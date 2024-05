Turkish Airlines, Airbus e Rolls-Royce rafforzano la loro collaborazione

Per celebrare lo storico ordine di dicembre 2023 di 150 aeromobili A321neo e 80 aeromobili A350 Family, la compagnia di bandiera Turkish Airlines, Airbus e Rolls-Royce si sono riuniti presso la sede di Turkish Airlines a Istanbul. Erano presenti il Ministro del Commercio turco, Prof. Ömer Bolat, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloglu, il Vice Ministro della Difesa Nazionale, Bilal Durdali, i rappresentanti delle più importanti aziende aerospaziali turche, il Console Generale britannico e i sottosegretari di Francia e Spagna.

“La celebrazione ha segnato anche la presentazione dello Strategic Türkiye Enhanced Programme (STEP), creato da Airbus, Turkish Airlines e dalle aziende aerospaziali turche per sviluppare ulteriormente l’industria aerospaziale del Paese, in linea con il piano di crescita strategica a lungo termine di Turkish Airlines e creare un valore economico esponenziale nei prossimi 15 anni.

Il recente ordine di aeromobili posiziona Turkish Airlines come il più grande operatore al mondo del motore Trent XWB di Rolls-Royce. In linea con la partnership con Rolls-Royce, il produttore sta esplorando l’implementazione di una serie di iniziative industriali in Turchia, tra cui la potenziale creazione di una capacità competitiva di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e un ulteriore approvvigionamento della catena di fornitura”, afferma Turkish Airlines.

Commentando lo STEP e la partnership con Rolls-Royce, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Siamo lieti del lancio dello Strategic Türkiye Enhanced Programme con Airbus, che testimonia l’approfondimento della nostra collaborazione con il costruttore di aerei. Visti i rapidi progressi della tecnologia, oggi inizia il nostro impegno per aiutare le aziende aeronautiche turche a diventare fornitori potenziali, allineandosi strettamente con gli obiettivi strategici di Airbus e con i loro nuovi settori di attività. Siamo inoltre lieti di rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con Rolls-Royce. Unendo le forze con i giganti della produzione, sottolineiamo il nostro impegno verso l’eccellenza e l’ulteriore sviluppo delle capacità aerospaziali della Turchia. Grazie alla significativa cooperazione tra tre aziende di valore, Turkish Airlines continuerà a sfruttare tecnologie avanzate e strategie di collaborazione per migliorare le nostre efficienze operative e contribuire a continuare la nostra crescita sostenibile, rafforzando al contempo il nostro ruolo di leader sulla scena dell’aviazione globale”.

Guillaume Faury, CEO di Airbus, ha dichiarato: “Ringraziamo Turkish Airlines per la fiducia accordataci e siamo onorati di sostenere la sua crescita come una delle compagnie aeree d’élite del mondo e di sviluppare la nostra partnership con la Turchia attraverso il nuovo programma STEP che presentiamo oggi. Il programma fornirà il quadro di riferimento per Airbus per ampliare ulteriormente la sua collaborazione con la Turchia e e sostenere le ambizioni di crescita di Turkish Airlines, con particolare attenzione allo sviluppo della catena di fornitura, alle competenze e alla sostenibilità”.

Tufan Erginbilgiç, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “La Turchia è un mercato strategicamente importante per Rolls-Royce in tutte le sue attività. Siamo molto soddisfatti della fiducia che Turkish Airlines ha riposto nei nostri motori Trent XWB. Ora siamo ansiosi di lavorare con Turkish Airlines e i nostri partner per utilizzare la nostra vasta esperienza di ingegneria aerospaziale a beneficio dell’economia turca, per far crescere la base di competenze del Paese e per espandere il suo ruolo nella transizione energetica. Personalmente sono molto entusiasta del rafforzamento del rapporto tra la nostra grande azienda, Turkish Airlines e la Repubblica di Turchia”.

“La Turchia è parte integrante della catena di fornitura di Airbus da oltre 20 anni e oggi ogni aeromobile commerciale Airbus, dall’A220 all’A350, include parti fornite dalla Turchia. Direttamente e indirettamente, oltre 3.500 posti di lavoro turchi nel settore aeronautico sono sostenuti da Airbus. Alla fine del 2023, l’importo totale accumulato da Airbus in Turchia avrà superato i 4 miliardi di dollari. Inoltre, la collaborazione ventennale ha creato un patrimonio di competenze, progressi tecnologici e una forza lavoro altamente qualificata nel settore aerospaziale turco.

Queste iniziative mirano a sviluppare ulteriormente l’industria aerospaziale turca, in linea con le ambizioni di crescita di Turkish Airlines e con l’obiettivo della Turchia di sviluppare una solida industria aerospaziale. Sostenuta dall’acquisizione di aeromobili A321neo e A350, che si allinea con l’impegno costante di Turkish Airlines di espandere la propria portata e migliorare le capacità di servizio attraverso la sua vasta rete di voli, la partnership sottolinea anche l’attenzione di tutti e tre i partner alla sostenibilità e al progresso tecnologico. Questo approccio lungimirante è volto a promuovere l’innovazione, creare posti di lavoro altamente qualificati ed elevare la Turchia a protagonista del settore aerospaziale”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)