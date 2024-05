Emirates presenta il suo nuovo stand all’ Arabian Travel Market (ATM)

Emirates si sta preparando per la sua più grande presenza di sempre all’Arabian Travel Market (ATM) di quest’anno, che prenderà il via il 6 maggio.

“Ecco tre cose che i visitatori possono aspettarsi quando visiteranno il grande stand di Emirates, distribuito su 975 metri quadrati:

Esposizioni di prodotti di prestigio: la popolarissima poltrona Emirates Premium Economy, ora disponibile in 15 città, sarà esposta anche quest’anno all’ATM. La poltrona preferita dai clienti vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili ampi e una generosa reclinazione. La compagnia aerea presenterà anche i suoi popolarissimi Boeing 777-300ER, la suite privata completamente chiusa della First Class, i sedili della Business Class del Boeing 777, l’Onboard Lounge dell’A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa della First Class e i sedili generosamente inclinati della Economy Class. Il cordiale personale di bordo di Emirates sarà a disposizione per mostrare le caratteristiche dei prodotti e rispondere alle domande dei visitatori.

Emirates Official Store: l’Emirates Official Store, che già mette a disposizione i modelli di aerei preferiti dai consumatori e altri articoli in edizione limitata, presenterà anche i nuovi articoli ispirati alle partnership sportive della compagnia aerea, tra cui asciugamani, cappellini e abbigliamento Emirates a doppio marchio Wimbledon Championship 2024; articoli di vela Emirates; una selezione di prodotti locali in collaborazione con aziende degli Emirati Arabi Uniti con il motivo Emirates ghaf, tra cui profumi e accessori per la casa, articoli in pelle e borse in pelle premium, tra gli altri.

Focus riguardo la sostenibilità: Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per raccontare alcune delle iniziative di sostenibilità portate avanti dall’azienda, tra cui articoli di bordo che incorporano materiali di provenienza responsabile come amenity kit, loungewear e giocattoli per bambini, specially designed ‘Air-crafted by Emirates’ luggage, bags and accessories, realizzati con materiali riciclati da aerei A380 che oggi sono già stati riammodernati. Saranno inoltre presenti schermi interattivi che evidenziano le attività principali nell’ambito della strategia ambientale della compagnia aerea: riduzione delle emissioni, consumo responsabile e protezione della biodiversità e degli habitat”, afferma Emirates.

“Lo stand di Emirates comprenderà anche spazi per riunioni in grado di ospitare oltre 130 visitatori e partner del settore in qualsiasi momento. Quest’anno, la compagnia aerea ha in programma di siglare accordi e approfondire la collaborazione con una serie di enti turistici, compagnie aeree e altre organizzazioni all’interno dell’ecosistema dei viaggi e del turismo, a dimostrazione della sua fiducia nel futuro del settore.

Lo stand di Emirates si trova nella Sheikh Saeed Hall dell’ATM“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)