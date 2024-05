Pratt & Whitney Canada e TAAG Airlines siglano un Fleet Management™ Program agreement per i motori PW150A

Pratt & Whitney Canada e TAAG Angola Airlines E.P. hanno firmato un six-year Fleet Management™ Program (FMP) agreement. Gli engine maintenance services coprono i motori PW150A della compagnia aerea che equipaggiano la loro flotta di Dash 8-400 regional turboprops. L’accordo consente a Pratt & Whitney di personalizzare la copertura per soddisfare l’ambiente operativo della compagnia aerea. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Le compagnie aeree che forniscono connettività regionale come TAAG svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare i clienti a viaggiare verso i principali centri urbani, spesso per collegamenti con destinazioni internazionali”, afferma Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Di conseguenza, la dispatch reliability dei regional aircraft gioca un ruolo fondamentale nel mantenere l’intero ecosistema operativo in modo efficiente ed economico. Mantenendo i motori PW150A di TAAG stiamo contribuendo a garantire ottimali aircraft availability and engine asset management”.

L’accordo include anche la Pratt & Whitney proprietary oil-analysis technology e la sua FAST™ diagnostic and prognostic solution che cattura, analizza e invia in modalità wireless informazioni complete sui dati al cliente entro pochi minuti dallo spegnimento del motore.

“Con una capacità di circa 75 passeggeri, una fuel efficiency ottimale e la notevole affidabilità, il Dash 8-400 con motori PW150A soddisfa le nostre esigenze”, ha affermato Nelson de Oliveira, CEO di TAAG Airlines. “Il P&WC’s FMP program è l’ideale per noi poiché possiamo fare affidamento sulla comprovata esperienza dell’engine original equipment manufacturer per garantire di ottenere la massima produttività ed efficienza dai nostri motori PW150A”.

“I Fleet Management Programs sono soluzioni flessibili e di alto valore per la pianificazione della manutenzione che riducono i costi operativi e semplificano il fleet operations management. Realizzati su misura per soddisfare le esigenze specifiche di fleet operators and airlines, i Pratt & Whitney FMP consentono ai clienti di concentrarsi sul proprio core business ed eliminare le sfide logistiche e generali legate alla gestione di una maintenance facility.

La PW100/PW150 engine family equipaggia il 90% dei 30- to 90-passenger regional turboprop aircraft oggi operativi. Questi turboprop engines consumano dal 25% al 40% in meno di carburante e producono il 50% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai regional jet di dimensioni simili. I motori offrono alle compagnie aeree i migliori life cycle costs e aiutano a sostenere il valore di un aereo. Nel 2024, la engine family celebra il 40° anniversario della sua entrata in servizio”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney – TAAG)