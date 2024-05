IATA: la domanda passeggeri è aumentata del 13,8% a marzo

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand nel mese di marzo 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 13,8% rispetto a marzo 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 12,3% su base annua. Il load factor a marzo è stato pari all’82,0% (+1,0 ppt rispetto a marzo 2023).

La domanda internazionale è cresciuta del 18,9% rispetto a marzo 2023, la capacità è aumentata del 18,8% su base annua e il load factor è migliorato all’81,6% (+0,1 punti percentuali rispetto a marzo 2023).

La domanda domestica è aumentata del 6,6% rispetto a marzo 2023, la capacità è aumentata del 3,4% su base annua e il load factor è stato pari all’82,6% (+2,5 ppt rispetto a marzo 2023).

“La domanda di viaggi è forte e ci sono tutte le indicazioni che ciò dovrebbe continuare durante la peak Northern Summer travel season. È fondamentale avere la capacità di soddisfare questa domanda e garantire un’esperienza di viaggio senza problemi ai passeggeri. Ciò significa compiere progressi urgenti per risolvere i problemi della supply chain e garantire che gli aeroporti e l’air traffic management dispongano di personale completo e operino con la massima efficienza. Mentre le compagnie aeree sono preparate per l’assistenza e la cura del cliente quando sorgono problemi operativi, sono stanche di sostenere i costi quando ritardi e cancellazioni sono il risultato di una scarsa preparazione in altre parti della catena del valore”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una forte crescita per gli international passenger markets nel marzo 2024 rispetto a marzo 2023.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico continuano a primeggiare, con un aumento della domanda del 38,5% su base annua. La capacità è aumentata del 37,4% su base annua e il load factor è salito all’85,6% (+0,7 punti rispetto a marzo 2023), il più alto tra tutte le regioni. Le principali rotte dall’Asia-Pacifico mostrano una crescita eccezionale, sebbene il numero di scheduled air services dalla Cina al Nord America sia ancora solo il 16,5% dei livelli pre-pandemia.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell’11,6% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,4% su base annua e il load factor è stato del 79,9% (in aumento di solo 0,1 punti percentuali rispetto a marzo 2023).

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 10,8% su base annua. La capacità è aumentata del 13,9% su base annua e il load factor è sceso di -2,1 punti percentuali, al 77,5%, rispetto a marzo 2023.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 14,5% su base annua. La capacità è aumentata del 14,8% su base annua e il load factor è sceso all’84,7% (-0,2 punti rispetto a marzo 2023).

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento della domanda del 19,7% su base annua. La capacità è aumentata del 18,3% su base annua. Il load factor è salito all’84,3% (+0,9 ppt rispetto a marzo 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda dell’8,1% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,0% su base annua. Il load factor è sceso al 70,3% (-1,9 ppt rispetto a marzo 2023).

Domestic Passenger Markets

La domanda interna è aumentata a un ritmo più lento a marzo, moderandosi rispetto ai tassi di crescita tipici del periodo pre-pandemia. La Cina (+17,6% rispetto a marzo 2023) continua a essere il mercato leader. Altri mercati hanno mostrato una crescita stabile, ad eccezione dell’Australia.

(Ufficio Stampa IATA)