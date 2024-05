ICAO: i Directors General of Civil Aviation di Europa, Asia centrale e Nord Africa rafforzano la loro cooperazione

Un evento ICAO conclusosi il 23 aprile a Tolosa, Francia, ha portato a una più stretta collaborazione su sostenibilità, resilienza e sicurezza tra gli European, Central Asian and North African Directors General of Civil Aviation (DGCA). L’incontro, convocato dall’ICAO European and North Atlantic (EUR/NAT) Office in Paris, ha fornito una potente piattaforma a sostegno del ruolo cruciale del trasporto aereo come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile.

Sotto il tema “Joining forces and building bridges”, i DGCA di 38 Stati, insieme a rappresentanti di alto livello di 10 organizzazioni internazionali e regionali e partner industriali, si sono riuniti per sostenere l’attuazione delle disposizioni, delle politiche e dei programmi dell’ICAO.

L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar si è rivolto ai 97 partecipanti, delineando le attuali priorità dell’ICAO nell’ambito dei suoi obiettivi strategici, con particolare attenzione alla decarbonizzazione dell’aviazione e al ritmo accelerato dell’innovazione.

Ha inoltre sottolineato la trasformazione in corso dell’ICAO in un’organizzazione moderna, digitale, adattiva e collaborativa: “L’ICAO deve abbracciare l’innovazione, adattarsi alle nuove sfide e promuovere una maggiore collaborazione per continuare a aprire la strada nella creazione di un futuro sicuro, protetto e sostenibile per l’ international civil aviation”.

Il Sig. Salazar ha inoltre sottolineato l’importanza dell’80° anniversario dell’ICAO, che l’organizzazione celebra quest’anno.

Mr. Nicolas Rallo, the Director of ICAO’s Paris Office, ha sottolineato l’importanza fondamentale della cooperazione nelle sue osservazioni di apertura: “La maggior parte delle sfide affrontate dall’aviazione civile sono di natura globale e richiedono quindi una risposta globale e ben coordinata. Continuiamo quindi a unire gli sforzi e costruire ponti all’interno e all’esterno del nostro ecosistema aeronautico per raggiungere la più ampia cooperazione possibile e il più alto livello di benefici per i nostri Stati, la nostra industria aeronautica e le nostre società”.

Mr. David Benito Astudillo, DGCA of Spain, è stato eletto EUR/NAT DGCA Chairperson. Inoltre, Ms. Mirjana Cizmarov e Mr. Tahir Nazarov, DGCA of Serbia and Uzbekistan rispettivamente, sono stati eletti Vice-Chairpersons, apportando la loro vasta esperienza e competenza ai loro nuovi ruoli.

Si sono svolte discussioni coinvolgenti su sei argomenti: Aviation Training and the Next Generation of Aviation Professionals (NGAP); Sustainability; Resilience; Cooperation for Implementation Support in Safety; Gender Equality; Ratification of International Air Law Treaties.

Gli scambi hanno evidenziato l’importanza cruciale dell’aviazione civile per lo sviluppo socioeconomico degli Stati e hanno sottolineato l’impegno degli Stati e delle organizzazioni a lavorare in modo collaborativo per raggiungere gli obiettivi chiave dell’ICAO.

L’incontro è stato ospitato dall’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), la più grande aviation academy in Europe e corporate partner dell’ICAO TRAINAIR PLUS Programme.

Si prevede che il prossimo EUR/NAT DGCA 2025 Meeting si svolgerà a Parigi durante la settimana del Paris Air Show (16-22 giugno 2025).

(Ufficio Stampa ICAO)