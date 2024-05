Emirates: gli accordi durante il primo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM)

Emirates firma protocolli d’intesa con gli enti del turismo di Malesia e Turchia e la Camera di commercio di Abu Dhabi

Emirates ha firmato una serie di Memorandum of Understanding (MoU) il primo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM) con Tourism Malaysia, Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) e la Abu Dhabi Chamber of Commerce. Questi accordi dimostrano l’impegno della compagnia aerea nell’invogliare più viaggiatori attraverso la sua rete di oltre 140 destinazioni a sperimentare i luoghi, la cultura e le attrazioni di ciascuna destinazione, oltre a supportare le opportunità di viaggio per le aziende e le PMI locali degli Emirati Arabi Uniti.

Emirates e Tourism Malaysia lavoreranno per promuovere il turismo e aumentare il traffico di visitatori in Malesia dalla rete globale della compagnia aerea. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Orhan Abbas, Senior Vice President, Commercial Operations, Far East e Datuk (Dr.) Yasmin Mahmood, Chairman of Tourism Malaysia, con la presenza di Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President, Passenger Sales & Country Management.

Attraverso l’accordo strategico, entrambe le parti esploreranno advertising and tactical campaigns congiunte e, ove possibile, Emirates faciliterà i viaggi di familiarizzazione dai mercati chiave del Golfo e del Medio Oriente alla Malesia, per generare consapevolezza e domanda.

Orhan Abbas ha commentato: “Per oltre tre decenni abbiamo servito la Malesia con un servizio di livello mondiale e prodotti leader del settore, collegando perfettamente questo popolare gateway con il resto del mondo. Siamo entusiasti di collaborare con Tourism Malaysia per contribuire a incrementare la crescita del traffico nel mercato sfruttando la nostra vasta rete globale, per generare maggiori opportunità per i viaggiatori di esplorare le ricche attrazioni, i monumenti unici e il patrimonio culturale della Malesia”.

L’anno scorso, Emirates e Batik Air Malaysia hanno lanciato un accordo di codeshare, consentendo ai clienti Emirates di accedere facilmente a cinque città domestiche della Malesia e a tre punti regionali del sud-est asiatico via Kuala Lumpur.

Emirates e la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) collaboreranno per rafforzare l’attrattiva turistica della Turchia nei mercati di origine nuovi ed esistenti. L’accordo è stato firmato da Thierry Aucoc, Emirates’ Senior Vice President, Commercial Operations, Europe e Ismail Bütün, General Manager of TGA, con la presenza di Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer.

In base al nuovo accordo, Emirates e TGA uniranno le forze per promuovere il turismo dai mercati chiave attraverso la rete globale della compagnia aerea, esplorare le opportunità per organizzare viaggi di familiarizzazione con la Turchia e collaborare su campagne di marketing e promozionali congiunte che mettono in risalto l’unicità della destinazione.

Thierry Aucoc ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con la Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) per aumentare il traffico di visitatori in Turchia. Grazie alla nostra vasta rete e al track record di forti partnership globali, siamo nella posizione ideale per supportare gli obiettivi turistici del mercato e le esigenze di connettività aerea. La Turchia è una delle destinazioni più popolari della nostra rete grazie alle sue vivaci attrazioni culturali, ai siti di fama mondiale e alle fantastiche offerte gastronomiche. Siamo certi che i nostri sforzi di collaborazione ispireranno più viaggiatori a visitare il paese ed esplorare le sue numerose attrazioni”.

La Turchia ha accolto circa 56,7 milioni di visitatori nel 2023 e, finora, nel 2024, ha attirato più di 7 milioni di visitatori stranieri nel primo trimestre, con un aumento su base annua del 13,37%. Emirates attualmente opera 21 voli settimanali per Istanbul con un mix di Airbus A380 e Boeing 777.

Emirates e la Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI) lavoreranno insieme per fornire servizi di viaggio a tariffe preferenziali ai dipendenti e ai membri di ADCCI, oltre a fornire ai membri della Camera ulteriori vantaggi nell’ambito del Business Rewards programme for SMEs. ADCCI consentirà a Emirates di promuovere i suoi nuovi prodotti e la rete di destinazioni, nonché offerte speciali, ai membri della Camera nel suo fitto elenco di eventi, e la compagnia aerea servirà i suoi membri con promozioni di marketing attraverso le sue piattaforme digitali.

Emirates e il China Cultural Center stabiliscono una partnership strategica per incentivare il turismo

Emirates e il China Cultural Centre negli UAE hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) a margine dell’Arabian Travel Market (ATM) a Dubai, per sviluppare il traffico in entrata in Cina dal network globale della compagnia aerea.

L’accordo è stato firmato da Orhan Abbas, Emirates Senior Vice President, Commercial Operations, Far East e Liu Yang, Director, China Cultural Centre in the UAE, con la presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, Her Excellency Ou Boqian, Consul General of the People’s Republic of China in Dubai e Nabil Sultan, Emirates’ Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management.

Emirates lavorerà con il China Cultural Centre negli Emirati Arabi Uniti per promuovere la Cina nei mercati chiave attraverso la sua rete globale, attraverso campagne pubblicitarie congiunte. La compagnia aerea esplorerà anche le opportunità per organizzare familiarisation trips da questi mercati alla Cina, per aumentare la consapevolezza sull’attrattiva turistica del mercato e sviluppare maggiori opportunità di business e commerciali.

Orhan Abbas ha commentato: “La Cina è sempre stata un mercato strategicamente importante per Emirates e siamo lieti di collaborare con il China Cultural Center con sede negli Emirati Arabi Uniti per aumentare il traffico di visitatori e generare maggiori opportunità per i viaggiatori di tutta la nostra rete di esplorare la vibrante Cina, le sue città e luoghi unici. Quest’anno abbiamo celebrato due decenni di operazioni di successo di Emirates in Cina, un viaggio straordinario che ci ha permesso di stabilire partnership a lungo termine nei viaggi e nel commercio e di contribuire in modo significativo all’economia e alla comunità locale cinese. Continueremo a investire nella nostra già forte partnership con la Cina e a offrire ai clienti un servizio di livello mondiale, un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e un’ampia connettività globale per soddisfare le sue crescenti esigenze di viaggio internazionali”.

Liu Yang ha commentato: “Emirates è sempre stato un partner molto importante e speciale per il China Cultural Center negli UAE. L’anno scorso abbiamo stretto un’ottima collaborazione con Emirates per portare gli acquirenti del GCC a partecipare al China International Travel Mart (CITM) e oggi siamo di nuovo insieme con uno storico MoU a margine dell’Arabian Travel Market. Quest’anno è anche il 40° anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, possiamo vedere un futuro luminoso per la promozione turistica di entrambe le parti e possiamo aiutare a far sì che le persone di entrambe le parti si conoscano meglio e più profondamente con i propri occhi”.

Emirates opera 35 voli settimanali per Pechino, Guangzhou e Shanghai e offre ai viaggiatori una maggiore connettività verso 24 punti domestici attraverso i tre gateway, nonché 6 punti regionali via Guangzhou attraverso la sua partnership con China Southern Airline. Emirates offre inoltre ai viaggiatori una migliore connettività aerea verso la Cina attraverso i suoi interline agreements con Air China, China Eastern e Cathay Pacific.

Arabian Travel Market 2024: Emirates riceve la Official Royal visit presso il suo stand

Emirates, Official Airline of the 2024 Arabian Travel Market (ATM), ha ricevuto His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, nel suo stand durante durante l’apertura del più grande travel and trade event della regione.

His Highness Sheikh Ahmed è stato ufficialmente accolto da Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, con un tour degli ultimi prodotti della compagnia aerea, incluso il suo popolare Premium Economy seat.

L’esperienza completa della cabina Premium Economy di Emirates è stata svelata durante l’edizione 2022 dell’Arabian Travel Market ed è attualmente disponibile su rotte verso 15 città. Questo si espanderà a 16 città a giugno, poiché un A380 di Emirates con quattro classi verrà utilizzato sui voli per Osaka, e ad altre 9 città entro gennaio 2025, poiché Emirates ha annunciato oggi le prime destinazioni che saranno servite con il suo nuovo aereo A350 (leggi anche qui), che offrirà anche cabine Premium Economy.

Situato nella Sheikh Saeed Hall presso ATM, lo spazioso stand di Emirates può ospitare fino a 130 visitatori. Quest’anno segna anche la più grande presenza mai vista dalla compagnia aerea a una global travel exhibition.

