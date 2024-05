ITA Airways partecipa all’IMEX a Francoforte

ITA Airways parteciperà all’IMEX 2024, la principale fiera internazionale per l’industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), che si terrà a Francoforte dal 14 al 16 maggio 2024.

“La compagnia di bandiera italiana sarà presente presso il centro fieristico Messe Frankfurt, con uno stand all’interno del padiglione 8 dedicato all’Italia (Stand D400) nell’area ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo). Qui il team locale di ITA Airways incontrerà i principali protagonisti del settore MICE a livello internazionale, tra cui agenti di viaggio, tour operator e partner commerciali, per presentare la propria offerta e discutere strategie future, priorità e obiettivi.

Sotto i riflettori della fiera di Francoforte, spicca l’offerta di ITA Airways per il traffico MICE. Lanciata di recente, prevede un team ITA Airways dedicato e condizioni su misura per questo specifico segmento che rappresenta un grande potenziale di crescita”, afferma ITA Airways.

“Che si tratti di piccole riunioni aziendali o di eventi con più di 40 partecipanti, come fiere e conferenze, ITA Airways consente ai propri clienti MICE di viaggiare individualmente, usufruendo di un’offerta preferenziale adatta alle loro singole esigenze. L’obiettivo è quello di rendere lo spostamento il più semplice, rilassante e sostenibile possibile. Per le esigenze legate ai viaggi individuali, la Compagnia offre tariffe aeree dedicate in Business, Premium ed Economy Class per gli spostamenti nei sette giorni precedenti e successivi all’evento, oltre alla pianificazione e alla gestione di tutte le richieste attraverso un unico punto di contatto e un servizio clienti a 360° che risponde alla casella dedicata mice@ita-airways.com. Per qualsiasi esigenza MICE relativa ai gruppi, i clienti possono contattare il team commerciale dedicato di ITA Airways“, prosegue ITA Airways.

“Nella stagione estiva in corso, ITA Airways opererà su 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Il Nord America, l’Africa e il Medio Oriente sono i mercati in cui la compagnia sta introducendo nuovi voli diretti dal suo hub di Roma Fiumicino. Ad aprile è stato lanciato il nuovo volo Chicago-Roma e a maggio sarà inaugurato il collegamento diretto Toronto-Roma. A giugno sarà la volta dei voli non-stop per Riyadh e Accra, a luglio per Kuwait City e Dakar e ad agosto per Gedda, che completeranno il network dell’estate 2024.

Sul mercato locale, ITA Airways offre attualmente 152 voli settimanali tra Germania e Italia, con collegamenti diretti tra gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo e Düsseldorf e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. A ciò si aggiungono le connessioni con l’intera rete di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, comprese quelle sudamericane in Brasile e Argentina, nonché i collegamenti stagionali con le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le più popolari destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati su ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)