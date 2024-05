Lufthansa Technik ottiene un risultato positivo nonostante i forti venti contrari

Nonostante le notevoli sfide, nel primo trimestre 2024 Lufthansa Technik ha realizzato ancora una volta un triple-digit million result. “Dopo il risultato record dell’intero anno scorso, tuttavia, il global market leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) ha iniziato l’anno in modo più debole rispetto al previsto, con un Adjusted EBIT di 116 milioni di euro (anno precedente 135 milioni di euro). Ciò è dovuto principalmente agli effetti degli scioperi avvenuti in Germania negli ultimi mesi. Influiscono negativamente anche le persistenti difficoltà nell’approvvigionamento di materiali in tutto il settore e gli aumenti sproporzionatamente elevati dei costi”, afferma Lufthansa Technik.

“Naturalmente siamo lieti di aver guadagnato più di 100 milioni di euro anche nel primo trimestre 2024”, afferma il Dr. William Willms, CFO of Lufthansa Technik. “La conclusione, tuttavia, è che il nostro Adjusted EBIT è diminuito del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante una significativa crescita dei ricavi. Ciò illustra gli sforzi che dobbiamo compiere per aumentare il nostro margine”.

“Nonostante il difficile primo trimestre, Lufthansa Technik punta a raggiungere un risultato per l’intero anno allo stesso livello dell’anno precedente.

Il fatturato nel primo trimestre del 2024 è stato di 1,8 miliardi di euro, quindi il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Adjusted EBIT margin si attesta al 6,6% (anno precedente 8,8%) ed è attualmente ben al di sotto della cifra prevista del 10% mirata da Lufthansa Technik.

Una nota positiva è che Lufthansa Technik continua ad essere un partner ricercato per i clienti di tutto il mondo. Dopo che l’anno scorso l’azienda ha firmato più di 1.000 nuovi contratti, acquisendo nuove attività per un valore di otto miliardi di euro, nel primo trimestre di quest’anno sono stati firmati altri 174 contratti, tra cui, ad esempio, contratti per engine maintenance services con la compagnia aerea filippina Cebu Pacific, oppure l’ampliamento della collaborazione di successo con la compagnia aerea tedesca Condor nel settore del component support”, prosegue Lufthansa Technik.

Lufthansa Technik sta facendo progressi anche nel reclutamento di nuovi dipendenti. Alla fine di marzo 2024 lavoravano per l’azienda più di 23.000 persone.

“In un anno il numero dei nostri dipendenti è aumentato di oltre 2.000 unità. Questo è un forte segnale dell’attrattiva della nostra azienda”, afferma William Willms.

Lufthansa Technik prevede un ulteriore aumento a quattro cifre del numero dei dipendenti per l’intero 2024. Allo stesso tempo, l’aumento dei costi del personale, soprattutto nelle sedi tedesche, è una questione che impegnerà notevolmente l’azienda nei prossimi anni.

“L’aver raggiunto un compromesso con il sindacato nelle recenti trattative collettive per i nostri dipendenti in Germania è stata una buona notizia. È importante che gli stipendi dei nostri colleghi crescano bene in considerazione di ciò che fanno ogni giorno per la nostra azienda”, afferma William Willms. “Oltre al danno finanziario causato dagli scioperi, però, anche l’impatto duraturo sulla nostra struttura dei costi sarà considerevole. Per compensare dovremo diventare molto più efficienti”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)