L’ICAO symposium sottolinea l’importanza delle iniziative di sviluppo delle capacità globali

L’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, intervenendo ieri al 2024 ICAO Global Implementation Support Symposium (GISS), il principale implementation support and capacity-building event dell’ICAO, ha sostenuto il ruolo del trasporto aereo come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile. Ha chiesto maggiori investimenti finanziari e politici per garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità della sua espansione.

Il Sig. Sciacchitano si è unito al Dominican Republic Vice President, Ms. Raquel Peña, e all’Acting Director General of the Dominican Institute of Civil Aviation (IDAC), Mr. Héctor Porcella, nell’aprire ieri mattina il simposio ospitato dall’IDAC a Punta Cana.

“Dobbiamo impegnarci in una strategia globale di supporto all’implementazione che garantisca che i benefici sempre crescenti dell’aviazione civile internazionale possano essere goduti da tutti i cittadini del mondo, indipendentemente dalla nazionalità”, ha dichiarato Sciacchitano. “Attraverso la diplomazia, l’eccellenza tecnica e una visione condivisa di successo, abbiamo creato un sistema di trasporto aereo sicuro e protetto che consente una crescita responsabile e sostenibile”, ha aggiunto, sottolineando che attraverso gli sforzi congiunti di governo e industria, “i nostri sforzi, la guida e il supporto continuo garantiranno il nostro successo continuo”.

L’annuale GISS, riconosciuto come l’evento più influente a livello mondiale nel suo genere, sensibilizza i governi sull’importanza cruciale della connettività aerea per il loro sviluppo strategico. Presenta le iniziative, i programmi, le politiche e i servizi dell’ICAO che possono contribuire a garantire un’espansione sicura, sostenibile e resiliente dei rispettivi settori dell’aviazione.

Mentre l’ICAO celebra quest’anno il suo 80° anniversario, l’organizzazione rimane impegnata sul tema “safe skies, sustainable future”. Lo sviluppo e l’implementazione delle capacità svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questa visione fornendo agli Stati membri gli strumenti, le conoscenze e il supporto necessari per migliorare i loro aviation systems, in linea con gli standard ICAO e le pratiche raccomandate. Il successo della serie di eventi GISS rappresenta una pietra miliare significativa nei decenni di esperienza dell’ICAO nel fornire questo supporto vitale e l’edizione di quest’anno funge da piattaforma per sostenere ulteriori progressi nel garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’aviazione globale.

“Lo sviluppo sostenibile dell’aviazione civile dipende dal continuo miglioramento della sicurezza, della protezione e della capacità: dobbiamo rimanere concentrati ed evitare l’autocompiacimento”, ha affermato Sciacchitano. “La definizione degli standard, la supervisione, l’assistenza e il supporto all’implementazione dell’ICAO, al centro dell’evento di questa settimana, svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo”.

Oltre al suo programma principale, GISS 2024 prevede la conclusione di numerosi accordi bilaterali tra l’ICAO e i suoi Stati membri. Questi accordi sosterranno ulteriormente lo sviluppo del trasporto aereo attraverso iniziative incentrate sullo sviluppo delle infrastrutture, programmi di formazione e condivisione della tecnologia.

L’evento si concluderà il 2 maggio 2024, aprendo la strada ad azioni concrete e partnership che daranno forma a un futuro più sostenibile per l’aviazione globale.

(Ufficio Stampa ICAO)