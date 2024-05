Air Evolution è stata nominata exclusive dealer di Tecnam in Messico

Tecnam Aircraft ha annunciato la nomina di Air Evolution come exclusive dealer for sales and service in Messico. “Air Evolution offrirà la linea completa di light sport and certified single and twin engine aircraft di Tecnam. Il Messico è un mercato importante per Tecnam e con Air Evolution nuovi clienti e proprietari possono aspettarsi un elevato livello di servizio.

Il primo velivolo ad essere commercializzato sarà il P-Mentor e Air Evolution sarà il punto di riferimento per tutte le Mexican flight schools.

Il P-Mentor è un aereo biposto, motorizzato con un Rotax 912 Is, completamente IFR con capacità PBN/RNAV/AFCS, conforme agli ultimi emendamenti CS-23 EASA e FAA. Il P-Mentor è una soluzione chiavi in mano per molte scuole di volo per formare gli studenti dal loro primo volo fino al CPL-IR su un’unica piattaforma”, afferma Tecnam.

“Avere Air Evolution a bordo è fondamentale per sostenere la nostra crescita in Messico, supportare i nostri clienti esistenti e ampliare la conoscenza dei nostri aerei”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di rappresentare il brand Tecnam e innovare il mercato dell’addestramento al volo in Messico. Tecnam offre una soluzione unica alla general aviation community con la sua vasta gamma di LSA, single and twin engine certified aircraft, perfetti per il Messico”, ha affermato Marcos Astegiano, Managing Director, Air Evolution.

“La flotta Tecnam è perfetta per il Messico poiché i suoi aerei offrono la migliore efficienza, performance e valore, soddisfacendo al tempo stesso i più recenti standard di certificazione. Efficienza che significa anche bassissime emissioni di CO2″, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)