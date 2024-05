SAS inizia la summer season e dà il benvenuto all’Europa a Malmö con la prima AI Marketing Campaign

SAS informa: “Mentre questa settimana l’Europa punta gli occhi sulla Svezia e sulla città di Malmö, SAS dà il via alla stagione estiva con una AI generated campaign, accogliendo i visitatori nella vivace regione di Copenhagen e Malmö, formando un palcoscenico per musica e celebrazioni durante i prossimi giorni.

Per contribuire ad aumentare l’entusiasmo a Malmö questa settimana, il SAS in-house marketing team ha collaborato con la pluripremiata Swedish AI artist Stephanie Löwenstein per sviluppare immagini audaci che mostrano virtual SAS passengers visualizzati sui canali online di SAS, per le strade di Copenhagen e Malmö, così come nei principali aeroporti della Scandinavia“.

“Siamo lieti di lanciare questa campagna speciale, che segna la nostra avventura inaugurale nell’AI-generated advertising, poiché i viaggiatori di tutta Europa puntano sulla Svezia e Malmö”, afferma Paul Verhagen, EVP and Chief Commercial Officer, SAS. “In qualità di vettore leader nella regione, non vediamo l’ora di accogliere i visitatori a bordo e di condividere la bellezza e il fascino del nostro angolo di mondo”.

“Questa settimana in particolare, SAS offre oltre 1.800 voli per Malmö e Copenhagen, offrendo connettività senza interruzioni e un caloroso benvenuto scandinavo a tutti i passeggeri con il messaggio “We bring Europe to Malmö” mostrato ai passeggeri in arrivo, con immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Con un impegno per la sicurezza, l’affidabilità e l’ospitalità, SAS invita i viaggiatori a festeggiare questa settimana con gli entusiasti appassionati di musica provenienti da tutta Europa e a godersi la magia della Svezia e di Malmö durante questa stagione estiva.

SAS serve circa 24 milioni di passeggeri che viaggiano da, verso e all’interno della regione, attraverso 135 destinazioni lungo 285 rotte”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)