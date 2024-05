Emirates torna a Edimburgo con un daily A350 service

Emirates ha annunciato che riprenderà le operazioni di volo per Edimburgo a partire dal 4 novembre 2024. L’atteso ritorno nella capitale scozzese integrerà l’attuale volo giornaliero con A380 della compagnia aerea per Glasgow e offrirà ai clienti 14 voli settimanali per/ dal paese.

“La rotta Dubai-Edimburgo sarà servita utilizzando l’Emirates A350-900 in una configurazione a tre classi, con 32 posti reclinabili in Business Class, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class.

Il volo Emirates EK23 partirà da Dubai alle 14:50 e arriverà a Edimburgo alle 19:05, ora locale. Il volo di ritorno, EK24, partirà da Edimburgo alle 20:40 e arriverà a Dubai alle 08:05 del giorno successivo.

I clienti possono prenotare i voli su emirates.com, tramite agenti di viaggio o l’ufficio vendite Emirates.

Emirates ha lanciato per la prima volta le operazioni a Edimburgo nel 2018 utilizzando un Boeing 777-300ER. La compagnia aerea riprenderà ora le sue operazioni verso la città utilizzando il suo nuovo A350 con cabine spaziose, soffitti alti e illuminazione d’atmosfera personalizzata.

I clienti che viaggiano da Edimburgo possono anche accedere alla vasta rete della compagnia aerea di oltre 130 destinazioni via Dubai, comprese destinazioni popolari come Maldive, Bangkok, Sydney e Bali”, afferma Emirates.

“Il volo giornaliero di Emirates per Edimburgo aumenterà anche la cargo capacity e consentirà a Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea, di trasportare 16 tonnellate di merci per volo, supportando le imprese locali, migliorando i collegamenti commerciali con i mercati globali e aumentando le esportazioni.

Edimburgo è una destinazione molto popolare per il tempo libero e gli affari. La Città Vecchia e la Città Nuova sono entrambe dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Dalle strade affascinanti, ai castelli storici e alla fiorente scena artistica e culturale, la città ha qualcosa per tutti.

Emirates ha recentemente annunciato che il suo nuovo aereo A350, che entrerà in servizio nel settembre 2024, servirà 9 destinazioni in Medio Oriente, GCC, Asia occidentale ed Europa (leggi anche qui). I clienti possono aspettarsi maggiori opportunità di sperimentare l’apprezzata cabina Premium Economy della compagnia aerea, nonché di provare le cabine Business Class di nuova generazione”, prosegue Emirates.

“Edimburgo sarà l’ottava destinazione di Emirates nel Regno Unito. La compagnia aerea serve il Regno Unito con 133 voli settimanali attraverso sette gateway tra cui Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow, utilizzando un mix di Airbus A380 e Boeing 777.

I passeggeri a bordo potranno inoltre godere dei pasti gourmet di ispirazione regionale della compagnia aerea, della selezione di bevande premium e del pluripremiato intrattenimento in volo, ice, con un massimo di 6.500 canali di intrattenimento on-demand”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)