Emirates collabora con Aviation Impact Accelerator per la ricerca e lo sviluppo di percorsi di riduzione delle emissioni

Emirates è diventata partner industriale dell’Aviation Impact Accelerator (AIA), con sede presso l’University of Cambridge. La nuova partnership segna il primo investimento di 200 milioni di dollari da parte di Emirates nell’USD $200 million Sustainability Fund investment, per research and development (R&D) projects incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale.

La partnership mira a promuovere la collaborazione, fornendo prove per una serie di AIA’s climate impact tools, supportando i progressi del lavoro di modellazione dei dati e impegnandosi attivamente in progetti futuri dedicati alla riduzione delle emissioni globali del trasporto aereo.

L’iniziativa AIA è co-guidata dal Whittle Laboratory e dall’Institute for Sustainability Leadership (CISL) dell’University of Cambridge. Si tratta di un gruppo internazionale di esperti multidisciplinari che sviluppa sistemi basati sull’evidenza, capacità di modellazione, visualizzazioni e strumenti specializzati per supportare i decisori politici, l’industria aeronautica e il pubblico in generale con le conoscenze necessarie per mappare, comprendere e accelerare i percorsi verso l’aviazione sostenibile.

Emirates si unisce a Boeing, Rolls-Royce, Royal Air Force, IATA, 4Air e Flexjet come partner industriali. La capacità di modellazione dell’AIA è una collaborazione tra il Bennett Innovation Lab (un nuovo laboratorio di innovazione istituito come parte del New Whittle Laboratory) e il CISL, con l’obiettivo di cercare modi per accelerare la net zero aviation.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di sostenere l’Aviation Impact Accelerator come primo progetto nell’ambito del nostro Sustainability Fund. In qualità di partner industriale, abbiamo un’opportunità unica di svolgere un ruolo attivo nella condivisione costruttiva delle nostre conoscenze e intuizioni, ampliando la portata dell’AIA in tutte le aree geografiche e supportando lo sviluppo di strumenti che affrontano uno spettro di nuove tecnologie aeronautiche e le loro lacune critiche se implementate nel futuro. Il lavoro intrapreso dall’Aviation Impact Accelerator fornisce il potenziale progetto per i cambiamenti e le soluzioni in corso per ridurre l’impatto climatico a lungo termine dell’aviazione commerciale”.

Il Professor Rob Miller FREng, Director of the Whittle Laboratory, University of Cambridge and AIA lead, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Emirates, che ci supporterà nella nostra missione per accelerare il mondo verso una net-zero aviation. Le compagnie aeree svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione del settore e siamo lieti che Emirates stia dimostrando questa leadership. Riteniamo che il Sustainability Fund sarà fondamentale per sbloccare le azioni nel settore”.

Emirates esplorerà la potenziale collaborazione su una serie di strumenti in fase di sviluppo, tra cui:

RECCE: Resource to Climate Comparison Evaluator è progettato per consentire all’industria di confrontare rapidamente il potenziale di un’ampia gamma di carburanti e tecnologie nel 2035. Consente all’utente di confrontare l’impatto climatico della CO2 e di tutti gli impatti climatici non legati alla CO2 dell’aviazione, i resource requirements e i costi, e fornisce una ripartizione dettagliata delle aree del sistema in cui si trovano le incertezze. Lo strumento consente inoltre all’utente di comprendere l’impatto del tasso di decarbonizzazione dei settori vicini, come la rete elettrica o il riscaldamento, sull’aviazione. RECCE è disponibile gratuitamente sulla pagina web dell’AIA.

JIST: Journey Impact Simulator Tool, è attualmente in fase di sviluppo e consente agli utenti di esplorare il modo in cui potrebbero volare in futuro, aiutandoli a comprendere i percorsi verso una net zero aviation. Il future fuel and propulsion technology potential e i flight operations settings possono essere adattati per confrontare l’impatto climatico.

CRAFT: Climate Response to Aviation Future Scenarios Tool, consente agli utenti di analizzare scenari futuri, esplorando come potrebbero utilizzare combinazioni di tecnologie, carburanti e modifiche alle operazioni per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nel settore dell’aviazione. Lo strumento è particolarmente potente per l’esplorazione in tempo reale di scenari in workshop politici interattivi, consentendo ai leader dei governi e dell’industria di tracciare la propria strada attraverso le complessità del settore dell’aviazione. Lo strumento è stato utilizzato per numerosi seminari politici con i governi di Stati Uniti, Regno Unito e UE.

La partnership con l’AIA consentirà a Emirates di partecipare a workshop che esplorano tutti gli aspetti della net-zero aviation, progettati per identificare opportunità per accelerare l’azione.

L’Emirates Sustainability Fund mira a supportare research and development (R&D) projects incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale. I fondi saranno erogati in tre anni a organizzazioni, start-up e istituzioni accademiche riconosciute a livello mondiale, che lavorano e contribuiscono a advanced fuel, energy and propulsion technologies e altre emissions reduction solutions. La compagnia aerea collabora con esperti tecnici per valutare le opportunità e gli esborsi sono gestiti dall’Emirates Environmental Sustainability Executive Steering Group.

