pandemia. L’Adjusted EBIT margin è sceso a -11,5% (anno precedente: -3,9%). Il risultato del gruppo è sceso a -734 milioni di euro (anno precedente: -467 milioni di euro).

La domanda ha continuato a crescere nel primo trimestre dell’anno in corso. Un totale di 24 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree di Lufthansa Group, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente (1° trimestre 2023: 22 milioni). Le compagnie aeree del gruppo hanno ampliato la loro capacità di posti del 12% rispetto all’anno precedente, nonostante le cancellazioni dei voli dovute agli scioperi. Rispetto all’anno pre-crisi 2019, questo valore è stato dell’84%, ovvero circa 5 punti percentuali in meno rispetto a quanto inizialmente previsto. Nonostante il significativo aumento della capacità, il load factor è rimasto costantemente elevato a causa della forte domanda. Il load factor è stato pari al 79,7% ed è quindi al livello dell’anno precedente.

I ricavi delle Lufthansa Group Passenger Airlines sono aumentati del 7%, a 5,6 miliardi di euro nel primo trimestre (anno precedente: 5,2 miliardi di euro). Hanno registrato un Adjusted EBIT di -918 milioni di euro (anno precedente: -512 milioni di euro). Gli scioperi hanno avuto un impatto sugli utili di questo settore pari a circa 300 milioni di euro.

A causa delle elevate perdite del core brand Lufthansa nel primo trimestre (Adjusted EBIT -640 milioni di euro), Lufthansa Airlines ha avviato misure per rafforzare il risultato di quest’anno a breve termine. Tra le altre misure si prevede di ridurre i costi operativi, di fermare nuovi progetti e di valutare la necessità di personale aggiuntivo nei settori amministrativi.

La domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione nonché di altri prodotti per Lufthansa Technik è aumentata nel primo trimestre del 2024 a causa dell’andamento positivo dei viaggi aerei. Rispetto all’anno precedente, il fatturato è aumentato del 15% arrivando a 1,8 miliardi di euro (anno precedente: 1,5 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT è sceso del 14% a 116 milioni di euro (anno precedente: 135 milioni di euro), influenzato dalle interruzioni del lavoro dovute agli scioperi. Escludendo questo effetto, che ha avuto un impatto negativo sull’utile di circa 25 milioni di euro, l’utile è in aumento rispetto all’anno precedente.

Nel logistics business la capacità è aumentata del 7% grazie e anche il revenue tonne-kilometres è aumentato del 10%. I rendimenti sono stati inferiori di circa il 25% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in cui il risultato era stato notevolmente rafforzato dalla forte domanda dovuta alle interruzioni della supply chain e alla carenza di capacità a causa della pandemia. Lufthansa Cargo ha così conseguito un Adjusted EBIT di -22 milioni di euro (anno precedente: 151 milioni di euro). Escludendo gli effetti dello sciopero di 25 milioni di euro, il risultato trimestrale è stato leggermente positivo.

A causa del livello costantemente elevato di prenotazioni in entrata, nonostante il risultato operativo negativo, l’operating cash flow è stato di circa 1,3 miliardi di euro. Con 940 milioni di euro gli investimenti netti sono stati inferiori di circa il 10% rispetto all’anno precedente, il che significa che l’Adjusted free cash flow è stato pari a 305 milioni di euro (anno precedente: 482 milioni di euro).

Il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio bilancio nel primo trimestre del 2024. L’indebitamento netto è sceso a 5,5 miliardi di euro rispetto alla fine del 2023 (31 dicembre 2023: 5,7 miliardi di euro) grazie al free cash flow positivo.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “Non possiamo essere soddisfatti del risultato operativo del primo trimestre, i vari scioperi hanno avuto un impatto significativo sul nostro risultato con oltre 350 milioni di euro. Tuttavia, il cash flow è stato positivo grazie alla domanda costantemente elevata di viaggi aerei. Siamo stati anche in grado di rafforzare ulteriormente il nostro bilancio. Nei prossimi mesi lavoreremo intensamente per compensare gli effetti dell’aumento dei costi. Abbiamo adottato ulteriori misure a tal fine, in particolare presso Lufthansa Airlines, che è significativamente colpita dall’aumento delle spese per il personale. Rimango quindi convinto che saremo in grado di ottenere uno sviluppo stabile dei costi unitari per l’intero anno senza tenere conto degli scioperi del primo trimestre”.

Le prenotazioni per l’estate sono aumentate del 16% rispetto all’anno precedente, la domanda globale di viaggi aerei rimane forte, in particolare da parte dei viaggiatori privati. La compagnia si aspetta un’altra ottima estate di viaggi. Mai prima d’ora così tante destinazioni turistiche sono state servite dalle compagnie aeree di Lufthansa Group come quest’anno.

Ora gli ospiti possono godersi anche Lufthansa Allegris, la nuova esperienza di viaggio sulle rotte a lungo raggio. Allegris inizierà il servizio di linea regolare il 1° maggio. Il primo Airbus A350-900 equipaggiato con Allegris volerà da Monaco a Vancouver, sulla costa occidentale canadese. La seconda destinazione è Toronto, che nei primi mesi sarà servita in alternanza con Vancouver su voli selezionati. Con gli altri A350 consegnati, la cabina Allegris sarà utilizzata anche sui voli estivi per Chicago e Montreal.

Lufthansa Group prevede di aumentare la capacità disponibile nel secondo trimestre a circa il 92% del livello pre-crisi. L’aumento sarà quindi inferiore a quanto inizialmente previsto a causa di ulteriori investimenti nella stabilità operativa e del ritardo nelle consegne degli aeromobili.

L’Adjusted EBIT del secondo trimestre sarà ancora inferiore a quello dell’anno precedente. In linea con la riduzione della capacità nei primi due trimestri, Lufthansa Group prevede ora di raggiungere un livello di capacità di circa il 92% del valore pre-crisi del 2019 (in precedenza: 94%) per l’intero anno 2024.

Nel terzo trimestre la capacità dovrà essere ulteriormente aumentata fino a superare il 95% del livello pre-crisi.

Nella seconda metà dell’anno si prevede che il risultato operativo del Gruppo sarà superiore a quello dell’anno precedente. Come già comunicato il 15 aprile, l’Adjusted EBIT per l’intero anno dovrebbe ora attestarsi a circa 2,2 miliardi di euro (precedente: sviluppo degli utili stabile rispetto a 2,7 miliardi di euro dell’anno precedente). Si prevede che l’Adjusted free cash flow sarà di almeno 1 miliardo di euro (in precedenza: almeno 1,5 miliardi di euro).

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)