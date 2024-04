News Brevi – 30.04.2024

DUE PERSONE IN PERICOLO DI VITA TRASPORTATE A FIRENZE E A VENEZIA CON VELIVOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel giro di poche ore due velivoli dell’Aeronautica Militare si sono alzati in volo ieri pomeriggio per effettuare due trasporti sanitari urgenti a favore di un ragazzo di 15 anni e di un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita. Il ragazzo, ricoverato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce e bisognoso di cure specialistiche immediate, è stato imbarcato presso la base militare di Lecce Galatina, sede della scuola di volo dell’Aeronautica Militare, e trasportato d’urgenza a Firenze con un Falcon 50 del 31° Stormo, per il successivo ricovero presso l’ospedale Meyer. L’uomo di 60 anni, ricoverato presso l’ospedale Monaldi di Napoli, è stato invece trasportato d’urgenza – direttamente a bordo di un’ambulanza caricata a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea – all’aeroporto di Venezia, per il successivo ricovero presso l’ospedale Universitario di Padova. I voli d’urgenza, richiesti rispettivamente dalle Prefetture di Lecce e Napoli, sono stati coordinati e disposti dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Roma e dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), le sale operative dell’Aeronautica Militare che hanno tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. I velivoli, al termine delle missioni, hanno fatto ritorno alle basi stanziali di Ciampino e Pisa per riprendere il servizio di prontezza. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono operativi ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BONZA SOSPENDE TEMPORANEAMENTE LE SUE OPERAZIONI – Bonza sul proprio sito comunica: “Bonza ha temporaneamente sospeso i servizi che dovrebbero essere operati tra martedì 30 aprile, mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, poiché sono attualmente in corso discussioni sulla fattibilità dell’attività. Ci scusiamo con i nostri clienti che sono interessati da questo e stiamo lavorando il più rapidamente possibile per determinare una via da seguire che garantisca una concorrenza continua nell’Australian domestic aviation market”.

GLI ADDETTI MILITARI ESTERI IN VISITA ALLA SCUOLA MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE A VITERBO – Martedì 23 aprile, una delegazione del Corpo degli Addetti Militari Esteri accreditati presso il Governo della Repubblica Italiana, guidata dal Capitano di Vascello Gianandrea Buldrini dello Stato Maggiore Difesa, ha effettuato una visita alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo. La visita rientra nell’ambito di una serie di attività collettive organizzate a favore degli Addetti Militari Esteri accreditati presso il Governo Italiano. Al loro arrivo, i 28 Addetti Militari e gli accompagnatori dello Stato Maggiore Difesa sono stati accolti dal Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroporto di Viterbo, Col. Gianluca Spina. Durante il briefing conoscitivo presentato alla delegazione, il Colonnello Spina ha potuto illustrare il funzionamento della Scuola nonché l’organizzazione e le peculiarità del Reparto, soffermandosi principalmente sugli aspetti formativi e sull’iter didattico dei Corsi per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, in particolare su quello relativo al nuovo curriculum di laurea in “Scienze e Tecniche della manutenzione aeronautica” della Facoltà di Ingegneria. A seguire si è tenuta la visita alle installazioni del Reparto, in particolare presso il Polo didattico Leonardo, centro nevralgico dell’Istituto di Formazione, presso il poligono di tiro e gli impianti sportivi. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ACCADEMIA AERONAUTICA: FRERQUENTATORI IN VISITA PRESSO ARGOTECH E THALES ALENIA SPACE ITALIA – Il 23 e 24 aprile una delegazione di frequentatori del 3° e 4° Corso Normale dell’Accademia Aeronautica ha avuto la possibilità di visitare le sedi torinesi di Argotec e Thales Alenia Space, aziende chiave nel settore spaziale e testimonianze dell’eccellenza italiana nel mondo. Tali visite, particolarmente coinvolgenti e stimolanti per i giovani frequentatori, rientrano nell’ambito delle attività extracurriculari organizzate dall’Unità Addestrativa ASTRA (Academy Space Team for Research and Aerospace Studies) dell’Accademia Aeronautica per approfondire le conoscenze e competenze relative al dominio aero-spaziale. Nella prima giornata la delegazione si è recata in visita presso l’azienda Argotec, impresa fondata a Torino nel 2008, nota per la produzione di satelliti di piccole dimensioni – solitamente inferiori ai 100kg – che ha preso parte a numerose missioni di importanza internazionale e che vede come prime contractors ASI, ESA e NASA. I frequentatori hanno avuto modo di incontrare tecnici e ingegneri che hanno presentato loro le peculiarità dell’azienda, dalla produzione in house dei componenti alla gestione diretta delle missioni, che le hanno permesso di diventare una realtà di assoluto rilievo nel panorama internazionale. La delegazione si è poi spostata il giorno successivo presso l’azienda Thales Alenia Space Italia, un’eccellenza globale nata negli anni ’50. Qui i frequentatori sono andati alla scoperta di una realtà manifatturiera leader nell’ambito delle infrastrutture spaziali, soprattutto per il suo ruolo guida nella progettazione, costruzione ed integrazione della Stazione Spaziale Internazionale. Attualmente, tra le diverse missioni che la vedono impegnata, risultano di notevole importanza il programma “Artemis” della NASA, che mira alla costruzione della stazione spaziale in orbita cislunare “Gateway”, e la missione “ExoMars”, con il rover dell’ESA dotato di una speciale trivella che permetterà di prelevare campioni del suolo marziano ad una profondità di 2m, evitando così le contaminazioni dovute alle radiazioni del Pianeta rosso. Tali campioni verranno poi studiati presso la ALTEC (società pubblico-privata partecipata da Thales Alenia Space), dove è proseguita la visita dei frequentatori, centro di particolare interesse poiché ha riprodotto la superficie di Marte al fine di ottenere sperimentazioni, test e risultati sempre più accurati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE RECUPERA UN MARITTIMO DA NAVE PETROLIERA A LARGO DI TRAPANI – Nel pomeriggio di ieri, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per recuperare e soccorrere da una nave petroliera battente bandiera liberiana, in navigazione a circa quaranta miglia a nord dalla costa trapanese, un marittimo di 24 anni di nazionalità greca bisognoso di essere trasferito d’urgenza in ospedale. Su richiesta del 12° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Palermo, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ha disposto il decollo dell’elicottero di Trapani, uno degli assetti ad ala rotante in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo emergenza. L’equipaggio – un team specializzato composto da piloti, operatore di bordo e aerosoccorritore – è decollato dalla base militare siciliana e dopo aver imbarcato un medico presso l’Ospedale Sant’Antonio di Trapani, ha raggiunto la nave tanker Samsara e grazie ad un aerosoccorritore che si è calato con il verricello, ha recuperato il giovane per poi trasferirlo nel più breve tempo possibile allo stesso Ospedale cittadino per le cure del caso. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRGEST: APPROVATO IL BILANCIO DI TAFS – Airgest spa, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, ha approvato il bilancio d’esercizio 2023 della propria società partecipata Tafs srl, che per il secondo anno ha registrato un utile di oltre 530 mila euro, segnando indici reddituali e finanziari di primo livello oltre a garantire nuova occupazione. Operativa dal marzo 2015, Tafs in join venture con la Carboil srl, opera nella gestione e conduzione delle infrastrutture interne al sedime aeroportuale dedite allo stoccaggio ed all’into-plane, cioè al rifornimento, dei carburanti aviation per gli aeromobili. La società Tafs all’interno dell’aeroporto di Trapani Birgi, usufruisce di un modernissimo deposito di stoccaggio, equipaggiato da due serbatoi con una capienza di 500 metri cubi ciascuno e da un sistema di filtraggio, volti a garantire la totale conformità del prodotto Jet A/1, carburante per aviazione noto come cherosene e adatto alla maggior parte dei velivoli a reazione, rispetto agli alti standard di specifica richiesti dalle compagnie aeree.

QANTAS: STATEMENT SUL SUPPORTO PER I BONZA CUSTOMERS – Qantas Group informa: “Sappiamo che le notizie su Bonza oggi sono difficili sia per i loro clienti che per i membri del loro team. Estendiamo i nostri pensieri ai nostri colleghi del settore aeronautico e alle loro famiglie – dai piloti e cabin crew a flight planners e operations controllers – che sentiranno tutti l’impatto delle notizie di oggi. Se i dipendenti Bonza desiderano discutere delle opportunità di reclutamento all’interno di Jetstar e Qantas, in particolare in campi specializzati specifici dell’aviazione, abbiamo creato una pagina dedicata sul Jetstar careers website. Per tutti i clienti con un volo Bonza cancellato su una rotta che operiamo, puoi volare con noi gratuitamente dove abbiamo posti disponibili. Delle 36 rotte di Bonza, ci sono sei rotte sovrapposte con Jetstar o Qantas: Melbourne – Gold Coast (Jetstar); Melbourne – Sunshine Coast (Jetstar); Avalon – Gold Coast (Jetstar); Gold Coast – Cairns (Jetstar); Melbourne – Mildura (QantasLink); Melbourne – Alice Springs (Qantas). Se esiste un’altra rotta alternativa vicina operata da Jetstar o Qantas, i clienti con un volo Bonza cancellato possono viaggiare gratuitamente (ad esempio Brisbane come alternativa a Gold Coast o Melbourne come alternativa ad Avalon). I clienti Bonza possono contattare Jetstar e Qantas per prenotare questi posti”.

IBERIA ANNUNCIA LA NUOVAS EDIZIONE DEL SUO CADET PROGRAM – Iberia ha annunciato il lancio della nuova edizione del suo programma per cadetti, in collaborazione con la prestigiosa scuola per piloti di linea FTE Jerez (Flight Training Europe). Da oggi fino al 15 maggio, gli interessati a diventare piloti potranno presentare la propria candidatura attraverso il sito www.ftejerez.com/iberia.php, dove potranno trovare i dettagli sui requisiti e le condizioni di questo programma, ideato da Iberia con lo scopo di individuare i candidati più idonei e fornendo loro un sostegno finanziario nella loro formazione. “Siamo molto felici di iniziare la quarta edizione di questo programma di successo con il quale non solo promuoviamo la professione di pilota tra i giovani, ma li aiutiamo anche a finanziare la loro formazione a condizioni molto vantaggiose, affinché possano sviluppare la loro vocazione”, ha affermato Rafael Jiménez-Hoyos, Direttore di produzione di Iberia. Una volta completati gli studi, l’impegno di Iberia è quello di facilitare l’inserimento di questi cadetti nel mercato del lavoro e iniziare a restituire il contributo di Iberia ai loro studi. Ad oggi, un totale di 48 studenti hanno partecipato al programma Iberia Cadets. Di questi, Iberia ha integrato nel suo staff 19 piloti della prima edizione e il prossimo giugno si uniranno altri 13 piloti della seconda. Inoltre, altri 16 giovani piloti sono attualmente in formazione presso FTE Jerez, ai quali si uniranno nell’ultimo trimestre del 2024 gli otto nuovi candidati selezionati. Attraverso una stretta collaborazione tra Iberia e FTE Jerez, i candidati vengono selezionati per partecipare ad un programma di formazione che consentirà loro di ottenere la licenza di trasporto aereo ATPL, finanziato al 50% circa e senza interessi da Iberia. La compagnia aerea supervisiona inoltre la formazione degli studenti, valutandone periodicamente le prestazioni e i progressi. Durante quest’anno, Iberia ha assunto più di 30 nuovi piloti per affrontare la crescita che sta vivendo in tutti i suoi mercati, nonché per rinnovare la sua forza lavoro in questo settore.

LOCKHEED MARTIN: PROSEGUE L’ASSEMBLAGGIO DEL PRIMO F-35A PER LA POLISH AIR FORCE – Il primo Lockheed Martin F-35 Lightning II per la Polish Air Force è per la prima volta con il peso sulle ruote, una pietra miliare significativa per il jet mentre si muove lungo la production line presso l’assembly plant di Lockheed Martin a Fort Worth, Texas. L’aereo si sposterà ora verso l’assemblaggio finale, dove verranno aggiunte le superfici di controllo, insieme ai sistemi finali e all’installazione del motore. Il programma record della Polonia prevede 32 F-35A. Il primo aereo, denominato AZ-01, sarà consegnato alla Polish Air Force entro la fine dell’anno. L’aereo sarà inizialmente basato presso la Ebbing Air National Guard Base, Arkansas, Arkansas, dove avrà luogo l’addestramento dei piloti polacchi. Basandosi sulla forte eredità dell’F-16, l’F-35 garantirà all’aeronautica polacca di svolgere le sue missioni NATO, migliorando la sicurezza regionale e proteggendo gli interessi chiave dell’alleanza. Fungendo da advanced 21st Century Security® solution, l’F-35 collegherà le risorse tra i domini per aumentare la situational awareness per la Polonia e la forza congiunta.

LEONARDO PARTECIPA A EU SPACE ISAC – Leonardo è tra i membri fondatori di EU Space Information Sharing and Analysis Centre (ISAC), un network di attori pubblici e privati dedicato all’analisi e alla condivisione di informazioni di sicurezza nel settore spaziale, lanciato lo scorso 24 aprile attraverso la prima riunione del suo Board a Parigi. Information sharing, interoperabilità e cooperazione come fattori vincenti per garantire la resilienza informatica delle infrastrutture strategiche del settore spaziale dell’Unione Europea. È questo l’obiettivo di EU Space ISAC – un network composto da rappresentanti di grandi imprese, piccole e medie imprese, start-up, istituzioni pubbliche e università – costituito per prevenire, affrontare e mitigare le sfide alla sicurezza nel settore spaziale, con un focus particolare sulla cybersecurity. L’iniziativa è frutto dell’attuazione della Strategia Spaziale dell’Unione Europea per la Sicurezza e la Difesa, che ha riconosciuto lo Spazio come settore strategico per la sua rilevanza nella fornitura di servizi essenziali alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni, nello sviluppo economico, per la sicurezza e per la difesa. Leonardo è tra i dodici membri fondatori di EU Space ISAC, selezionati per costituirne il primo Board in carica per due anni, insieme alla Commissione e ad EUSPA (European Agency for the Space Programme). I membri fondatori rappresentano grandi gruppi industriali e piccole e medie imprese (PMI) provenienti da Francia, Germania, Italia e Spagna. La loro missione è quella di rendere operativa l’organizzazione e pianificare le prime attività che saranno aperte agli altri membri di EU Space ISAC. Lo scorso 24 aprile EU Space ISAC è stato lanciato ufficialmente attraverso la prima riunione del suo Board, co-presieduto dalla Commissione e da EUSPA. Giacomo Speretta, Senior Vice President Space & EU Agencies Line of Business, ha partecipato per Leonardo.

KOPPERT UTILIZZERA’ L’EMBRAER IPANEMA PER CERTIFICARE LE AERIAL APPLICATIONS DI BIO-CONTROL METHODS IN BRASILE – L’Embraer EMB-203 Ipanema agricultural aircraft condurrà una serie di test per certificare la prima metodologia per aerial application di bio-control agents in Brasile. Il progetto pionieristico per promuovere la sostenibilità nell’agrobusiness nazionale è guidato da Koppert, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi biologici per l’agricoltura. La collaborazione tra i team Embraer e Koppert valuterà gli aspetti tecnici necessari per un’efficienza applicativa ottimale e la sicurezza di questa pratica. Il test contribuirà a generare linee guida per la documentazione della ricerca e la gestione dei dati. L’annuncio è stato dato nel corso della 29esima edizione di Agrishow, la principale fiera tecnologica per l’agroalimentare dell’America Latina, che si svolge dal 29 aprile al 3 maggio a Ribeirão Preto, San Paolo. “La partnership tra Embraer e Koppert rappresenta un passo significativo verso la promozione della sostenibilità nel settore agroalimentare brasiliano”, afferma Gustavo Herrmann, Commercial Director of Koppert South America. “Siamo entusiasti dell’opportunità di contribuire allo sviluppo di pratiche agricole più sostenibili ed efficienti”. La standardizzazione delle applicazioni basata su una metodologia scientifica mira a garantire l’efficacia degli agenti di biocontrollo nel prevenire, ridurre o eradicare le infestazioni di parassiti e malattie nelle colture, combinando l’uso strategico delle tecnologie di monitoraggio e dell’irrorazione aerea. L’utilizzo dell’Ipanema rafforza l’impegno dell’iniziativa per un futuro sostenibile, poiché è l’unico velivolo certificato e prodotto in serie per volare con biofuel. Alimentato a etanolo, l’Embraer agricultural plane combina tradizione, robustezza ed efficienza, per migliorare le bio-control agent’s applications. “L’industria agroalimentare si è sforzata di incorporare nuove tecnologie per migliorare la sicurezza alimentare e la protezione ambientale, crediamo che la collaborazione tra Embraer e Koppert potrebbe contribuire a nuovi progressi sostenibili nel settore”, ha affermato Sany Onofre, head of Embraer’s Ipanema Program.