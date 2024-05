Etihad Airways potenzia gli accordi interline con cinque nuove compagnie aeree

Etihad Airways ha lanciato reciprocal interline partnership con cinque nuove compagnie aeree partner, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per gli ospiti attraverso la sua rete globale in espansione.

La compagnia aerea ha stretto partnership con Kam Air in Afghanistan, SKY express in Grecia, Rex Airlines in Australia, Jeju Air in Corea e Myanmar Airways International. Gli interline agreements offrono ai clienti di tutte le compagnie aeree coinvolte una migliore connettività verso le destinazioni attraverso le reciproche reti, consentendo agli ospiti di prenotare l’intero viaggio su un unico biglietto e di far registrare il bagaglio senza problemi fino alla destinazione finale.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Continuiamo ad ampliare la portata della nostra rete consentendo una connessione continua, offrendo ai nostri ospiti una gamma più ampia di opzioni di viaggio. Questi cinque accordi interline rendono la vita più facile agli ospiti di tutte le compagnie aeree coinvolte”.

“Queste nuove partnership offrono una gamma di nuove opzioni per gli ospiti di Etihad.

All’Abu Dhabi Zayed International Airport gli ospiti provenienti da tutto il mondo possono prendere il volo di Kam Air per Kabul e proseguire il viaggio verso l’Afghanistan.

Gli ospiti che volano sui voli Etihad due volte al giorno per Atene, possono poi collegarsi con SKY express verso 28 destinazioni in Grecia e le sue isole del Mediterraneo.

Rex Airlines offre ai viaggiatori un accesso semplice dai gateway Etihad di Sydney e Melbourne verso 22 destinazioni in Australia, tra cui Adelaide, Hobart, Canberra, Brisbane e la Gold Coast.

Con Jeju Air gli ospiti possono continuare il loro viaggio da Seoul verso 27 destinazioni in sette paesi del nord-est asiatico.

I collegamenti con Myanmar Airways International forniranno un migliore accesso a Yangon e Mandalay attraverso i gateway di Etihad nell’Asia meridionale.

Etihad ha ora 123 interline, codeshare and strategic partnerships con compagnie aeree di tutto il mondo.

Le offerte interline ampliate sono ora disponibili per la prenotazione attraverso i canali di vendita Etihad, tra cui Etihad.com e le agenzie di viaggio”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)