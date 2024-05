Continua ad avanzare il Cessna Citation Ascend Program. Transport Canada certifica il motore PW545D

Textron Aviation ha annunciato oggi il continuo avanzamento del programma Cessna Citation Ascend, a seguito del positivo completamento da parte del prototipo dell’aereo di numerosi test di certificazione e di oltre 350 ore di test di volo. “Il business jet Citation Ascend è stato presentato durante la European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) del 2023 e si prevede che l’aereo entrerà in servizio nel 2025.

La famiglia di business jet Cessna Citation è progettata e prodotta da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

Il nuovo Citation è progettato per portare un nuovo cockpit, prestazioni migliorate e una cabina più lussuosa nel midsize business jet market. L’avionica all’avanguardia dell’aereo, dotata di autothrottle, l’elevata payload capacity e il range, offrono ai clienti un carico di lavoro ridotto per il pilota e la capacità di fare di più e andare più lontano”, afferma Textron Aviation.

“Con il completamento con successo da parte del prototipo dell’aereo di rigorosi test di certificazione e oltre 350 ore di test di volo, siamo fiduciosi nel progresso dello sviluppo del Citation Ascend”, ha affermato Chris Hearne, senior vice president, Engineering & Programs. “Il successo del programma fino ad oggi evidenzia l’abilità e l’impegno dei nostri team nel progettare e fornire la migliore esperienza per i clienti”.

Il prototipo del velivolo Citation Ascend ha completato con successo i test che includono: Extreme hot and cold weather testing, Bird strike, Braking performance, Tire burst, Cockpit and cabin window static and residual strength.

“Il simulator test rig dei sistemi dell’aereo, noto come “Iron Bird”, continua a fare passi avanti nello sviluppo e nel supporto all’avanzamento del programma. Sfruttando le esclusive tecniche di ingegneria e produzione di Textron Aviation, il test system incorpora il design degli aircraft’s avionics, electrical and engine control systems, per supportare la familiarizzazione del pilota e gli scenari di volo.

Il Citation Ascend è dotato di motori Pratt & Whitney Canada PW545D, progettati per offrire una migliore fuel efficiency, una maggiore spinta e un time-on-wing più lungo per i clienti idonei. Il motore utilizza nuovi materiali e tecnologie, tra cui un più efficiente high-pressure compressor e un enhanced single stage high-pressure turbine. I motori PW545D sono inoltre dotati di Full Authority Digital Engine Control (FADEC), che abilita l’autothrottle e garantisce che operino alla massima efficienza e con un reduced pilot workload”, conclude Textron Aviation.

Pratt & Whitney riceve la Transport Canada type certification per il motore PW545D

Il motore PW545D di Pratt & Whitney Canada esegue un passo avanti verso l’entrata in servizio, con la type certification concessa il 9 maggio da Transport Canada Civil Aviation. Nel maggio 2023, Textron Aviation ha annunciato che il suo nuovo business jet Cessna Citation Ascend sarebbe stato equipaggiato con due motori PW545D. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Essendo l’ultimo derivato della famiglia di motori PW500, non vediamo l’ora che l’Ascend entri in servizio”, ha affermato Cedric Gauthier, vice president, Sales and Marketing, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “La certificazione è stata concessa dopo 630 ore di test sui motori, oltre a 230 ore di test di volo sull’Ascend prototype test aircraft”.

“Il nuovo motore incorpora un advanced mixer e miglioramenti dell’efficienza nelle sezioni del compressore e della turbina, riducendo così il consumo di carburante e le temperature di esercizio. Il nuovo motore è inoltre dotato della tecnologia FADEC (Full Authority Digital Engine Control) inclusa in molti modelli PW500. Ciò consente al Citation Ascend di integrare una nuova auto-throttle technology che semplifica le operazioni del motore, massimizza l’efficienza e riduce il carico di lavoro del pilota.

Oggi sono in servizio circa 4.600 motori PW500, di cui oltre 5.000 prodotti. La flotta ha volato per circa 24,5 milioni di ore. I motori PW500 equipaggiano anche altri velivoli del Textron Aviation portfolio, come Cessna Citation Bravo, Excel, XLS, XLS+, Ultra Encore ed Encore+. Oltre a una famiglia di business jets, Textron Aviation produce anche twin- and single-engine turboprops, molti dei quali sono dotati di motori Pratt & Whitney Canada“, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Pratt & Whitney – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation – Pratt & Whitney)