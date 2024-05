Embraer rafforza l’integrazione con la supply chain e nomina i top 10 best suppliers of the year

Embraer ha premiato i best suppliers of the year in 10 categorie in una cerimonia di premiazione, tenutasi durante la annual strategic alignment conference con le supply chain representatives – Embraer Suppliers Conference (ESC). L’evento ha evidenziato la collaborazione, le prestazioni, la qualità e l’eccellenza di questi partner che hanno contribuito ai risultati dell’azienda lo scorso anno.

“Crediamo fermamente che la collaborazione e la resilienza in relazione alla sicurezza innanzitutto e alla qualità siano sempre le basi della nostra supply chain. Apprezzo sinceramente i fornitori che hanno dimostrato questi valori, lavorando costantemente per offrire efficienza e generare valore per le nostre aziende e il nostro settore”, ha affermato Roberto Chaves, Executive Vice-President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer.

In questa edizione dell’ESC, Embraer ha introdotto lo status di “Preferred Supplier” alle aziende premiate che potranno anche far parte dell’Embraer Suppliers Advisory Council (ESAC), un gruppo consultivo che promuove il dibattito sulle principali tendenze e argomenti strategici, rafforzando alleanze per sfruttare le opportunità di business con l’azienda.

Nel corso del convegno è stata inoltre annunciata la nuova struttura organizzativa della Vice Presidency of Global Procurement and Supply Chain. Questa riorganizzazione creerà un approccio più integrato e coeso alla gestione dei fornitori e, come tale, allineerà la strategia di sviluppo di una supply chain solida e più resiliente, rafforzerà l’efficienza aziendale di Embraer e accelererà la crescita aziendale in modo sostenibile.

Il supply chain management di Embraer collega le esigenze dell’azienda con una base ampia e complessa di fornitori situati in più di 60 paesi. A tal fine, l’azienda adotta una politica di acquisto globale che stabilisce le linee guida per l’acquisizione di beni, servizi e l’industrializzazione dei prodotti nel rispetto dei più elevati standard di etica, sostenibilità, trasparenza e conformità.

Questi i vincitori:

Indirect Supply: DSV, Brazil

Standards & Materials: NOVELIS, Germany

Subcontract: FASTWORK, Brazil

Structures: FACC, Austria

Interiors: DIEHL AVIATION, Germany

Electrical & Electronic Systems: GARMIN, USA

Mechanical Systems: INTERNATIONAL AERO ENGINES (IAE), USA

Program Development: LIEBHERR, Germany

Services & Support: FOKKER, The Netherlands

Outstanding Collaboration: GE AEROSPACE, USA

(Ufficio Stampa Embraer)