Presentata a Tolosa la nuova livrea Delta Team USA

Delta ha svelato la livrea personalizzata Team USA a Tolosa, sede del quartier generale di Airbus e dove quest’anno l’aereo è stato costruito e dipinto. “Con l’A350 il vettore celebra l’impegno nell’onorare il viaggio degli atleti verso la realizzazione dei loro sogni in qualità di compagnia aerea ufficiale di Team USA.

L’A350 ispirato a Team USA celebra la partnership di otto anni di Delta con il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, che durerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028“, afferma Delta.

“La presentazione dell’aeromobile Team USA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 segna un’importante traguardo per il sostegno di Delta a Team USA, in vista dell’inizio delle competizioni tra pochi mesi”, ha dichiarato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer “La livrea, ideata dal nostro gruppo creativo interno, rappresenta l’impegno di Delta nei confronti di Team USA e la nostra partnership per motivare questi atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Quando l’aereo volerà in giro per il mondo nei prossimi mesi e anni, speriamo venga visto come un simbolo del duro lavoro, della dedizione e della spinta verso il meglio che Team USA e Delta condividono naturalmente”.

“Quest’anno la celebrazione a Tolosa ha avuto un pubblico speciale: il Chairman’s Club di Delta, un selezionato gruppo di dipendenti tra i 100 migliori del vettore provenienti dalle divisioni di tutta l’azienda e premiati nel 2023.

La livrea personalizzata è stata progettata nel corso di diversi mesi da Alessandra Rabellino e dal team interno di brand design di Delta, Window Seat. Sfoggia i colori rosso, bianco e blu con la scritta “Team USA” che campeggia sulle fiancate e mantiene gli elementi della livrea dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2022, in tributo all’inizio della partnership, ma include al contempo caratteristiche che guardano a Parigi e oltre”, prosegue Delta.

“Abbiamo sviluppato uno degli elementi principali della livrea di Pechino – il jet stream – nella forma della Torre Eiffel, che simboleggia l’entusiasmo del momento, ora che comincia il countdown verso Parigi” ha detto Rabellino.

“Per chi volesse scoprire la livrea del Team USA 2024 e avere la possibilità di avvistare l’aereo, l’aeromobile N521DN volerà principalmente su rotte transatlantiche e farà base all’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson.

Per rafforzare il suo impegno a favore di Team USA, Delta ha anche stretto una partnership con 15 atleti ambasciatori di Team USA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Questo gruppo di atleti si unirà a Delta nel viaggio verso Parigi e la compagnia li sosterrà sia nel campo da gioco che fuori, celebrando le loro storie di resilienza e perseveranza mentre rincorrono i loro sogni olimpici e paralimpici.

In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team USA, Delta organizzerà i viaggi di tutti gli atleti olimpici e paralimpici statunitensi per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano 2026 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028, di cui è anche inaugural founding partner.

La partnership con il Team USA rafforza il sostegno di lunga data del vettore per lo sport e la sua orgogliosa storia di supporto al Team USA e ai Giochi Olimpici e Paraolimpici. Delta è stata in passato sponsor della sua città natale nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Atlanta 1996 e di Salt Lake City 2002.

Il fondamento della partnership si basa sulla comunanza dei valori condivisi, l’attenzione verso l’eccellenza, la passione per la connessione tra persone e culture e la volontà di essere i migliori”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Ben Rose Photography LLC – Delta Air Lines)