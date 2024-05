Emirates annuncia le prime 9 destinazioni che saranno servite dai nuovi A350: Bologna è la destinazione scelta per il debutto in Italia

Emirates ha annunciato oggi la prima serie di destinazioni che saranno servite dai suoi aeromobili A350, la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. “Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare a far parte della flotta Emirates entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea prevede di distribuire il suo ultimo tipo di aeromobile in 9 destinazioni nei prossimi mesi, offrendo ai clienti le sue ultime esperienze di cabina.

Questi primi 10 aeromobili A350 di Emirates offriranno tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti questi aeromobili sono destinati a servire città di breve e medio raggio della rete Emirates, con il Bahrain come destinazione inaugurale”, afferma Emirates.

“Con l’ingresso in flotta dei primi A350 di Emirates, la compagnia aerea offrirà ai clienti maggiori opportunità di sperimentare il suo acclamato prodotto di Premium Economy e di provare per la prima volta le sue cabine Business Class di nuova generazione.

Il Bahrein sarà la prima destinazione servita dall’A350 di Emirates, introducendo per la prima volta posti Premium Economy sulle Middle East/GCC regional routes. I posti Emirates Premium Economy saranno disponibili su 42 destinazioni entro febbraio 2025 (include tutti i voli previsti con aeromobili A380, B777 e A350 dotati di Premium Economy)”, prosegue Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un’efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e GCC, Asia occidentale ed Europa. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un’abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l’A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l’A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore”.

“Gli aeromobili appena consegnati che sfoggiano le ultime cabine della compagnia aerea entreranno in servizio di linea nelle seguenti città:

In Medio Oriente/GCC:

Emirates opererà il suo primo A350 verso il Bahrain sul servizio giornaliero EK839/840 a partire dal 15 settembre. La frequenza dei servizi con A350 aumenterà progressivamente fino a coprire due collegamenti con il Bahrain, con il secondo servizio che inizierà il 1° novembre.

Il primo A350 di Emirates atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero EK853/854 il 16 settembre.

Il volo giornaliero EK866/867 per Muscat sarà servito dall’A350 a partire dal 1° dicembre.

In Europa

Bologna sarà servita dall’A350 dal 1° dicembre.

Lione sarà servita quotidianamente dall’A350 di Emirates a partire dal 1° dicembre.

Edimburgo rientrerà nel network di Emirates dal 4 novembre, operata con l’A350. Ulteriori dettagli seguiranno a breve.

In Asia occidentale

L’A350 di Emirates sarà impiegato sull’EK502/503 per Mumbai dal 27 ottobre.

Il servizio giornaliero EK538/539 per Ahmedabad sarà servito dall’A350 dal 27 ottobre.

Il quarto servizio giornaliero per Colombo, EK654/655, sarà servito dall’A350 a partire dal 1° gennaio 2025.

Emirates annuncerà altre destinazioni nei prossimi mesi, man mano che nuovi aeromobili si uniranno alla sua flotta”, continua Emirates.

“I voli Emirates verso le A350 destinations sono in vendita da oggi e possono essere prenotati su emirates.com, sull’App Emirates o tramite le agenzie di viaggio.

I clienti potranno godere della cabina spaziosa e silenziosa dell’A350, dei soffitti alti, dell’ampio bin space e dell’illuminazione d’atmosfera personalizzata, progettata per ridurre la stanchezza e il jet lag. Ulteriori caratteristiche dei sedili dell’A350 di Emirates e altri dettagli della cabina saranno annunciati nei prossimi mesi.

Emirates ha in ordine 65 A350-900, tutti attentamente pianificati per supportare la futura crescita della compagnia aerea e la D33 economic agenda di Dubai, definita da HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, per aggiungere 400 città alla mappa del commercio estero di Dubai nel prossimo decennio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)