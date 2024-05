Decolla il primo scheduled flight con a bordo Lufthansa Allegris

Lufthansa informa: “268 passeggeri, 18 crew members, dieci nuove seat options. Il primo scheduled flight con a bordo Lufthansa Allegris, LH476, è decollato questo pomeriggio alle 16:14 da Monaco per Vancouver, sulla costa occidentale del Canada. Domani, giovedì, la metropoli canadese di Toronto sarà la seconda Allegris destination, che nei primi mesi verrà servita in alternanza con Vancouver su voli selezionati. Con gli altri A350 consegnati, Allegris sarà disponibile anche sui voli per Chicago e Montreal durante l’estate”.

“Dalla fine dell’estate saranno operati anche voli per Shanghai e San Francisco. Queste destinazioni sostituiranno inizialmente le destinazioni esistenti. Dall’estate i voli con la Lufthansa Allegris cabin a bordo saranno prenotabili per il winter flight schedule con l’intera gamma di prodotti. In tale occasione verranno pubblicati anche ulteriori dettagli sui prezzi e sui vantaggi per gli status customers”, prosegue Lufthansa.

“Al momento della prenotazione della Allegris Business Class, i viaggiatori possono riservare un posto specifico come in precedenza. La Classic Seat reservation è sempre gratuita. Questo sedile offre tutti i vantaggi del nuovo prodotto. Opzionalmente, i posti con additional comfort (Business Class Suite, Extra Space Seat, Privacy Seat vicino al finestrino e Extra Long Bed) possono essere prenotati in anticipo tramite il consueto seat reservation system a pagamento”, conclude Lufthansa.

