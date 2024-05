Emirates Group annuncia i risultati annuali (2023-24)

Emirates Group ha pubblicato oggi il suo report annuale 2023-24, in cui annuncia il raggiungimento di un record nei profitti, ricavi e saldo di cassa.

“Nel 2023-24, sia Emirates che dnata hanno registrato un significativo aumento dei profitti e dei ricavi, grazie all’espansione delle operazioni del Gruppo in tutto il mondo per soddisfare la forte domanda dei clienti per i suoi prodotti e servizi di alta qualità.

Per l’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2024, Emirates Group ha registrato un utile record di 5,1 miliardi di dollari (18,7 miliardi di Dirham), con un aumento del 71% rispetto all’utile di 3 miliardi di dollari (10,9 miliardi di dirham) dello scorso anno. Il fatturato del Gruppo è stato di 37,4 miliardi di dollari (137,3 miliardi di Dirham), con un aumento del 15% rispetto ai risultati dello scorso anno. Il saldo di cassa del Gruppo è stato di 12,8 miliardi di dollari (47,1 miliardi di Dirham), il più alto mai registrato, con un aumento dell’11% rispetto allo scorso anno.

I profitti combinati del Gruppo degli ultimi 2 anni, pari a 29,6 miliardi di dirham, superano le perdite dovute alla pandemia di 25,9 miliardi di dirham nel periodo 2020-2022″, afferma Emirates.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chief Executive della compagnia aerea e del Gruppo Emirates, ha dichiarato: “Il Gruppo Emirates ha ancora una volta alzato l’asticella per realizzare una nuova performance record. Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un’elevata domanda di trasporto aereo e di servizi legati ai viaggi in tutto il mondo e, poiché siamo stati in grado di muoverci rapidamente per offrire ciò che i clienti desiderano, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Stiamo raccogliendo i frutti di anni di investimenti continui nei nostri prodotti e servizi, nella creazione di solide partnership e nelle capacità del nostro talentuoso personale. Un enorme merito va anche ai leader visionari degli Emirati Arabi Uniti, in particolare a Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai. È grazie alla loro leadership e alle politiche progressiste della nazione che il Gruppo Emirates è in grado di prosperare. Sia Emirates che dnata hanno creato modelli di business di successo sfruttando i vantaggi unici di Dubai, generando a loro volta un enorme valore per la città e per le comunità che servono in tutto il mondo”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha aggiunto: “L’eccellente situazione finanziaria del Gruppo ci pone oggi in una posizione di forza per la crescita e il successo futuri. Ci permette di investire per offrire prodotti e servizi ancora migliori e più valore ai nostri clienti e stakeholder”.

“Molti progetti importanti sono già in corso, tra cui: un programma multimiliardario di rinnovo della flotta di aeromobili e delle cabine; nuove capacità di catering, cargo e assistenza a terra; tecnologie avanzate a supporto delle operazioni del Gruppo; ampliamento dei programmi di formazione e sviluppo del personale; iniziative per portare avanti il programma di sostenibilità del Gruppo.

Nel 2023-24, il Gruppo ha investito collettivamente 2,4 miliardi di dollari (8,8 miliardi di Dirham) in nuovi aeromobili, strutture, attrezzature, società e tecnologie all’avanguardia per sostenere i suoi piani di crescita.

La forza lavoro totale del Gruppo è cresciuta del 10%, raggiungendo i 112.406 dipendenti, la dimensione più grande di sempre, in quanto Emirates e dnata hanno continuato le attività di reclutamento in tutto il mondo per sostenere le operazioni in espansione e rafforzare le capacità future.

Nel corso del 2023-24, il Gruppo ha compiuto passi significativi nel suo percorso di sostenibilità, mettendo in atto numerose iniziative incentrate sull’ambiente, sulle persone, sui clienti e sulle comunità”, prosegue Emirates Group.

Lo sceicco Ahmed ha dichiarato: “Entriamo nel nostro anno finanziario 2024-25 con solide basi per una crescita continua. Emirates riceverà 10 nuovi aeromobili A350 nel 2024-25, che andranno ad arricchire la nostra flotta e a sostenere la prossima fase di crescita del suo network. dnata continuerà a sfruttare le sinergie e a espandersi tra le sue divisioni di business per far crescere la sua presenza e le sue capacità. Parallelamente, stiamo investendo risorse per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, accrescere il nostro personale, prenderci cura dei nostri clienti e delle comunità che serviamo”.

“Le prospettive di business sono positive e ci aspettiamo che la domanda di trasporto aereo e di viaggi da parte dei clienti rimanga forte nei prossimi mesi. Come sempre, terremo sotto controllo i costi e i fattori esterni come il prezzo del petrolio, le fluttuazioni valutarie e i contesti volatili causati da cambiamenti socio-politici. Il nostro modello di business è già stato messo alla prova in passato, e sono fiducioso nella nostra resilienza e capacità di rispondere rapidamente alle opportunità e alle sfide”.

E ha aggiunto: “Guardando al futuro, il governo di Dubai ha annunciato l’avvio della prossima fase di espansione dell’aeroporto internazionale Al Maktoum, che sarà il nuovo hub per le operazioni di Emirates e dnata. Questo investimento di 35 miliardi di dollari (128 miliardi di Dirham) amplierà e migliorerà in modo significativo l’infrastruttura di Dubai per l’aviazione e la logistica, sostenendo la crescita della città e quella di Emirates e dnata”.

Emirates

“La capacità totale di passeggeri e merci di Emirates è aumentata del 20% a 57,7 miliardi di ATKM nel 2023-24, recuperando quasi ai livelli pre-pandemia.

Con l’obiettivo di fornire ai clienti più opzioni di connessione, nel 2023, Emirates ha riavviato i servizi per Tokyo Haneda; ha aggiunto capacità a 29 destinazioni e ha lanciato nuovi voli giornalieri per Montréal, in Canada. Emirates ha inoltre siglato accordi di codeshare e interlinea con 11 nuove compagnie aeree partner, estendendo ulteriormente la portata della sua rete. Al 31 marzo 2024, la rete Emirates comprendeva 151 destinazioni in sei continenti, comprese 10 città servite solo dalla sua flotta cargo.

Quest’anno Emirates ha portato il suo A380 di punta e il popolare prodotto Premium Economy in un numero ancora maggiore di città, mentre altri 16 aerei sono usciti dal suo programma da 2 miliardi di dollari che prevede l’ammodernamento delle cabine, completamente rinnovate con gli ultimi prodotti distintivi della compagnia aerea. Al 31 marzo 2024, l’A380 di Emirates serviva 49 destinazioni e i clienti potevano vivere l’esperienza Premium Economy di Emirates da e per 15 città in tutto il mondo.

Il numero totale della flotta alla fine di marzo era di 260 unità, con un’età media della flotta di 10,1 anni.

Il portfolio ordini di Emirates ammonta a 310 aeromobili, dopo aver annunciato al Dubai Airshow 2023 ordini per un valore complessivo di 58 miliardi di dollari, per l’acquisto di 110 unità aggiuntive di Boeing 777, 787 e Airbus A350. Questi aeromobili a fusoliera larga di nuova generazione sostituiranno i jet più vecchi e supporteranno la crescita della flotta, in linea con l’impegno di lunga data della compagnia aerea di pilotare aeromobili moderni, efficienti e in grado di offrire ai clienti i più recenti comfort e le migliori esperienze di volo.

Con una maggiore implementazione della capacità e una forte domanda in tutti i mercati, i ricavi totali di Emirates per l’anno finanziario sono aumentati del 13% a 33 miliardi di dollari (121,2 miliardi di Dirham).

Nel 2023-24, la compagnia aerea ha registrato un flusso di cassa operativo di 10,3 miliardi di dollari (37,6 miliardi di Dirham), che hanno permesso di sostenere i suoi forti risultati commerciali e consentito alla compagnia aerea di far crescere il business in futuro.

I costi operativi totali sono aumentati dell’8% rispetto allo scorso anno finanziario.

Spinta dalla grande richiesta di viaggi in tutti i segmenti di clientela, dalla forza della sua rete globale e dall’attrattiva dei suoi prodotti, la compagnia aerea ha raggiunto un nuovo profitto record di 4,7 miliardi di dollari (17,2 miliardi di Dirham), superando i 2,9 miliardi di dollari (10,6 miliardi di Dirham) dello scorso anno, con un margine di profitto eccezionale del 14,2%, che segna la migliore performance nella storia della compagnia aerea.

Emirates ha trasportato 51,9 milioni di passeggeri (+19%) nel 2023-24, con una capacità di posti in aumento del 21%. La compagnia aerea riporta un Passenger Seat Factor del 79,9%, in aumento rispetto al 79,5% dell’anno scorso. Il Passenger yield è diminuito del 2% a 36,6 fils (10,0 centesimi di dollaro) per Revenue Passenger Kilometer (RPKM), a causa di un cambiamento nel mix di cabine e rotte, tariffe e valuta.

Emirates ha continuato a investire nella fornitura di esperienze per il cliente sempre migliori. Durante l’anno, ha investito 30 milioni di Dirham per potenziare le sue lounge Emirates dedicate, riaprendo strutture rinnovate per servire clienti premium e frequent flyer a Brisbane, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Hong Kong, Johannesburg, Manchester e Monaco. Emirates ha ripristinato il suo esclusivo servizio Chauffeur Drive in 82 città della sua rete e ha introdotto questa offerta gratuita ai clienti premium in Indonesia, Marocco e Turchia.

Nel 2023-24, Emirates SkyCargo ha confermato la sua posizione nella logistica e nel commercio aereo globale, trasportando 2,2 milioni di tonnellate di merci in tutto il mondo, in crescita del 18% rispetto all’anno precedente, poiché l’aumento delle operazioni passeggeri ha ampliato la capacità di carico disponibile e il noleggio di tre aerei cargo 747 nel corso dell’anno ha sbloccato la capacità immediata di servire la domanda sulle rotte più trafficate.

Nonostante le continue sfide nella logistica globale, la divisione cargo ha registrato un fatturato solido di 3,7 miliardi di dollari (13,6 miliardi di Dirham), contribuendo per l’11% alle entrate totali della compagnia aerea. La resa del carico per tonnellata di trasporto per chilometro (FTKM) è diminuita del 32%, tornando ai livelli di mercato pre-pandemia.

Alla fine del 2023-24, la flotta cargo totale di Emirates SkyCargo ammontava a 11 Boeing 777F. La divisione cargo prevede la consegna dei suoi 5 Boeing 777F aggiuntivi ordinati a partire dalla metà del 2024.

Tra le società e filiali di Emirates Group, Emirates Flight Catering e MMI/Emirates Leisure Retail (ELR) hanno riportato risultati notevoli nel 2023-24.

Emirates Flight Catering ha registrato ricavi record di 264 milioni di dollari (970 milioni di Dirham) dai suoi clienti esterni, grazie alla crescita del traffico negli aeroporti di Dubai. Ha fornito 76,9 milioni di pasti ai clienti delle compagnie aeree, il 19% in più rispetto all’anno precedente, e ha visto una crescente domanda per le sue altre attività ausiliarie, tra cui Linencraft, la sua lavanderia che serve principalmente i clienti delle compagnie aeree e del settore alberghiero.

I ricavi di MMI/ELR sono aumentati del 18% a 796 milioni di dollari (2,9 miliardi di Dirham), poiché sono state ampliate le operazioni negli Emirati Arabi Uniti per soddisfare la crescente domanda all’ingrosso e al dettaglio guidata dal settore turistico in forte espansione. ELR ha registrato una crescita record delle vendite a livello globale, con un forte contributo dai mercati chiave degli Emirati Arabi Uniti, degli Stati Uniti e dell’Australia”, prosegue Emirates.

dnata

“Nel 2023-24, dnata ha aumentato gli utili del 330% a 387 milioni di dollari (1,4 miliardi di Dirham), registrando solidi risultati in tutte le sue divisioni.

I ricavi totali di dnata sono aumentati del 29%, raggiungendo un nuovo record di 5,2 miliardi di dollari (19,2 miliardi di Dirham), grazie all’aumento dell’attività di volo e di viaggio in tutto il mondo. Le attività internazionali di dnata rappresentano il 75% dei suoi ricavi, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno, dnata si è aggiudicata nuovi contratti con i clienti in tutte le sue divisioni e ha lavorato a stretto contatto con i suoi clienti per sostenere l’aumento dell’attività di volo e della domanda di viaggi, soprattutto nei suoi mercati principali: Australia, Europa, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Per gettare le basi della crescita futura, gli investimenti di dnata nel 2023-24 sono stati pari a 126 milioni di dollari (464 milioni di Dirham). Tra gli investimenti più significativi effettuati nel corso dell’anno figurano: nuove attrezzature di supporto a terra elettriche e ibride per le operazioni aeroportuali, nell’ambito della strategia ambientale, e l’espansione delle operazioni di marhaba in Italia, nelle Filippine e negli Emirati Arabi Uniti.

Il saldo di cassa di dnata è diminuito di 958 milioni di dirham, attestandosi a 1,1 miliardi di dollari (4,2 miliardi di Dirham).

I ricavi delle operazioni aeroportuali di dnata, che comprendono l’assistenza a terra e le merci, sono aumentati a 2,4 miliardi di dollari (8,8 miliardi di Dirham).

Il numero di turni di aeromobili gestiti da dnata a livello globale è cresciuto del 9% fino a 778.026; e le merci gestite sono aumentate del 5% fino a 2,9 milioni di tonnellate, grazie ai nuovi contratti vinti e all’aumento dell’attività di volo da parte delle compagnie aeree clienti di dnata in tutti i mercati.

Il settore Catering & Retail di dnata ha rappresentato 1,8 miliardi di dollari (6,5 miliardi di Dirham) del fatturato di dnata, con un incremento del 35%.

I ricavi della divisione Travel Services di dnata sono cresciuti del 48% raggiungendo 951 milioni di dollari (3,5 miliardi di Dirham), con un forte contributo di Destination Asia, la sua attività di gestione delle destinazioni in Asia, e di Imagine Cruising, un’attività di vacanze in crociera di cui dnata ha acquisito la maggioranza”, conclude Emirates.

L’intero Annual Report 2023-24 di Emirates Group – che comprende Emirates, dnata e le loro sussidiarie – è disponibile all’indirizzo: www.theemiratesgroup.com/annualreport.

