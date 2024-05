Eurowings amplia notevolmente la propria offerta ad Hannover Airport

Eurowings sta espandendo in modo significativo la sua presenza ad Hannover Airport e ampliando la sua gamma di destinazioni dirette nell’estate 2024.

“Un totale di 17 attraenti holiday and city destinations in Europa sono nell’orario dei voli. Eurowings triplica così la sua offerta per i viaggiatori da Hannover. Nell’ambito di questo ampliamento del programma, Eurowings staziona due Airbus A320 ad HAJ Airport. Ciò rende l’aeroporto di Hannover la dodicesima base Eurowings in Europa e parte della strategia di crescita della più grande holiday airline tedesca.

Nel corso di un evento mediatico, il CEO di Eurowings, Jens Bischof, insieme ai Managing Directors of Hanover Airport, Dr. Martin Roll e Maik Blötz, hanno dato il simbolico segnale di partenza per la nuova base Eurowings. In precedenza, un aereo Eurowings in arrivo da Salonicco era già stato accolto con un water cannon dai vigili del fuoco dell’aeroporto di Hannover dopo l’atterraggio. Un segno visibile del crescente impegno di Eurowings ad Hannover è la torre dell’aeroporto dipinta da alcuni giorni nell’Eurowings “Burgundy” colour”, afferma Eurowings.

“Siamo lieti di offrire quest’estate un ampio programma di destinazioni attraenti da Hannover, che sono in cima alla lista dei desideri di molti vacanzieri”, spiega il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “Con la nostra offerta, stiamo fornendo collegamenti migliori con la Bassa Sassonia, in particolare con le destinazioni soleggiate più popolari dell’Europa meridionale. I nostri ospiti beneficeranno del nostro value concept, che soddisfa le esigenze fondamentali dei viaggiatori aerei di oggi con flessibilità, comfort e sostenibilità. La nostra espansione rappresenta anche un forte impegno nei confronti di Hannover come centro aeronautico e dell’intera regione”.

“Il Lower Saxony’s Economics Minister Olaf Lies e l’Hanover’s Lord Mayor Belit Onay hanno accolto con favore le nuove destinazioni dirette e le relative opportunità per il turismo in entrata. Anche il Regional President Steffen Krach, il CEO of Deutsche Messe AG Jochen Köckler, l’IHK Managing Director Maike Bielfeld, Meike Zumbrock del Tourismus Marketing Niedersachsen e l’Italian Consul General David Michelut si sono congratulati per l’apertura della base”, prosegue Eurowings.

“Oltre a due voli settimanali per Faro in Portogallo e la nuova destinazione Malaga (4 volte a settimana), il programma di Eurowings da Hannover punta chiaramente sull’Italia: con Roma (4 volte a settimana), Catania e Napoli (3 volte a settimana ciascuno), Bergamo, Bari, Olbia e Lamezia Terme (2 volte a settimana ciascuno), Eurowings assicura collegamenti ottimi e diretti con una delle destinazioni turistiche più apprezzate dai tedeschi del nord.

Eurowings vola a Salonicco in Grecia e Pola in Croazia due volte a settimana. La compagnia aerea di Lufthansa Group ha aumentato anche i collegamenti con la destinazione turistica preferita dai tedeschi: Eurowings decollerà fino a 18 volte a settimana per Palma di Maiorca. Anche i viaggiatori da Hannover si stanno avvicinando a una destinazione nel nord: con due voli settimanali, Eurowings offre ora un viaggio veloce verso la capitale della Svezia, Stoccolma. Il programma è completato da un volo settimanale per Pristina“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)