Ryanair lancia un operativo internazionale e nazionale a Olbia con 10 nuove rotte

Ryanair celebra ufficialmente il lancio del primo volo internazionale all’aeroporto di Olbia, il trentesimo aeroporto di Ryanair in Italia.

“Da oggi, 1° maggio, Ryanair opererà 7 nuove rotte internazionali dall’aeroporto di Olbia da/per Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Cracovia, Londra, Parigi e Vienna. Da Olbia sono già operative nuove rotte nazionali verso l’Italia continentale con voli che collegano la Sardegna a Bologna, Milano Bergamo e Trieste“, afferma Ryanair.



“Ryanair ora opera verso tutti e 3 gli aeroporti sardi, migliorando la connettività della Sardegna durante tutto l’anno e aumentando il turismo in entrata per l’Isola. Quest’estate, Ryanair offrirà un operativo record per il Nord Sardegna con oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando oltre 1,2 milioni di passeggeri da/per la Regione. Abbiamo lavorato intensamente con la direzione degli aeroporti di Alghero e Olbia per garantire questa crescita record per il Nord Sardegna.

L’intero operativo di Ryanair su Olbia per l’estate ’24 è ora disponibile per le prenotazioni su ryanair.com, offrendo ai clienti molta più scelta a prezzi inferiori”, prosegue Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di iniziare le operazioni internazionali all’aeroporto di Olbia e di vedere il primo dei nostri nuovi voli internazionali decollare e arrivare al 30° aeroporto Ryanair in Italia. Quest’estate, Ryanair opererà 10 nuovissime rotte a Olbia offrendo collegamenti sia internazionali sia nazionali. Queste entusiasmanti rotte Ryanair per l’estate ‘24 possono ora essere prenotate su ryanair.com. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri da/per Olbia quest’estate”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)