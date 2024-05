Il primo A320neo di Condor decolla per il volo inaugurale

Condor informa: “Il primo volo commerciale del nuovo A320neo è decollato questa mattina da Francoforte per Heraklion, con numero di volo DE1662. Nei prossimi giorni seguiranno i voli per Fuerteventura, Gran Canaria, Funchal, Faro e Samos in Grecia. L’aereo, con registrazione D-ANCZ, è il primo di un totale di 43 brand-new A32Xneo aircraft che Condor riceverà entro il 2029 (leggi anche qui).

Dopo il completamento del rinnovamento della flotta a lungo raggio, Condor sta ora sostituendo la sua attuale short and medium-haul fleet con un totale di 15 nuovi A320neo e 28 nuovi A321neo“.

“Gli ospiti dell’A320neo potranno usufruire di una nuovissima connettività a bordo per rimanere online sopra le nuvole. Il “FlyConnect” internet and entertainment portal offre il più recente entertainment program con film, serie e podcast che possono essere trasmessi in streaming tramite i dispositivi personali. Inoltre, in eleganti interni a strisce, sono disponibili overhead compartments più grandi, con più spazio per riporre gli oggetti da viaggio personali”, prosegue Condor.

“La Airbus A32Xneo Family è sinonimo della tecnologia aeronautica più moderna ed efficiente al mondo, abbinata ad un’aerodinamica notevolmente migliorata grazie alle ali e alle wingtips, chiamate Sharklets. Con i motori PW1127G, i nuovi aerei Condor sono dotati dell’ultima generazione di Pratt & Whitney engines, che non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono anche essere utilizzati con Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’aereo vanta anche emissioni di CO2 fino al 20% inferiori e una riduzione del rumore di circa il 50%”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)