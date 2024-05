Bombardier fornisce i dettagli del Firm Order di dicembre 2023 da parte dI NetJets per 12 Challenger 3500 e 232 opzioni

Bombardier ha annunciato oggi che il suo cliente di lunga data NetJets è stato rivelato essere l’acquirente, precedentemente riservato, di 12 aerei Challenger 3500. “La transazione aziendale inizialmente annunciata nel dicembre 2023 (leggi anche qui) è stata valutata 326,4 milioni di dollari in base ai prezzi di listino al momento della firma, ma l’accordo storico potrebbe valere più di 6 miliardi di dollari se tutti i 232 jet Challenger 3500 opzionali verranno esercitati nel tempo.

Con questo ordine, NetJets aggiunge alla migliore fleet in private aviation l’ultima aggiunta alla famiglia Challenger – la più consegnata super midsize platform – e continua a migliorare ulteriormente i viaggi dei suoi clienti grazie alle eccezionali caratteristiche del Challenger 3500. Le consegne degli aeromobili inclusi nell’ordine fermo inizieranno nella seconda metà del 2025″, afferma Bombardier.

“Il jet Challenger 3500 continua a stupire con la sua combinazione perfetta di raffinata cabin experience, comprovata affidabilità e performance al top, allineandosi perfettamente con le esigenze della clientela esigente di NetJets”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Non potremmo essere più orgogliosi di vedere il business jet Challenger 3500 unirsi alla flotta di NetJets, mentre scriviamo il prossimo capitolo della nostra collaborazione a lungo termine”.

“Costruito sull’iconica super midsize platform, il Challenger 3500 continua a far avanzare il settore, aprendo la strada a ciò che dovrebbe essere il viaggio in jet privato. L’aereo offre un’esperienza di volo senza pari che supera le aspettative dei viaggiatori più esigenti, con un design impeccabile che offre una cabin experience senza precedenti ed eleva il comfort dei passeggeri con i rivoluzionari sedili Nuage di Bombardier e la cabin technology all’avanguardia. L’esperienza in cabina è inoltre arricchita da numerose funzionalità all’avanguardia nel settore, tra cui voice-control, 4K entertainment, first in-class wireless chargers e una vera ‘bring-your-own device’ cabin philosophy, che lo rendono l’aereo più smart della sua categoria.

La famiglia di aerei Challenger è anche nota per la sua affidabilità e sicurezza leader del settore. Con oltre 900 business jet della serie Challenger 300 in servizio in tutto il mondo, il Challenger 3500 si basa sull’eccellente track record della Challenger family e vanta un’impressionante dispatch reliability superiore al 99,8%. Offre inoltre un’impressionante range di 3.400 miglia nautiche e eccezionali runway performance and steep-approach capabilities. Fornisce ai clienti il pacchetto definitivo, compreso l’accesso alle località più remote, offrendo al contempo il volo fluido di Bombardier dal decollo all’atterraggio”, prosegue Bombardier.

“In termini di sostenibilità, il Challenger 3500 è una classe a parte. È il primo business jet nel super midsize segment ad avere una Environmental Product Declaration pubblicata, che documenta l’impronta ambientale dell’aereo durante il suo ciclo di vita. Questo imponente business jet offre ai clienti la combinazione definitiva di sostenibilità, performance e affidabilità, su cui possono contare 365 giorni all’anno”, conclude Bombardier.

