Emirates: gli accordi durante il secondo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM)

Emirates espande i legami con flynas, creando collegamenti più fluidi dall’Arabia Saudita

Emirates e flynas hanno firmato oggi una expanded two-way interline partnership a margine dell’Arabian Travel Market (ATM), con l’intenzione di aprire collegamenti e più scelte di viaggio per i clienti flynas via Dubai.

Il protocollo d’intesa è stato firmato presso ATM da Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, e Bander Almohanna, Group CEO & Managing Director of flynas, alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, e del flynas Chairman Ayed Al Jeaid, insieme ad altri rappresentanti senior di entrambe le compagnie aeree.

L’attuale interline di Emirates con flynas offre ai propri clienti una connettività migliorata attraverso i suoi quattro gateway – Riyadh, Jeddah, Medinah e Dammam – verso oltre 15 punti domestici nel Regno dell’Arabia Saudita. Include anche la comodità di itinerari a biglietto singolo con successiva prenotazione e trasferimento bagagli.

Con l’espansione dell’interline ad un accordo bilaterale, i clienti flynas possono connettersi attraverso qualsiasi gateway Emirates nel Regno verso un elenco selezionato di destinazioni successive sulla rete della compagnia aerea in Estremo Oriente, Asia occidentale e Oceano Indiano ed Europa, via Dubai.

Bander Almohanna, Chief Executive Officer & Managing Director in flynas, ha dichiarato: “Con l’espansione dell’interline fino ad un accordo bilaterale, i viaggiatori di flynas possono connettersi a un elenco selezionato di destinazioni di Emirates sulla rete della compagnia aerea in Estremo Oriente, Asia occidentale e Oceano Indiano ed Europa, via Dubai. Siamo molto lieti di offrire più scelte ai nostri clienti attraverso l’ampia rete di Emirates. Una volta attivata la partnership interline ampliata, i clienti potranno prenotare il loro viaggio sul sito web di flynas, attraverso agenzie di viaggio online e con agenti di viaggio locali”.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di espandere il nostro accordo interline con flynas. I collegamenti flynas esistenti offrono ai nostri clienti una serie di possibilità per viaggiare senza problemi attraverso il Regno dell’Arabia Saudita, in particolare verso i centri commerciali e le destinazioni culturali e ricreative emergenti. Il collegamento delle nostre reti consolida il nostro impegno nell’offrire ai viaggiatori in Arabia Saudita l’accesso a un numero ancora maggiore di destinazioni, aiutandoli a beneficiare di opzioni di viaggio uniche. L’espansione del nostro accordo interline dimostra il nostro impegno nei confronti dell’Arabia Saudita, e questo è solo l’inizio. Non vediamo l’ora di esplorare ulteriori opportunità per ampliare la portata della nostra partnership in futuro”.

Emirates ha collaborato con partner in Arabia Saudita per sostenere i Vision 2030 plans del Regno, che includono sforzi per attirare turisti e promuovere destinazioni turistiche. Nel 2022, Emirates ha firmato un protocollo d’intesa con la Saudi Tourism Authority (STA) per incrementare il turismo in entrata in Arabia Saudita e attirare nuovi segmenti di viaggiatori attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea.

Emirates facilita il turismo e il commercio nel Regno dal 1989, sviluppando le sue operazioni verso Riyadh, Jeddah, Medina, Dammam e oggi serve i quattro gateway con 73 voli settimanali, compresi i servizi A380 per Riyadh e Jeddah.

Emirates sigla accordi turistici strategici con Hong Kong, Seychelles e Sri Lanka

Sottolineando l’impegno di Emirates nell’aumentare gli afflussi turistici attraverso la sua rete, la compagnia aerea ha riaffermato la sua cooperazione strategica con Tourism Seychelles e lo Sri Lanka Tourism Promotion Bureau e ha stretto una nuova partnership con l’Hong Kong Tourism Board.

Emirates ha promesso il suo rinnovato impegno con Tourism Seychelles, sostenendo gli sforzi dell’isola per promuovere il turismo e il commercio nel paese.

Commentando l’impegno della compagnia aerea nel promuovere le Seychelles presso la sua base di clienti, Ahmed Khoory, Emirates SVP Commercial – West Asia & Indian Ocean, ha dichiarato: “Le Seychelles sono una destinazione turistica chiave nella nostra rete in cui operiamo con orgoglio dal 2005. La nostra partnership volta a promuovere il turismo nella nazione risale a 2013 e rimaniamo fermi nel nostro impegno a sostenere l’industria del turismo. Le Seychelles sono una destinazione turistica molto popolare tra i viaggiatori provenienti dai mercati chiave della nostra rete e siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel guidare i flussi di traffico verso l’isola attraverso i nostri sforzi”.

In base all’accordo, Emirates si è impegnata a supportare gli agenti di viaggio e i tour operator nei mercati strategici chiave nei loro sforzi per promuovere le Seychelles come destinazione per il tempo libero. Ciò include lo sviluppo di pacchetti vacanza speciali e la fornitura di altri incentivi, supporto al marketing e organizzazione di viaggi di familiarizzazione progettati per evidenziare il suo appeal presso i clienti globali.

Emirates ha inoltre riaffermato il suo impegno di lunga data nella promozione del turismo in Sri Lanka.

Giunta al suo 38° anno di attività in Sri Lanka, Emirates continuerà i suoi sforzi per sostenere l’agenda turistica della nazione insulare attraverso lo sviluppo di pacchetti speciali progettati per attrarre un pubblico più ampio e viaggi di familiarizzazione dai principali mercati. Nell’ambito dei suoi sforzi più ampi per sostenere la nazione dell’Oceano Indiano, Emirates collaborerà anche a stretto contatto con agenti di viaggio e tour operator nei mercati strategici chiave per aiutare a mostrare le offerte della destinazione ai clienti attraverso la sua rete globale.

Ahmed Khoory ha dichiarato: “Lo Sri Lanka è una delle primissime destinazioni verso cui Emirates ha lanciato operazioni, quindi il nostro rapporto di 38 anni con il Paese è qualcosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Rimaniamo impegnati ad approfondire il nostro rapporto e a svolgere un ruolo chiave nella promozione dello Sri Lanka come destinazione turistica chiave nella nostra rete”.

Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e attualmente opera due voli giornalieri diretti per Colombo utilizzando il Boeing 777-300ER, oltre a un servizio giornaliero aggiuntivo via Malé. È l’unico vettore internazionale a servire il Paese con servizi di First Class.

Emirates e l’Hong Kong Tourism Board (HKTB) lavoreranno insieme con l’obiettivo di incrementare il turismo in entrata a Hong Kong dai principali mercati target del Medio Oriente e dell’Europa.

Orhan Abbas, Senior Vice President Commercial Operations Far East, ha commentato: “Siamo lieti di stabilire questa partnership strategica con HKTB per stimolare la crescita nel settore locale dei viaggi e del turismo. La città è sempre stata popolare tra i nostri clienti globali e continua ad attrarre visitatori tutto l’anno grazie alla sua posizione unica. Attraverso la nostra vasta rete globale, lavoreremo a stretto contatto con HKTB per presentare ai viaggiatori provenienti dai principali mercati del Medio Oriente e del GCC la vivace cultura, la scena culinaria e le attrazioni dinamiche che Hong Kong ha da offrire”.

Il protocollo d’intesa mira a perseguire varie attività congiunte tra cui viaggi di familiarizzazione, un piano promozionale completo e campagne pubblicitarie mirate.

Emirates riceve la seconda Official Royal visit al suo Arabian Travel Market stand

Emirates, Official Airline of the 2024 Arabian Travel Market (ATM), ha ricevuto His Highness Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of Dubai Sports Council, presso il suo stand nel secondo giorno del più grande evento turistico e commerciale della regione.

His Highness Sheikh Mansoor è stato ricevuto da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer and Emirates senior management. His Highness Sheikh Mansoor ha effettuato un tour dei prodotti più rinomati della compagnia aerea, tra cui Premium Economy seats, A380 Onboard Lounge for First and Business Class customers, A380 First Class Shower Spa.

Emirates ha introdotto l’iconica A380 Onboard Lounge e la A380 First Class Shower sul suo volo inaugurale con l’A380 nel 2008, celebrate come novità del settore a livello globale. L’esperienza della cabina Premium Economy di Emirates è stata svelata durante l’edizione 2022 dell’Arabian Travel Market ed è attualmente disponibile sulle rotte verso 15 città. Questo si espanderà a 16 città a giugno, poiché un A380 di Emirates con quattro classi verrà utilizzato sui voli per Osaka, e ad altre 9 città entro gennaio 2025, poiché Emirates ha annunciato ieri le prime destinazioni che saranno servite con il suo nuovo aereo A350, che offre anche la cabina Premium Economy (leggi anche qui).

Situato nella Sheikh Saeed Hall presso ATM, lo spazioso stand di Emirates può ospitare fino a 130 visitatori. Quest’anno segna anche la più grande presenza mai vista dalla compagnia aerea ad una fiera turistica globale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)