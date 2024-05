Emirates ottiene nove riconoscimenti ai 2024 Business Traveller Awards, World Travel Awards e International Loyalty Awards 2024

Emirates ha ottenuto diversi riconoscimenti ai Business Travel Middle East Awards (BTME), ai World Travel Awards (WTA) 2024 e agli International Loyalty Awards 2024, a testimonianza dei suoi continui investimenti e iniziative per fornire ai clienti le migliori esperienze di viaggio del settore, in volo e a terra.

Le prestigiose cerimonie di premiazione si sono svolte a margine dell’Arabian Travel Market a Dubai questa settimana e hanno partecipato leader del settore e professionisti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al più grande evento commerciale di viaggi della regione.

Business Traveller Middle East Awards 2024

Emirates è stata nominata ‘Best Airline Worldwide’ ai Business Traveller Middle East Awards 2024 e ha ottenuto quattro premi aggiuntivi per ‘Airline with the Best Premium Economy Class’, ‘Airline with the Best First Class’, ‘Best Airport Lounge in the Middle East’ e ‘Airline with the Best Frequent Flyer Programme’.

Adil Al Ghaith, Emirates’ Senior Vice President, Commercial Operations, Gulf, Middle East and Central Asia, e il Dr Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Skywards, hanno ricevuto i premi a nome della compagnia aerea.

World Travel Awards 2024

Ai World Travel Awards, Emirates ha portato a casa i migliori riconoscimenti per ‘Middle East’s Leading Airline 2024’, ‘Middle East’s Leading Airline – First Class 2024’ e ‘Middle East’s Leading Airline Rewards Programme 2024 – Skywards’.

International Loyalty Awards 2024

Emirates Skywards ha vinto il ‘Global Loyalty Programme of the Year Middle East’ agli International Loyalty Awards 2024, uno dei premi più significativi e prestigiosi del settore. Con oltre 30 milioni di membri in tutto il mondo, Emirates Skywards continua ad essere uno dei programmi fedeltà più apprezzati e riconosciuti al mondo.

Nel corso degli anni, Emirates si è guadagnata la reputazione di fornire prodotti e servizi di livello mondiale ai clienti in tutte le classi di viaggio, sia a bordo che a terra. Solo nell’ultimo anno, la compagnia aerea ha introdotto una serie di miglioramenti del prodotto, in particolare l’introduzione di complimentary loungewear and meal pre-ordering per i Business Class travellers, la riapertura di 8 lounge Emirates dedicate in tutto il mondo dopo un completo rinnovamento della struttura, il lancio di altri 16 A380 che offriranno gli interni di cabina più recenti dopo un retrofit completo.

All’ATM questa settimana, Emirates ha annunciato che aggiungerà 71 A380 e Boeing 777 al suo programma di retrofit multimiliardario, espandendolo a 191 aerei (leggi anche qui), quasi l’intera flotta passeggeri, per garantire ai clienti Emirates di continuare a “volare meglio” negli anni a venire.

La compagnia aerea offrirà il suo popolare prodotto Premium Economy ai clienti in 42 città entro febbraio 2025, mentre il primo lotto di aeromobili A350 si unirà alla sua flotta da settembre (leggi anche qui), oltre al rientro in servizio degli aeromobili recentemente retrofittati dotati del Premium Economy service.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)