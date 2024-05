IAG: la forte domanda di viaggi ha contribuito a realizzare un ottimo primo trimestre

IAG ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024.

“La forte domanda tra le nostre compagnie aeree ha portato a maggiori ricavi, positive unit revenue e, insieme ai vantaggi della nostra trasformazione, un aumento dell’operating profit nel primo trimestre del 2024. Operating profit before exceptional items pari a 68 milioni di euro (1° trimestre 2023: 9 milioni di euro), in aumento di 59 milioni di euro.

Continuiamo a investire nei nostri mercati principali, con una crescita della capacità passeggeri del 7,0% rispetto al primo trimestre 2023.

I non-fuel unit costs nel trimestre sono stati quelli previsti, riflettono gli investimenti pianificati per offrire vantaggi operativi ai clienti ed efficienza, nonché l’impatto annualizzato dei 2023 pay deals. Nessuna variazione rispetto alle aspettative per l’intero anno.

Il nostro bilancio continua a rafforzarsi, beneficiando di ottimi profitti e performance di cassa, nonché della stagionalità.

Total revenue pari a 6,429 miliardi di euro (5,889 miliardi di euro nel Q1 2023). Operating margin before exceptional items pari all’1,1%.

Loss after tax nel primo trimestre pari a 4 milioni di euro (Q1 2023: loss after tax pari a 87 milioni di euro).

L’indebitamento netto si è ridotto nel trimestre a 7,4 miliardi di euro (31 dicembre 2023: 9,2 miliardi di euro, 31 marzo 2023: 8,4 miliardi di euro)”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Le nostre iniziative di trasformazione e l’aumento della domanda, anche durante le vacanze di Pasqua, hanno prodotto un altro ottimo insieme di risultati risultati, con miglioramenti sia nei ricavi che nell’operating profit. Il nostro Gruppo beneficia della forza dei nostri mercati principali – Nord Atlantico, Sud Atlantico e intra-Europa – e della performance dei nostri brand. Gli investimenti in tutto il Gruppo nella trasformazione stanno producendo miglioramenti incoraggianti in termini di puntualità e customer experience presso le nostre compagnie aeree. IAG Loyalty continua a funzionare molto bene. Siamo ben posizionati per l’estate. L’elevata domanda di viaggi è una tendenza continua”.

“IAG ha aumentato la capacità per la regione del Nord Atlantico dello 0,6% nel primo trimestre, con una crescita incrementale di Aer Lingus, British Airways e Iberia. I ricavi unitari sono aumentati del 6,5%, con una buona domanda sia nel segmento business che in quello leisure.

Il Gruppo ha continuato a investire nella regione in forte crescita dell’America Latina e dei Caraibi, principalmente attraverso la penisola iberica, ma anche aggiungendo capacità a British Airways e LEVEL, garantendo una crescita complessiva della capacità del 14,4% nel primo trimestre.

La crescita della capacità verso l’Europa è stata del 9,0% nel primo trimestre, con una crescita in particolare presso Aer Lingus, British Airways e Iberia. La continua domanda di viaggi tra le principali città europee da parte di tutte le nostre compagnie aeree, in particolare per il tempo libero, ha permesso una crescita dei ricavi unitari del 5,7%.

La crescita della nostra capacità nella regione domestica (Spagna e Regno Unito) è stata del 6,5% nel primo trimestre, principalmente in Spagna attraverso Iberia e Vueling.

Il resto del mondo è attualmente più impegnativo. La capacità verso la Africa, Middle East and South Asia region è aumentata dello 0,4% e i ricavi unitari sono diminuiti del 3,4%. In particolare il conflitto in Medio Oriente ha avuto ripercussioni sui voli della maggior parte delle nostre compagnie aeree verso la regione.

La nostra capacità nella regione Asia-Pacifico, che rappresenta solo il 3,7% della capacità del nostro Gruppo, è aumentata del 43,4%, riflettendo principalmente la annualizzazione del ripristino delle rotte di British Airways nel 2023. Questo ampio aumento di capacità ha portato a un calo dei ricavi unitari del 12,6% nel trimestre.

Dal 1° aprile BA Holidays è passata a IAG Loyalty. Ciò sosterrà l’ambiziosa strategia di crescita di BA Holidays e aggiungerà valore a IAG Loyalty e maggiori offerte per i nostri clienti e le nostre compagnie aeree all’interno di IAG.

Continuiamo a fare progressi nel processo di acquisizione di Air Europa e abbiamo presentato un package of remedies alla Commissione europea. La nostra aspettativa rimane che il processo venga completato entro la fine dell’anno”, prosegue IAG.

“Ci aspettiamo una domanda di viaggi positiva e sostenibile a lungo termine. Siamo ben posizionati per l’estate. I nostri piani di capacità per l’intero anno rimangono per una crescita ASK di circa il 7%, con investimenti nei nostri mercati principali. Continuiamo a prevedere che i non-fuel unit costs aumentino leggermente per l’anno, poiché continuiamo a investire nell’attività. Prevediamo di generare un significativo free cash flow e di mantenere un bilancio solido. Siamo concentrati sulla nostra strategia volta a garantire margini e rendimenti di alto livello”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)