Il Tecnam P-Mentor riceve il FAA Type Certificate

Tecnam ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha assegnato il full Type Certificate al P-Mentor, con il numero A00067IB per la Part 23 delle FAA Regulations.

“Tecnam è ora sulla buona strada per iniziare le consegne alle scuole di volo negli Stati Uniti, iniziando con la prima (20) a HCH Aviation in collaborazione con Stephen F. Austin State University di Austin, Texas, seguita da Kilo Charlie Aviation a New Century, Kansas ed EpicSky Flight Academy a Des Moines, Iowa.

Il P-Mentor è un two-seat aircraft, dotato di motore Rotax 912isC3, di Garmin G3X IFR touch screen suite con PBN/RNAV/AFCS capabilities, conforme agli utlimi CS-23 EASA & FAA amendments. Il P-Mentor è una soluzione chiavi in mano per molte scuole di volo, per formare gli studenti dal loro primo volo fino al CPL-IR su un’unica piattaforma. Con variable pitch propeller, simulated retractable landing gear e un optional ballistic parachute, il P-Mentor ha tutto ciò che le scuole di volo cercano nel mercato di oggi.

Il P-Mentor consente complete PPL, IR and UPRT training, con approved PBN/RNAV e AFCS”, afferma Tecnam.

“Con il P-Mentor, Tecnam conferma ancora una volta la propria leadership nell’addestramento al volo, innovando il mercato ed elevando gli standard. Questo importante traguardo di certificazione creerà e garantirà nuovi e significativi flussi di entrate per Tecnam, su una base di oltre 75 anni di produzione aeronautica.

Ad oggi, più di un centinaio di P-Mentor sono stati distribuiti in 18 paesi in tutto il mondo, dimostrando che questa piattaforma si adatta a diversi piani aziendali in diversi ambienti meteorologici. Le scuole di volo stanno cambiando la composizione della loro flotta, utilizzando il P-Mentor per l’addestramento iniziale e IFR e il P2006T per il multi-engine training”, prosegue Tecnam.

Il Tecnam’s Managing Director, Giovanni Pascale Langer, afferma: “La certificazione FAA del P-MENTOR è un’altra pietra miliare significativa per il team Tecnam. Non vediamo l’ora di lavorare con tutte le scuole di volo statunitensi per migliorare la qualità della formazione e aiutarle a mantenere basse le tariffe orarie”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)