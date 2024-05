Bombardier conferma gli obiettivi per il 2025 e rivela le leve di crescita fino al 2030

Bombardier Inc. ospita il suo Investor Day il 1 maggio 2024, presso il suo nuovo state-of-the-art Aircraft Assembly Centre a Pearson Airport in Toronto.

Éric Martel, President and Chief Executive Officer, e Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer, saranno affiancati dai membri dell’executive leadership team a Toronto per illustrare i progressi dell’azienda su diversi fronti, tra cui l’espansione di Bombardier Defense, la crescita in Services e nelle sue pre-owned participation, nonché l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e l’eccellenza operativa. Forniranno inoltre un aggiornamento su come l’azienda si è posizionata per la crescita fino al 2030, costruendo un business resiliente, basato su flussi di entrate prevedibili e diversificati e supportato da continui investimenti strategici.

“Da quando abbiamo avviato il nostro piano di risanamento nel 2020, i nostri team hanno fornito risultati su tutti i fronti, raggiungendo o superando costantemente molti dei nostri obiettivi. Bombardier è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per il 2025 grazie all’attenzione collettiva di tutti nell’esecuzione del nostro piano in modo flessibile, creativo e appassionato”, ha affermato Martel. “Mentre guardiamo ora alla seconda metà di quello che è già stato un decennio storico per l’azienda, ci concentriamo sulla creazione di ancora più valore per gli azionisti, costruendo su basi prevedibili e resilienti. Bombardier avrà spazio per crescere in modo organico, nonché per distribuire il capitale in modo strategico”.

“Dalla fine del 2020 alla fine del 2023, Bombardier ha registrato un CAGR del 13% sui ricavi, che include un impressionante CAGR del 21% per i servizi. L’Adjusted EBITDA è cresciuto a un tasso dell’84% in questo arco di tempo con l’Adjusted EBIDTA margin cresciuto di un fattore superiore a 4 volte, fino a oltre il 15% nel 2023. Questa prestazione a tutto tondo ha messo Bombardier in un percorso chiaro per raggiungere gli obiettivi dichiarati per il 2025 di oltre 9 miliardi di dollari di ricavi e oltre 1,625 miliardi di dollari di Adjusted EBITDA, con oltre 900 milioni di dollari di free cash flow (FCF) e un net leverage ratio da 2,0x a 2,5x”, afferma Bombardier.

“La capacità di Bombardier di eseguire i piani ha prodotto una crescita anno dopo anno da non sottovalutare, indipendentemente dal rendiconto finanziario a cui si guarda”, ha affermato Demosky. “Il nostro team si è concentrato diligentemente su ogni aspetto della nostra attività che controlliamo per creare un’azienda che non solo sia resiliente, ma che possa avvalersi di molteplici percorsi verso una crescita continua, in molti diversi scenari di mercato. Abbiamo gestito in modo efficace il debito, migliorato la nostra base di costi, penetrato più profondamente nel nostro mercato dei servizi, aumentato la nostra partecipazione nella difesa e, soprattutto, siamo diventati l’unico OEM a soddisfare le delivery guidance negli ultimi 3 anni”.

“I ricavi di Bombardier derivanti dal Services business stream sono aumentati di circa il 77% dal 2020, grazie all’espansione del service centre network dell’azienda e al miglioramento delle offerte di assistenza clienti. Questa crescita significativa è stata supportata dallo sviluppo mirato e metodico della service structure dell’azienda, in particolare attraverso lo sviluppo della forza lavoro, gli strumenti e la tecnologia, il tutto per rendere operativa in modo efficiente la rete. Con queste solide basi in atto e una flotta di aeromobili in servizio in rapida crescita, la società è circa un anno in anticipo rispetto al suo piano di raggiungere l’obiettivo di aumentare i services revenue a 2 miliardi di dollari entro il 2025, e vede un ulteriore potenziale di crescita fino al 2030.

Bombardier rimane inoltre focalizzata sulla crescita del proprio pre-owned market, che continua a rappresentare un flusso di entrate costante. L’azienda vede il potenziale per raggiungere ricavi da 500 milioni a 1 miliardo di dollari entro il 2030. Per migliorare la propria offerta, Bombardier ha lanciato il Certified Pre-Owned program, una soluzione chiavi in mano per acquistare aerei Learjet, Challenger e Global usati che soddisfano la massima qualità sicurezza. Con questo programma premium, Bombardier ha creato un nuovo segmento che continua ad attirare clienti nella famiglia Bombardier.

Anche la crescita di Bombardier Defense rimane un pilastro fondamentale affinché l’azienda possa continuare sulla sua traiettoria ascendente e negli ultimi anni Bombardier ha compiuto progressi significativi. Il defense portfolio dell’azienda ha ora il potenziale per raggiungere ricavi compresi tra 1 e 1,5 miliardi di dollari entro il 2030, affermando ulteriormente i suoi aerei come soluzioni a prova di futuro per le missioni più impegnative.

Bombardier è ora un’azienda più resiliente ed è ben posizionata per la creazione di valore a lungo termine, con diverse leve chiave di crescita a sua disposizione per aiutare a spingere l’azienda in avanti fino al 2030. Il portafoglio di prodotti leader del settore dell’azienda è ben posizionato nella crescita delle medium and large business jet categories ed è destinato a continuare a rappresentare un significativo motore di entrate negli anni a venire.

La società resta impegnata a ridurre ulteriormente i livelli di debito e ad abbassare i costi degli interessi, mantenendo al contempo una forte liquidità nell’intervallo target compreso tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Una volta raggiunti gli obiettivi di riduzione dell’indebitamento, la società inizierà a cercare modi strategici per utilizzare la liquidità disponibile in eccesso”, prosegue Bombardier.

“Negli ultimi anni abbiamo effettuato investimenti chiave nella nostra attività, ad esempio con l’introduzione del Bombardier Challenger 3500 e del Bombardier Global 8000, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025”, ha aggiunto Demosky. “Abbiamo anche investito nel nostro Services business e ampliato la nostra rete di quasi 1 milione di piedi quadrati nel 2022, e abbiamo ampliato il nostro Defense business, il tutto seguendo un quadro disciplinato e di ritorno sul capitale investito. Questi investimenti mirati stanno dando i loro frutti e prevediamo di continuare questo approccio per aiutarci a sbloccare ulteriore valore, mitigando al contempo i fattori di rischio e la pressione sul bilancio”.

“Il 1° maggio Bombardier procederà inoltre all’inaugurazione ufficiale del suo state-of-the-art manufacturing centre presso Pearson Airport, dove si svolgeranno lavori di assemblaggio ad alta precisione per la famiglia di velivoli Bombardier Global, leader della categoria. La nuova struttura di livello mondiale è stata progettata pensando alla sostenibilità e vanta caratteristiche che ridurranno il consumo energetico di quasi il 60%. Con questa inaugurazione, Bombardier segna un traguardo importante e il suo fermo impegno a continuare a fornire i migliori business jet al mondo”, conclude Bombardier.

Martel ha concluso: “Voglio anche sottolineare che al centro di tutti i nostri risultati c’è il nostro personale. Il loro impegno e le loro competenze non hanno eguali e ci hanno aiutato a spingerci avanti, assicurandoci di fornire gli standard più elevati ai nostri clienti. La nostra nuova brand identity, svelata la scorsa settimana, rafforza ciò che abbiamo sempre saputo essere vero, ovvero che le nostre persone e i nostri clienti sono al centro di ciò che facciamo”.

(Ufficio Stampa Bombardier)